Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei Bad Kreuznach – Verkehrsregelung für Schafe

Langenlonsheim – L 242

Am 22.04.2021 gegen 14 Uhr kam es für vier Beamte der PI Bad Kreuznach zu einem nicht alltäglichen Einsatz: Ca. 600 Schafe eines Tierhalters aus Oberwiesen wurden auf Anfrage des Schäfers über die L 242 auf ihre neue Weide geleitet. Dafür wurde der Fahrzeugverkehr auf der Landstraße kurzzeitig durch zwei Funkstreifenwagenbesatzungen gestoppt. Die nur wenige Minuten dauernde Überführung der Schafe auf das neue Weideland verlief ohne Zwischenfälle.

Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Fahrerin; Zeugen gesucht!

Gemarkung Meddersheim, L376

Am frühen Donnerstagnachmittag des 22.04.2021 gegen 13:45 Uhr ereignete sich auf der Strecke (L376) zwischen Meddersheim und Bärweiler ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war eine 22-Jährige mit ihrem Peugeot von Meddersheim kommend in Richtung Bärweiler unterwegs, als sie nach einer Linkskurve einem entgegenkommenden PKW nach rechts ausweichen musste, da dieser mittig die Fahrbahn befuhr. Dadurch geriet die junge Frau auf den unbefestigten Fahrbahnrand, auf dem sie im Anschluss frontal mit der Leitplanke kollidierte. Hierbei zog sich die 22-Jährige eine leichte Verletzung an der Hand zu. An ihrem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sodass das Fahrzeug von einem ortsansässigen Abschleppunternehmen abtransportiert werden musste. Der bislang unbekannte und unfallbeteiligte PKW, ein dunkler Kleinwagen, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Meddersheim fort.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 mitzuteilen.

Unfall zwischen LKW und PKW; Unfallbeteiligte gesucht!

Gemarkung Bärweiler/ L376

Am Dienstag, den 21.04.2021 gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 376 vor der Abfahrt nach Bärweiler ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW mit Anhänger und einem PKW. Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 52-jähriger Jeckenbacher Zeuge des Zusammenstoßes geworden. Ein 32-jähriger LKW-Fahrer, welcher Eisenträger geladen hatte, befuhr die L376 aus Richtung Meddersheim kommend in Fahrtrichtung Bärweiler. In der letzten Linkskurve kollidierte das LKW-Gespann seitlich mit einem entgegenkommenden, blauen BMW X3. Nach dem Zusammenstoß setzte der LKW-Fahrer ungehindert seine Fahrt über Bärweiler in Richtung Hundsbach fort. In Höhe der „Lochmühle“ an der Einmündung L375/L182 musste der flüchtende Fahrer zudem mehrmals rangieren, um auf die L182 einfahren zu können. Hierbei verursachte der LKW einen Sachschaden an der Asphaltdecke. Als es der Polizei gelungen war, den Fahrer ausfindig zu machen, wies dieser jegliche Vorwürfe von sich.

Weitere Zeugen, insbesondere die Fahrerin des unfallbeteiligten BMW, werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.