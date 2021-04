Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen

Gensingen, 21.04., Am Kieselberg, 15:30 Uhr. Ein 14-Jähriger wurde Zeuge, wie der Fahrer die Türe seines Volvos XC60 gegen den auf einem Supermarkt parkenden Honda seiner Eltern stieß. Der Junge saß nämlich im Auto und sah, wie der 1949 geborene Mann kurz nach dem Schaden am Honda sah, dann einstieg und einfach wegfuhr. Der Jugendliche merkte sich Kennzeichen und auch Aussehen des Unfallverursachers.

Verkehrsunfall Sachschaden

Bingen

Bingen, 21.04., Bingerbrücker Straße, 13:56 Uhr. Ein Linksabbieger-Pkw hielt neben einem Linienbus, der parallel auf der Rechtsabbieger-Spur ebenfalls auf Grün wartete. Als die Ampel umsprang, fuhr der Linienbus los, schwenkte aber nach hinten aus und stieß gegen den VW Tiguan. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Eine junge Passantin hatte am linken Bus-Fenster gesessen und konnte bestätigen, dass der beteiligte PKW sich die ganze Zeit über nicht bewegt hatte und somit die 68-jährige Fahrerin gänzlich unbeteiligt war. Der 50-jährige Busfahrer, der die Tat erst bestritten hatte, gab seine Unachtsamkeit letztendlich zu. Er beglich das Verwarnungsgeld.

Heidesheim / A60 – Rastanlage Heidenfahrt – Vermisster aus Hessen tot aufgefunden

Bei Fahndungsmaßnahmen im Rahmen einer Vermisstensache, konnte ein 56-Jähriger

aus Hessen nur noch tot aufgefunden werden.

Eine Streife der Polizeiautobahnstation in Heidesheim, fand den 56-Jährigen Mann

aus dem Bereich Südhessen, am gestrigen Abend gegen 22:50 Uhr, auf der

Rastanlage Heidenfahrt an der A60 in Fahrtrichtung Mainz, verstorben auf. Der

unmittelbar hinzugezogene Notarzt, konnte nur noch den Tod des Mannes

feststellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die genaue

Todesursache ist bislang noch ungeklärt. Derzeit gehen die Ermittler von einem

medizinischen Notfall aus, das Ergebnis der Rechtsmedizin steht derzeit noch

aus.

Aktionstage zur internationalen Bekämpfung mobiler Tätergruppierungen – Polizei Rheinland-Pfalz zieht Bilanz

Mainz – Im Zeitraum vom 13. bis zum 16. April führten 17

EU-Mitgliedsstaaten und neun Bundesländer länderübergreifende Fahndungs- und

Sicherheits-Aktionstage durch, um die Sicherheit im öffentlichen Raum durch

gezielte Kontrollen zu stärken.

Die nationale Durchführung erfolgte in Absprache mit dem Bundeskriminalamt durch

das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg. In Rheinland-Pfalz koordinierte

das LKA das Einsatzgeschehen. Schwerpunkt dieser grenzübergreifenden Kontrollen

ist die Bekämpfung der Bandenkriminalität in jeglichen Deliktsfeldern, darunter

Laden- und Wohnungseinbruchsdiebstahl,

Kfz-, Betäubungsmittel- und Urkundenkriminalität,

Menschen- und Waffenhandel,

Zuwiderhandlungen gegen Zoll- und Steuervorschriften,

ausländerrechtliche Verstöße.

Es waren insgesamt 233 Polizeibeamtinnen und -beamte in Rheinland-Pfalz im

Einsatz. Im Kontrollzeitraum wurden 404 Fahrzeuge und 648 Personen kontrolliert.

Es kam zu einer vorläufigen Festnahme auf Grund illegaler Einreise.

Insgesamt wurden 20 Strafanzeigen gefertigt. Im Polizeipräsidium Trier wurden im

Rahmen einer Durchsuchung unter anderem 50 Schuss scharfe Munition

sichergestellt. Bei einer Personenkontrolle in der Ortslage Gerolstein

verweigerte eine zu kontrollierende Person die Durchsuchung und leistete

Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Hierbei wurde ein Beamter leicht im

Gesicht verletzt. Er blieb weiterhin dienstfähig.

Videokonferenz auf dem Standstreifen der Autobahn

Rheinhessen/Bad Kreuznach – Gut gedacht ist nicht gleich gut gemacht. Das

war das Fazit eines auf dem Seitenstreifen der A 61 stehenden PKW am 21.4.2021

gegen 16:30 Uhr.

Zu dieser Zeit stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim in

Fahrtrichtung Koblenz ein vermeintliches Pannenfahrzeug kurz nach der

Anschlussstelle Bad Kreuznach fest, das völlig ungesichert dort stand. Weder war

ein Warndreieck aufgestellt, noch waren die Warnblinker eingeschaltet. Als die

Beamten an die geöffnete Seitenscheibe der Beifahrertür herantraten, stellten

sie fest, dass der 27-jährige Fahrer des PKW gerade an einer Video-Konferenz

teilnahm, die über sein Smartphone lief. Der Mann gab auf Befragen an, dass er

angehalten habe, da er unbedingt an dieser Konferenz teilnehmen wollte. Deshalb

habe er auf Standstreifen angehalten, um eben nicht während der Fahrt das

Smartphone zu benutzen. Ihm wurde erläutert, dass aber das Parken auf der

Autobahn eben auch nicht erlaubt ist. Ihn erwartet nun eine entsprechende

Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.