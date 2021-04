Mannheim-Käfertal: Fliegerbombe bei Bauarbeiten freigelegt – Entschärfung erfolgreich, Einsatz beendet; Pressemitteilung Nr. 4

Mannheim (ots) – Die freigelegte 500-KG Fliegerbombe wurde um 18.12 Uhr

erfolgreich von den Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes entschärft. Im

Anschluss wird die Bombe fachmännisch entsorgt. In diesem Zusammenhang sind die

Einsatzmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr damit beendet.

Die betroffenen Bewohner können wieder in ihre Häuser und Wohnungen

zurückkehren.

Alle Verkehrssperrungen sowie die Einschränkungen für den Bahnverkehr wurden

aufgehoben.

Mannheim-Käfertal: Fliegerbombe bei Bauarbeiten freigelegt – Räumung unmittelbar vor dem Abschluss, Polizeihubschrauber im Einsatz; Pressemitteilung Nr. 3

Mannheim (ots) – Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Entschärfung einer

500-KG Fliegerbombe ist die Räumung des betroffenen Bereichs beinahe

abgeschlossen. Bevor die Experten mit der Entschärfung beginnen können,

kontrollieren Einsatzkräfte der Polizei nochmals das Areal. Hierfür ist auch ein

Polizeihubschrauber im Einsatz.

Die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr haben den Bereich abgesperrt. Der

Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Mit Abschluss der Maßnahme informiert die Polizei. Alle Bewohner können hiernach

wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren.

Mannheim-Käfertal: Fliegerbombe bei Bauarbeiten freigelegt – Hinweise für Anwohner, Räumung von Wohngebiet; Pressemitteilung Nr.2

Mannheim (ots) – Aufgrund einer freigelegten Fliegerbombe und der notwendigen

Entschärfung durch Experten des Regierungspräsidium Stuttgart auf dem Areal der

ehemaligen Franklin-Kaserne werden betroffene Anwohner im Sicherheitsradius

(siehe Bild) aufgefordert ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen.

Die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr informieren die Anwohner über

Lautsprecherdurchsagen und persönlichen Ansprachen. Zudem wird die L 597 /

Waldstraße für die Dauer der Einsatzmaßnahmen im Bereich vollgesperrt. Der

Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Hinweis für Anwohner:

Bewohner südlich der Waldstraße (alt Käfertal) werden gebeten, sich zum

Stempelpark zu begeben. Hier wird eine Sammelstelle eingerichtet.

Bewohner nördlich der Waldstraße (Neubaugebiet) werden gebeten, sich in das

Woods Memorial Stadium zu begeben. Hier wird eine Sammelstelle eingerichtet.

Für körperlich eingeschränkte Personen werden Transportmöglichkeiten zur

Verfügung gestellt.

Mannheim-Käfertal: Fliegerbombe bei Bauarbeiten freigelegt – Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr; Räumung von Wohngebiet

Mannheim (ots) – Bei Bauarbeiten auf dem Areal der ehemaligen Franklin-Kaserne

wurde eine 500-KG Fliegerbombe freigelegt. Eine sofortige Überprüfung der Bombe

durch den Kampfmittelräumdienst des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg ergab,

dass eine Entschärfung vor Ort (nahe des Friedhofes) notwendig ist. Hierzu wurde

zunächst eine angrenzende Schule mit 25 Schülern geräumt.

Gemeinsam mit der Stadt Mannheim arbeitet das Polizeipräsidium Mannheim derzeit

an einer konzentrierten Räumung der angrenzenden Wohnungsbebauungen im Radius

von 500 Meter rund um den Fundort. Betroffene Anwohner werden in Kürze über die

bevorstehenden Maßnahmen informiert.

Derzeit besteht keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung.

Mannheim-Neckarstadt/-Jungbusch: Zoll und Polizei führen gemeinsame Kontrollaktion gegen illegale Arbeitnehmerbörsen in Mannheim durch / Illegaler Aufenthalt in fünf Fällen aufgedeckt

Mannheim-Neckarstadt/-Jungbusch: (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung des

Hauptzollamts Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Mannheim

Gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Mannheim kontrollierten Beamte des

Hauptzollamts Karlsruhe am Donnerstag, den 22. April 2021, illegale

Arbeitnehmerbörsen in den Mannheimer Stadtteilen Jungbusch und Neckarstadt-West.

An dem Einsatz, der im Zeitraum von 4:45 Uhr bis 10 Uhr durchgeführt wurde,

waren insgesamt 24 Einsatzkräfte beteiligt, darunter 10 Beamte des Hauptzollamts

Karlsruhe, Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) und 14 Beamte des

Polizeipräsidiums Mannheim. Zielrichtung des Einsatzes war, die Missstände um

illegale Arbeitnehmerbörsen, auch „Arbeiterstriche“ genannt, zu bekämpfen und

gegen unzulässiges Anbieten der Arbeitskraft zur Schwarzarbeit im öffentlichen

Raum vorzugehen. Nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz ist es verboten, dass

Personen ihre Arbeitskraft zur Erledigung schwerer körperlicher Arbeiten unter

Inkaufnahme einer Entlohnung weit unterhalb des Mindestlohns anbieten und somit

Schwarzarbeit oder illegale Beschäftigung ermöglichen.

„Durch das im Sommer 2019 in Kraft getretene Gesetz gegen illegale Beschäftigung

und Sozialleistungsmissbrauch hat die FKS zusätzliche Befugnisse erhalten. Um

für mehr Fairness und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt zu sorgen und die immer

komplexer werdenden Missbrauchsformen wie die illegale Beschäftigung und den

Sozialleistungsmissbrauch wirkungsvoll zu bekämpfen, kann die FKS bereits bei

der Anbahnung von Schwarzarbeit auf Tagelöhnerbörsen (dem sogenannten

„Arbeiterstrich“) frühzeitig tätig werden“, so die Leiterin des Hauptzollamts

Karlsruhe, Dr. Ulrike Berg-Haas.

Insgesamt wurden acht Firmenfahrzeuge überprüft, in denen sich 24 Arbeitnehmer

aufhielten. Dabei stellten die Zoll- und Polizeibeamten fest, dass sich fünf

Personen mutmaßlich illegal in Deutschland aufhielten. Einen Aufenthaltstitel,

der ihnen die Erwerbstätigkeit in Deutschland erlaubt, besaßen die serbischen

und ukrainischen Staatsangehörigen nicht. Gegen die fünf Arbeitnehmer wurden

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts und der

illegalen Einreise eingeleitet. In einem Fall wies sich ein ukrainischer

Staatsangehöriger mit einer bulgarischen Passkopie aus, die auf eine andere

Person ausgestellt war. Über den weiteren Verbleib der fünf Personen entscheidet

nun die zuständige Ausländerbehörde. Die Arbeitgeber der Beschuldigten erwarten

Verfahren wegen des Verdachts der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der

illegalen Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne gültige Arbeitsgenehmigung.

Insgesamt sind auch zu weiteren angetroffenen Personen Nachprüfungen im Hinblick

auf ihre sozialversicherungsrechtlichen Meldungen erforderlich. In zwei Fällen

gibt es erste Hinweise auf Scheinselbstständigkeit und bei einem Arbeitgeber

wurden Ermittlungen wegen fehlender Meldungen zur Sozialversicherung aufgenommen

(Sofortmeldepflichtverletzung). Die weiteren Ermittlungen dauern an.

„Die Ergebnisse der behördenübergreifenden Aktion im Zusammenhang mit der

Konzeption #SichereNeckarstadt zeigen, wie wichtig Kontrollen sind. Die

Zusammenarbeit der beteiligten Behörden hat sich bewährt und wird weiter

fortgesetzt“, so Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar.

Mannheim-Almenhof: Unfall mit Straßenbahn; Autofahrer verletzt; Zeugen zu Ampelschaltungen gesucht

Mannheim-Almenhof (ots) – Am Donnerstagvormittag, kurz nach 9.30 Uhr, kam es an

der Haltestelle „Markuskirche“ zu einem Verkehrsunfall zwischen einer

Straßenbahn der Linie 3, die nach ihrem Halt in Richtung Endhaltestelle

weiterfahren wollte und einem 52-jährigen VW-Fahrer, der aus Richtung Speyerer

Straße kam. Der 52-Jährige kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der

Straßenbahnfahrer blieb unverletzt. Der VW musste abgeschleppt werden. Der

Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro.

Die Unfallermittler der Verkehrspolizei Mannheim haben die weiteren Ermittlungen

übernommen. Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen, insbesondere

diejenigen gesucht, die Hinweise zu den Ampelschaltungen von Straßenbahn und

Auto geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei, Tel.:

0621/174-4222 zu melden. Die Ermittler erhoffen sich gerade von den Fahrgästen,

die kurz vor dem Unfall die Bahn an der Haltestelle „Markuskirche“ verlassen

hatten, wichtige Erkenntnisse zum Unfallaublauf.

