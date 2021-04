Geschwindigkeitskontrollen

Speyer (ots) – Zehn Verwarnungen und vier Ordnungswidrigkeitenverfahren sind die Bilanz der gestrigen Lasermessung in der Spaldinger Straße anlässlich des sogenannten “Speedmarathon”. Im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr wurde in Höhe des Nachtigallenweges eine Kontrollstelle eingerichtet, um den Verkehr aus Richtung Waldseer Straße zu überwachen. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug hierbei abzüglich der Toleranz 85 km/h. Dies hat ein 1-monatiges Fahrverbot, 1 Punkt im Verkehrszentralregister sowie 80 Euro Bußgeld zur Folge.

Positive Resonanz zogen die Beamtinnen und Beamten bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Stockholmer Straße. Hier hielten sich im Zeitraum von 08:45 Uhr bis 09:20 Uhr alle Verkehrsteilenehmer an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit.

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Speyer (ots) – Gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen hat am Mittwoch um 18:45 Uhr ein 18-Jähriger Rollerfahrer in Römerberg. Nachdem die Beamten ein schwarzes Versicherungskennzeichen von 2020 an dem Piaggio feststellten, kontrollierten sie den jungen Fahrer in der Germersheimer Straße. Aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Pkw mit Pappschildern

Schifferstadt (ots) – Am Mittwochabend 21.04.2021 gegen 21:35 Uhr hatte die Polizei eine Kontrollstelle in der Speyerer Straße eingerichtet. Darin kontrollierte sie einen Kleinwagen, an dem lediglich Fantasiekennzeichen aus Pappe angebracht waren. Bei der 52-jährigen Fahrerin handelte dürfte es sich allem Anschein nach um eine sogenannte Reichsbürgerin gehandelt haben, da auf dem Pappschild ein “Siegel” mit einem Reichsadler, ausgestellt von einem nicht existenten Gemeindeamt in Preußen, abgebildet war. Einziges Ausweispapier, das sie nur sehr widerwillig aushändigte, war ein verfälschter Sozialversicherungsausweis.

Weitere Überprüfungen ergaben, dass das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert war. Wie sich herausstellte, ist die Frau mit diesem Fahrzeug und den Pappschildern kürzlich bereits in Speyer und Annweiler aufgefallen. Sie Beamten haben den Pkw daher beschlagnahmt, ebenso den “Ausweis”. Die Frau erwarten nun Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Unfallbeteiligter gesucht

Speyer (ots) – Leichte Verletzungen zog sich ein 19-Jähriger am Dienstag um 07:50 Uhr zu als er mit seinem Fahrrad über die Petschengasse in die Schule fuhr. Weil ihm im Einmündungsbereich zur Fritz-Ober-Straße ein PKW entgegenkam, der teilweise auf der Fahrspur des Radfahrers fuhr, stürzte der junge Mann und verletzte sich hierdurch leicht. Ob es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam, steht bislang nicht fest.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem PKW geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei Speyer zu wenden.

Betrugsmasche “Falsche Polizeibeamte”

Römerberg (ots) – Gestern wurden der Polizei Speyer insgesamt drei Betrugsversuche gemeldet. In allen Fällen nahmen die Betrüger über das Telefon Kontakt zu ihren Opfern auf und gaben sich als Polizeibeamte aus. Mit der Behauptung, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen war und nun Unterlagen zu Namen und Adresse der Angerufenen vorliegen würden, erkundigten sich die Betrüger nach Bargeld sowie Bankkonten. Bei den Geschädigten im Alter von 52, 78 und 84 Jahren ist bislang kein Schaden entstanden.

Die Polizei warnt erneut vor Trickdieben, die sich als Polizeibeamte ausgeben und gibt nachfolgende Hinweise: