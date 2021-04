Vogelspinne in Tattoostudio geworfen – Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim – Am Mittwochnachmittag 21.04.2021 wurde ein Plastikbeutel mit lebenden Insekten und einer lebendigen Vogelspinne in ein örtliches Tattoostudio geworfen. Der Betreiber bemerkte dies erst,

nachdem die Spinne und die zahlreichen Futterinsekten begannen in seinem Studio munter herumzukrabbeln. Er entledigte sich der Insekten. Die Bombardierspinne konnte durch die Tierrettung lebendig eingefangen und wohlbehalten in das Reptilium nach Landau gebracht werden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer 06221-99-1700, zu melden.

Steine und Betonbrocken auf Gleise gelegt

Heidelberg – Drei bislang unbekannte Jugendliche im Alter von 15 bis 16

Jahren haben am Mittwochabend (21.04.2021) in der Zeit zwischen 19:00 Uhr bis

19:15 Uhr am Haltepunkt Heidelberg-Altstadt sowie

Heidelberg-Schlierbach/Ziegelhausen mehrere Schottersteine sowie einen Sandstein

und einen Betonbrocken auf die Gleise gelegt. Nach bisherigen Erkenntnissen

legte am Haltepunkt Heidelberg-Altstadt ein Mädchen einen ca. 40x40cm großen

Sandstein sowie einen 25x25cm großen Betonbrocken auf die Schienen. Eine S-Bahn

der Linie S1 in Richtung Osterburken überfuhr die Gegenstände bei der

Durchfahrt. Im weiteren Verlauf stieg das Mädchen offenbar mit weiteren

Jugendlichen in die S-Bahnlinie S1 und fuhr zum Haltepunkt

Heidelberg-Schlierbach/Ziegelhausen, wo sie laut Zeugenangaben gemeinsam mit

einem weiteren Mädchen und einem Jungen mehrere Schottersteine auf die

Gleiskörper legte. Eine nachfolgende S-Bahn der Linie S5 in Richtung Sinsheim

überfuhr die Steine anschließend. Eine sofort eingeleitete Fahndung von Beamten

der Landes- und Bundespolizei verlief ohne Ergebnisse. Eines der beiden Mädchen

wird mit langen braunen und zum Zopf gebundenen Haaren beschrieben. Zum

Tatzeitpunkt soll sie eine Jeanshose sowie eine dunkelblaue Sportjacke getragen

haben. Der Junge wird mit einer möglichen Einschränkung des Gehvermögens

beschrieben.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe ermittelt nun wegen des Verdachts des

gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und nimmt sachdienliche Hinweise zum

Vorfall unter der Telefonnummer +49721120160 entgegen. In diesem Zusammenhang

werden insbesondere zwei junge Frauen gesucht, welche den Vorfall am Haltepunkt

Heidelberg-Altstadt beobachteten und den Notruf wählten.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Hindernisse wie diese können

einen Zug zur Entgleisung bringen. Durch umherfliegende Schottersteine gefährden

sich die Täter nicht nur selbst, sondern vor allem auch Zugpassagiere und andere

Personen.

Heidelberg: Corona-Party im Studentenwohnheim

Heidelberg – Dass nächtliche Partys in Corona-Zeiten bei Nachbarn, die

sich selbst an die Corona-Regeln halten, nicht gut ankommen, insbesondere auch

noch dann, wenn darüber hinaus dadurch zu später Stunde noch enormer Lärm

verursacht wird, mussten am späten Mittwochabend mehrere Bewohner eines

Studentenwohnheims in der Eppelheimer Straße feststellen.

Als die Streife kurz vor MitterMannheimnacht dort eintraf, war die Party mit

einer Vielzahl von Teilnehmern in der Eingangshalle in vollem Gange.

Zeugen sprachen von rund 30 Personen, die sich um eine Tischtennisplatte

versammelten, auf der die Getränke deponiert waren.

Die Mehrzahl von ihnen zog sich fluchtartig in ihre Zimmer zurück, als sie die

Beamten erblickten. Von lediglich neun Verbliebenen im Alter zwischen 19-25

Jahren wurden die Personalien notiert. Obwohl die Party ein abruptes Ende fand

und ihnen ein Bußgeld in Aussicht gestellt wurde, verhielten sich alle

einsichtig und kooperativ.

Heidelberg-Bergheim: Weitere Vogelspinne in Tattoostudio gefunden; Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg – Eine bislang unbekannte Person warf am Mittwochnachmittag,

den 21.04.2021, einen Plastikbeutel mit lebenden Insekten und einer Vogelspinne

in ein örtliches Tattoostudio. Der Besitzer entdeckte am heutigen Vormittag nun eine weitere Vogelspinne, die

in einem der Vorhänge saß. Es ist davon auszugehen, dass die Spinne bereits bei

dem gestrigen Vorfall in das Studio gelangt war.

Das Tier, bei dem es sich um eine „Rote Usambara-Vogelspinne“ handelt, konnte

von den eingesetzten Beamten mit eigenen Mitteln gefahrlos eingefangen und zum

Polizeirevier Heidelberg-Mitte gebracht werden. Auch dieses Exemplar wird von

dort aus, mithilfe der Tierrettung, ins Reptilium nach Landau gebracht.

Weiterhin bitten wir Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche

Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der

Telefonnummer 06221-991700, zu melden.

Heidelberg: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Heidelberg – Weil er am frühen Mittwochabend einen stark betrunkenen

Eindruck machte, sollte ein 29-jähriger Mann gegen 18.40 Uhr auf dem Gehweg in

der Uferstraße direkt an der Neckarwiese, von drei Beamten des Einsatzzuges, die

sich zusammen auf „Corona-Streife“ befanden, kontrolliert werden.

Was anfänglich noch entspannt mit einem Alkoholtest, der einen Wert von über 2

Promille ergab, begann, schlug von einem Moment auf den anderen in Aggressivität

um. Da der Mann offenbar seine Personalien nicht mehr artikulieren konnte, aber

keine Ausweispapiere vorzeigen wollte, sollte er danach durchsucht werden.

Hierzu sollte er festgehalten werden, worauf sich der 29-Jährige sich vehement

zur Wehr setzte, plötzlich um sich schlug und -trat. Der wie entfesselt wirkende

Mann konnte nur mit Unterstützung zwei weiterer Beamte -insgesamt mit fünf

Beamten- gebändigt und dem mittlerweile eingetroffenen Rettungsdienst übergeben

werden, der ihn zur Untersuchung in eine Klinik brachte.

Dort wurden dem Mann zwei Blutproben entnommen, da zusätzlich zur

Alkoholeinwirkung eine Drogenbeeinflussung nicht ausgeschlossen war.

Anschließend wurde er bis zur Erlangung der Nüchternheit im laufe des

Donnerstagvormittages im Polizeigewahrsam untergebracht.

Heidelberg: Taschendieb klaut iPhone aus Jackentasche

Heidelberg – Nachdem eine 47-Jährige am Mittwochnachmittag ihre Einkäufe

in der Heidelberg-Altstadt erledigte hatte, musste sie gegen 16:00 Uhr mit

Erschrecken feststellen, dass ein Unbekannter ihr das Handy im Wert von rund 630

Euro aus der Jackentasche gestohlen hatte. Die Frau hatte ihr Auto gegen 13:30

Uhr in der Poststraße geparkt und ist anschließend zu Fuß durch die Hauptstraße

gelaufen. Wann und wo der Langfinger zugeschlagen hat, ist nicht genau bekannt.

Wir möchten Ihnen in diesem Zusammenhang folgende Hinweise geben, wie Sie sich

vor Handy- und Taschendieben schützen können:

Lassen Sie Ihr Handy nicht aus den Augen

Tragen Sie Ihr Handy und andere Wertsachen möglichst dicht und

sicher verschlossen am Körper

sicher verschlossen am Körper Nutzen Sie die Innentaschen Ihrer Kleidung

Achten Sie auf Ihre Umgebung und verdächtige Personen

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei Bad Kreuznach – Verkehrsregelung für Schafe

POL-PDKH: Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei Bad Kreuznach – Verkehrsregelung für Schafe

Bild-Infos Download

Langenlonsheim – L 242

Am 22.04.2021 gegen 14 Uhr kam es für vier Beamte der PI Bad Kreuznach zu einem nicht alltäglichen Einsatz: Ca. 600 Schafe eines Tierhalters aus Oberwiesen wurden auf Anfrage des Schäfers über die L 242 auf ihre neue Weide geleitet. Dafür wurde der Fahrzeugverkehr auf der Landstraße kurzzeitig durch zwei Funkstreifenwagenbesatzungen gestoppt. Die nur wenige Minuten dauernde Überführung der Schafe auf das neue Weideland verlief ohne Zwischenfälle.