Mannheim, Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis: Europaweiter Speedmarathon – Polizei zieht Bilanz

Mannheim, Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch, 21. April fand

im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche der europaweite Speed-Marathon

statt. Das Polizeipräsidium Mannheim war an der Aktion beteiligt und führte

ganztägig an insgesamt 25 Stellen in Mannheim, Heidelberg und dem

Rhein-Neckar-Kreis mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei

kamen sämtliche verfügbare Geschwindigkeitsmessgeräte, z.B. Handlasermessgeräte

und Großgeräte, sowie rund 80 Beamte zum Einsatz.

Ziel des sogenannten Speedmarathons ist, die Verkehrsteilnehmer hinsichtlich der

Gefahren zu sensibilisieren, aufgrund nichtangepasster oder überhöhter

Geschwindigkeit in einen schweren oder gar tödlichen Unfall verwickelt zu

werden.

Es wurden insgesamt 8.283 Verkehrsteilnehmer gemessen. Hierbei mussten 855

Fahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit beanstandet werden, was einer

Beanstandungsquote von fast 10 Prozent entspricht. Ergebnis der Überschreitungen

sind 521 Verwarnungen und 334 Bußgeldverfahren, woraus 56 Fahrverbote

resultierten. Der höchste gemessene Wert war 170 km/h bei erlaubten 120 km/h auf

der B 39 in Höhe der Ausfahrt Hockenheim-Mitte.

Der überwiegende Teil der Kontrollmaßnahmen des Polizeipräsidiums Mannheim wurde

dabei in Form von Anhaltekontrollen durchgeführt, bei denen zu beanstandende

Verkehrsteilnehmer unmittelbar mit ihrem Geschwindigkeitsverstoß konfrontiert

wurden. Im Gespräch konnte diesen die Problematik Hauptunfallursache

nichtangepasste Geschwindigkeit nähergebracht und ins Bewusstsein gerufen

werden.

Wie die hohe Zahl von 56 Fahrverboten deutlich zeigt, sind solche Kontrollen

dringend erforderlich, daher wird die Polizei auch in Zukunft intensive

Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen durchführen. Diese Kontrollmaßnahmen der

Polizei werden hauptsächlich an Örtlichkeiten durchgeführt, an denen sich

schwere Unfälle aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit häufen. Dadurch wird

ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Verbesserung der Verkehrssicherheit

geleistet.

Mannheim-Lindenhof: Unter Drogeneinfluss mit eScooter unterwegs

Mannheim-Lindenhof (ots) – Ein 26-jähriger Mann war am Mittwochnachmittag unter

Drogeneinfluss mit einem eScooter im Stadtteil Lindenhof unterwegs. Der junge

Mann fiel einer Polizeistreife in der Steubenstraße fahrend auf. Er wurde

gestoppt und kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für

Drogenbeeinflussung. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht und reagierte auf

Amphetamin und Cannabis. Der 26-Jährige wurde daraufhin zum Polizeirevier

Mannheim-Neckarau gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den

jungen Mann wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinflusses sowie wegen

des Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei nochmals eindringlich darauf hin, dass es

sich bei den sogenannten eScootern um Kraftfahrzeuge handelt und daher die

gleichen Vorschriften wie bei Autofahrern gelten. Im Falle einer

Verkehrsteilnahme unter Alkohol- oder Drogenbeeinflussung drohen Fahrverbote

bzw. der Entzug der Fahrerlaubnis.

Mannheim-Oststadt: Verkehrsunfall mit Sachschaden – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 11

Uhr auf dem Kaiserring, zwischen der Einmündung Moltkestraße und dem

Friedrichsplatz. Eine 23-Jährige Mercedes-Benz-Fahrerin und ein 85-Jähriger

Audi-Fahrer kollidierten miteinander. Wie genau es zu dem Unfall kam ist derzeit

unklar. Auch die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der

Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten

sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer

0621-174-3310, zu melden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus – 65-jähriger Mann verstorben – Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Wie bereits mitgeteilt kam es am späten

Mittwochabend zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der

Traitteurstraße. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr Mannheim gelöscht.

Hierbei konnte der 65-jährige Bewohner der Brandwohnung zunächst durch die

Feuerwehr gerettet werden. Er ist jedoch trotz sofort eingeleiteter

Reanimationsmaßnahmen verstorben. Von insgesamt 82 evakuierten Bewohnern mussten

sechs Personen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser

gebracht werden. Ein Feuerwehrmann wurde im Rahmen der Löscharbeiten leicht

verletzt. Das 4. OG und das darüber liegende Dachgeschoss sind nicht mehr

bewohnbar, weshalb 15 Anwohner bei Verwandten bzw. in einem Hotel untergebracht

werden mussten. Die restlichen Personen konnten wieder zurück in ihre Wohnungen.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen

führt das Kriminalkommissariat Mannheim. Die Brandursache ist immer noch unklar.