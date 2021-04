Unbekleideter Randalierer

Kreis Kaiserslautern – Ein Anwohner im Holbornerhof in Niederkirchen

meldete sich am Mittwochabend telefonisch bei der Polizei. Ein weiterer Bewohner

würde vollständig entkleidet im Innenhof randalieren und hätte bereits mehrere

Türen beschädigt. Die ankommende Streife traf den Mann, immer noch unbekleidet,

in seiner Wohnung an. Den Bitten der Beamten sich etwas überzuziehen kam er

nicht nach und legte ein äußerst sprunghaftes aggressives Verhalten an den Tag.

Er gab an vor dem Eintreffen der Beamten, sein ganzes Marihuana geraucht zu

haben. Ebenfalls fanden die Beamten Verpackungen mit Resten von Amphetamin. Als

er unvermittelt von seinem Sitzplatz aufsprang und auf einen Beamten zulief und

an den Schultern packte, fixierten sie den Mann und fesselten ihn im Anschluss.

Gegen die Maßnahme sperrte er sich und leistete Widerstand. Zudem beleidigte er

die eingesetzten Beamten fortwährend. Er wurde aufgrund seiner psychischen

Ausnahmesituation in ein Krankenhaus gebracht. Auf ihn kommen mehrere

Strafverfahren unter anderem wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und

Sachbeschädigung zu. |elz

Aggressiver Randalierer

Kaiserslautern – Weil er sich sowohl anderen als auch sich selbst

gegenüber aggressiv verhielt, hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag einen

Mann in Gewahrsam genommen. Der 31-Jährige war zunächst am Abend wegen

ruhestörenden Lärms aufgefallen. In der Nacht gingen weitere Meldungen ein, weil

der Krach immer lauter wurde und der Mann offenbar auch seine Wohnung

„zerlegte“.

Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, hielt sich der Mann laut schreiend vor

dem Haus auf. Er war stark betrunken, befand sich in einem psychischen

Ausnahmezustand und wollte offenbar mit seinem Verhalten seine Nachbarn

provozieren.

Weil er starke Stimmungsschwankungen zeigte und sich sowohl den Beamten als auch

anderen Hausbewohnern gegenüber aggressiv verhielt, wurde der 31-Jährige zu

Boden gebracht und gefesselt. Während der Wartezeit auf das angeforderte

Transportfahrzeug versuchte der Mann immer wieder, seinen Kopf auf den Boden zu

schlagen.

Der 31-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und in einer Fachklinik vorgestellt.

Weil er sich nicht beruhigen ließ und mehrfach versuchte, sich selbst zu

verletzen, wurde er stationär aufgenommen. |cri

Aufmerksamer Zeuge meldet Unfallflucht

Kaiserslautern – Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwoch in der Saalstraße

eine Unfallflucht beobachtet – und sie der Polizei gemeldet. Wie der Mann

mitteilte, hatte er gegen 13 Uhr gesehen, dass ein Transporter im Vorbeifahren

einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw streifte und dabei ein Teil des

Außenspiegels abbrach. Der Transporter-Fahrer stieg anschließend aus, klemmte

das abgebrochene Teil wieder ans Fahrzeug – dann stieg er in seinen Kastenwagen

und fuhr weiter.

Nachdem der Zeuge den Vorfall angezeigt hatte, rückte eine Streife aus, um sich

den Schaden vor Ort anzuschauen. Der Halter des betroffenen Pkw wurde ermittelt

und zur Unfallstelle gebeten.

Eine erste Überprüfung des Wagens ergab, dass der Unfallverursacher sozusagen

„Glück“ hatte: So wie es aussieht, blieb am „abgerissenen“ Spiegelgehäuse kein

nennenswerter Schaden zurück – es lässt sich offenbar einfach wieder am Fahrzeug

einklicken.

Das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs steht – dank des Zeugenhinweises –

fest. Sollte sich doch noch eine Beschädigung zeigen, wird nachermittelt. |cri

Einbruch in Wohnung eines Verstorbenen

Kaiserslautern – Unbekannte sind im Asternweg in die Wohnung eines

Verstorbenen eingebrochen. Nachbarn stellten am Mittwoch fest, dass die

Wohnungstür offensichtlich eingetreten wurde. Sie informierten die Polizei.

Aktuell konnte nicht festgestellt werden, ob etwas aus der Wohnung fehlt. Die

Polizei ermittelt. Zeugen, die zwischen Montag und Mittwoch Verdächtiges

wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Billige Schuhe für teures Geld

Kaiserslautern – Zwei Paar Schuhe aus „veganem Leder“ hat ein 31-Jähriger

im Internet bestellt. Bekommen hat der Mann überteuerte Schuhe aus billigem

Kunstleder.

Über eine Plattform für Kleinanzeigen bestellte der 31-Jährige Mitte April

Schuhe aus einem Lederimitat. Der Verkäufer warb damit, dass die Schuhe vegan

sind, dass also keine tierischen Produkte für deren Herstellung verwendet

wurden. Angeblich stammen die Schuhe aus dem Fundus einer Theatergruppe. Der

31-Jährige bezahlte knapp 130 Euro. Wenige Tage nach der Bestellung erhielt er

zwei Pakete mit Schuhen geliefert. Allerdings waren es nicht die erwarteten

Schuhe. Absender der Pakete war nicht der Verkäufer, sondern die Lieferung kam

direkt von zwei großen, bekannten Versandhändlern. Dort werden die

Kunstlederschuhe zu einem weitaus günstigeren Preis angeboten. Der 31-Jährige

reklamierte. Er erhielt nicht das, was er bestellte. Der Verkäufer reagierte

nicht. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Betrugs. |erf

Mit E-Scooter über den Fuß gefahren

Kaiserslautern – Ein E-Scooter-Fahrer und ein Fußgänger sind sich am

Mittwochnachmittag in der Fruchthallstraße sozusagen in die Quere gekommen. Wie

der 28-jährige Fußgänger anschließend der Polizei meldete, fuhr ihm der

E-Scooter über den Fuß. Der Fahrer flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu der „schmerzhaften Begegnung“ kam es kurz vor 17 Uhr vor der „Mall“. Der

28-jährige Fußgänger unterstellt dem Rollerfahrer zwar keine Absicht, dennoch

dürfte er den Unfall bemerkt haben – und fuhr trotzdem einfach weiter.

Von dem Fahrer ist lediglich bekannt, dass es sich um einen jungen Mann

gehandelt haben soll, geschätztes Alter: um die 20 Jahre. Er trug eine graue

Kapuzenjacke. Kennzeichen oder Fabrikat des E-Scooters konnte das Unfallopfer

leider nicht nennen.

Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, werden deshalb gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in der

Logenstraße in Verbindung zu setzen. |cri

Automat aufgebrochen

Kaiserslautern – Diebe haben im Sonnenberg erneut einen

Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die geschädigte Firma meldete am

Mittwochvormittag den beschädigten Automaten der Polizei. Die unbekannten Täter

brachen mittels eines Hebelwerkzeuges den Scheineinzug auf. Sie erbeuteten einen

kleinen dreistelligen Betrag. Die Höhe des Sachschadens am Automaten steht noch

nicht fest. Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges

beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer

0631 369-2150 entgegen. |elz

Auto beschädigt – Zeugen gesucht (FOTO)

Kaiserslautern – Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Dienstag in der

Kindergartenstraße einen Ford Galaxy beschädigt. Der dunkelgraue Ford stand

entgegengesetzt zur Fahrbahn am rechten Fahrbahnrand. Gegen 20 Uhr stellte die

Halterin einen erheblichen Schaden an der vorderen rechten Seite fest. Der

Unfallverursacher ließ sich nicht feststellen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen

des Verdachts der Fahrerflucht und bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall am

Dienstag zwischen 10 Uhr und 18 Uhrbeobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer

machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit

der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Trotz Aufforderung Auto nicht umgemeldet

Kaiserslautern – Zum wiederholten Mal ist bei einer Polizeikontrolle der

Pkw einer Frau aus dem Stadtgebiet aufgefallen. Der Grund: Der Wagen ist im

Ausland zugelassen – die Halterin wohnt jedoch seit mehreren Jahren in

Deutschland.

Weil das Fahrzeug bereits bei früheren Kontrollen überprüft wurde und deshalb

schon „bekannt“ war, fiel einer Polizeistreife der Pkw mit der ausländischen

Zulassung am Mittwoch erneut im ruhenden Verkehr auf. Eine aktuelle Überprüfung

ergab, dass die Halterin den Wagen immer noch nicht umgemeldet hat – und somit

trotz der wiederholten Aufforderung weiterhin gegen das

Kraftfahrzeugsteuergesetz verstößt. Die zuständigen Behörden wurden entsprechend

informiert. Auf die 33-Jährige kommt eine weitere Strafanzeige in gleicher

Angelegenheit zu. |cri

Jugendliche werfen Gegenstände von Parkdeck

Kaiserslautern – Jugendliche, die vom obersten Parkdeck der Mall

Gegenstände herunterwerfen, sind der Polizei am späten Montagnachmittag gemeldet

worden. Eine Streife rückte aus, um direkt vor Ort nachzuschauen. Als die

Einsatzkräfte das oberste Parkdeck erreichten, konnten sie fünf Jugendliche

erkennen, die sich dort aufhielten – und die beim Anblick des Polizeifahrzeugs

die Flucht ergriffen.

Alle fünf konnten jedoch gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Es

handelte sich um zwei Jungs und drei Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren. Die

Täterbeschreibung des Zeugen passte auf drei der Jugendlichen.

Angaben zu den geworfenen Gegenständen machten sie nicht. Zur Verhinderung

weiterer Straftaten wurde ihnen dennoch ein Platzverweis für die gesamte

Innenstadt bis zum nächsten Morgen erteilt. Und weil die Jugendlichen aus fünf

unterschiedlichen Haushalten stammten, wurde darüber hinaus auch ein Verstoß

gegen die derzeit geltenden Corona-Bestimmungen erfasst. |cri