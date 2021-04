Neustadt: PKW kollidiert mit Personenzug

Neustadt an der Weinstraße – Am Donnerstagnachmittag (22.04.2021) gegen 16:45 Uhr ereignete sich am Bahnübergang in der Mußbacher Landstraße, kurz vorm Ortseingang Mußbach ein Unfall zwischen einem PKW und einem Personenzug.

Eine Mercedes-Fahrerin befuhr die Mußbacher Landstraße in Richtung Mußbach. Am Bahnübergang übersah sie das bereits blinkende Rotlicht und fuhr auf den Bahnübergang. In diesem Moment schlossen die Halbschranken hinter dem Mercedes. Die Fahrerin erschrak und schaltete, anstatt nach vorne zu weiterzufahren, in den Rückwärtsgang. Da die Schranke hinter ihr bereits geschlossen war, touchierte sie diese. In diesem Moment kam der Personenzug von Neustadt nach Mußbach heran und erfasste den Mercedes im vorderen Teil.

Durch den Zusammenstoß stand der Mercedes quer zum Bahnübergang. Der mit ca. 30 Personen besetzte Personenzug kam, ca. 200 Meter in Fahrtrichtung Mußbach zum Stehen. Bei dem Unfall wurden keine Fahrgäste sowie der Triebwagenführer verletzt. Die Feuerwehr kümmerte sich nach Absprache mit dem Notfallmanager der Deutschen Bahn und der Polizei um die Fahrgäste. Diese wurden von den Einsatzkräften aus dem Zug geholt und mit Mannschaftstransportfahrzeugen der Feuerwehr zum Bahnhof nach Mußbach gebracht. Die Mercedes-Fahrerin kam ebenfalls unverletzt aus ihrem Fahrzeug. Nach dem medizinischen Check durch Rettungsdienst und Notarzt musste keine Einweisung in ein Krankenhaus erfolgen. Weiterhin sperrte die Feuerwehr zusammen mit der Polizei die Unfallstelle weiträumig ab und stellte den Brandschutz sicher.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Um den Personenzug kümmert sich die Deutsche Bahn in eigener Regie. Durch die Sperrung des Bahnüberganges musste der Fahrzeugverkehr über die Straße zum Ordenswald und Bundesstraße 38 umgeleitet werden.

Im Einsatz war neben der Feuerwehr, der Rettungsdienst mit zwei Rettungsfahrzeugen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, Rettungshubschrauber Christoph 5, die Polizei mit zwei Funkstreifenwagenbesatzungen, sowie das Notfallmanagement der Deutschen Bahn. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Information der Polizei:

Neustadt/Weinstraße, OT Mußbach (ots) – Am Donnerstag, 22.04.2021, kam es gegen 16:43 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall am Ortseingang Neustadt/W., Ortsteil Mußbach, nach einer Kollision zwischen einem Auto und einem Zug. Zuvor befuhr eine 72 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Bad Dürkheim die Straße An der Eselshaut (L516) von Neustadt/W. kommend in Richtung Mußbach. Nach Angaben der Fahrzeugführerin habe sie aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät erkennen können, dass die Ampelanlage der dortigen Bahnanlage kurz vor der genannten Ortschaft „Rot“ anzeigte, weshalb sie ihre Fahrt fortgesetzt habe. Nachdem die Schranken sich nach unten bewegten, habe die Seniorin vor Schreck ihr Auto abgebremst und habe anstatt weiterzufahren nach hinten fahren wollen, um wieder vor die überfahrene Haltelinie der Ampelanlage zu gelangen. Der annähernde Zug konnte durch ein Frühwarnsystem gewarnt und abgebremst werden, jedoch konnte ein Aufprall nicht verhindert werden. Das Auto geriet durch die Kollision ins Schleudern, sodass es von der Fahrbahn abkam. Am Zug sowie an der Bahnanlage entstand erheblicher Sachschaden, beim Auto wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 65.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde durch den Unfall weder die Seniorin, noch die Zuginsassen verletzt. Der Bahn- sowie der Straßenverkehr wurde kurzzeitig komplett gesperrt. Die Fahrzeugführerin muss mit einer Geldbuße von 350 Euro sowie einem Fahrverbot von einem Monat rechnen.