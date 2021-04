Gimbsheim – Kind bei Zusammenstoß mit PKW verletzt

Gimbsheim – Gestern Nachmittag wurde in der Hauptstraße ein 8-jähriger

Junge auf seinem Fahrrad bei der Kollision mit einem PKW verletzt. Das Kind

radelte durch die Kirchstraße und wollte nach links in die Hauptstraße abbiegen.

Hierbei achtete er nicht auf den bevorrechtigten Verkehr. Der von links kommende

45-jährige Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und stieß

mit seiner rechten Fahrzeugfront bei geringem Tempo mit dem Kind zusammen. Beim

Sturz zog er sich eine Schürfwunde am Ellenbogen und eine Prellung am Kopf zu

und wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht. Am Auto und Fahrrad

entstand geringer Sachschaden.

Betrugsversuch durch falsche Polizeibeamte am Telefon

Nack und Wöllstein

Am gestrigen Tag, 21.04.2021, wurden der Polizei in Alzey und Wörrstadt zwei Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte am Telefon bekannt. In beiden Fällen gab sich eine männliche Person als Polizeibeamter aus. Mit der Masche, dass in der Nähe der Wohnung der Geschädigten, jeweils ältere Personen, Einbrecher festgenommen worden seien, bei denen ein Zettel mit der Anschrift der nun angerufenen aufgefunden wurde, wollte der falsche Polizeibeamte an weitere Informationen zu vorhandenen Wertsachen in den Wohnungen gelangen. Da beide Angerufenen jedoch den Betrugsversuch erkannten, kam es zu keinem Schaden. Ziel der Täter ist es, ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden, dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt. Dazu behaupten die Betrüger beispielsweise, dass Geld- und Wertgegenstände bei ihren Opfern zuhause oder auf der Bank nicht mehr sicher seien.

Damit Ihnen kein Schaden entsteht, beachte Sie bitte folgende Tipps der Polizei: