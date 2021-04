Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Gerolsheim (ots) – Am Mittwoch 21.04.2021 gegen 18.40 Uhr, wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer eine verletzte Person auf der K2 von Lambsheim in Richtung Gerolsheim gemeldet. Vor Ort konnte durch die eingesetzte Streife festgestellt werden, dass ein 41-jähriger Mann aus Gerolsheim die K2 in Richtung Gerolsheim mit seinem Kleinkraftrad befuhr und augenscheinlich aufgrund seiner Alkoholisierung, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,1 Promille, ohne Fremdeinwirkung stürzte.

Er wurde zur weiteren Abklärung seiner Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Frankenthaler Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde ihm bereits wegen eines gleichgelagerten Deliktes entzogen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Ohne Führerschein in Geschwindigkeitskontrolle geraten

Dudenhofen (ots) – Zu schnell und ohne Fahrerlaubnis unterwegs, war gestern um 12:30 Uhr ein 43-Jähriger Mercedes Fahrer. Nach Abzug der Toleranz wurde der PKW mit einem Wert von 61 km/h anstatt der erlaubten 50km/h gemessen, als er auf der Landstraße 537 von Harthausen kommend die Ortseinfahrt Dudenhofen passierte.

Da dem Fahrer die Fahrerlaubnis entzogen worden war, muss er sich neben dem Geschwindigkeitsverstoß auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Bei insgesamt 31 gemessenen Fahrzeugen, wurden 10 Verwarnungen aufgrund zu hoher Geschwindigkeit ausgesprochen. In 5 Fällen hatten die Geschwindigkeitsverstöße ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zur Folge. Der höchste gemessene Wert betrug abzüglich der Toleranz 97 km/h. Dies hat ein 1-monatiges Fahrverbot, 1 Punkt im Verkehrszentralregister sowie 100 Euro Bußgeld zur Folge. Darüber hinaus kam es zu zwei Verwarnungen aufgrund fehlender bzw. mangelhafter Kindersicherung.

Betrugsversuch aus dem “Mittelmeer”

Schifferstadt (ots) – Über ein soziales Netzwerk hat eine 58-jährige Frau aus Schifferstadt einen Herrn kennengelernt, der ihr die angebliche Chance eröffnete, 3 Millionen Euro in bar zu erhalten. Er selbst, so gab er vor, stamme aus den USA und habe die Millionen in England angelegt.

Er habe nun den Tipp bekommen, dass ein Crash bevorstehe und er das Geld deshalb in Sicherheit bringen müsse. Da er jedoch zurzeit auf einer Bohrinsel im Mittelmeer arbeite, könne er das nicht selbst erledigen und bräuchte die Hilfe der 58-Jährigen. Sie müsste im Vorfeld nur eine “Bearbeitungsgebühr” in Höhe von 1780 Euro überweisen, dann würde man ihr das Geld vorbeibringen. Die Frau erkannte den Betrugsversuch sofort und erstattete Anzeige bei der Polizei. Ein Schaden ist ihr nicht entstanden.