Landau: Die Polizei-News

Mit 4 Promille auf Radtour

Landau (ots) – 4,2 Promille ergab der Atemalkoholtest eines 35-Jährigen am Mittwochmittag in Landau. Die Polizei war verständigt worden, weil der Mann einen hilflosen Eindruck vermittelte. Den Beamten gegenüber gab der Mann zunächst an, dass er mit dem Fahrrad von Frankeneck nach Landau gefahren sei und nun Kreislaufprobleme hätte. Bei ihm konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden.

Aufgrund des Verdachts einer Trunkenheit im Verkehr wurde gegen den 35-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Hierauf revidierte der Mann seine Aussage und gab an, erst in Landau Alkohol getrunken zu haben. Nachdem der Rettungsdienst zuvor keinen Behandlungsbedarf festgestellt hatte, konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.

Fast jeder zweite zu schnell unterwegs

Landau (ots) – Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Landau-Godramstein war fast jeder zweite Autofahrer zu schnell unterwegs. Im Zeitraum einer Stunde waren in der Godramsteiner Hauptstraße 25 Autos gemessen worden. 11 der 25 Fahrer hielten sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der Schnellste war mit einer Geschwindigkeit von 48 km/h unterwegs.

Mit der Kontrollstelle nahm die Polizeiinspektion im Rahmen der Roadpol Safety Days am europaweiten Speedmarathon teil. Auch im Bereich der Polizeiinspektion Landau stellt die Geschwindigkeit noch immer die Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden dar.