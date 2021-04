Probefahrt mit falschen Kennzeichen

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Ein Quad-Fahrer wurde am 21.04.21 gegen 18:00 Uhr, auf einem Feldweg in der Verlängerung zur Fürststraße kontrolliert. An dem Quad hatte der Fahrzeugführer ein entstempeltes Kennzeichenschild angebracht. Das einen Tag zuvor erworbene Fahrzeug hatte keine Zulassung zum öffentlichen Straßenverkehr und sollte für eine kurze Probefahrt genutzt werden.

Gegen den geständigen 49-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.

In Gartenhaus eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (20.04.2021, 21 Uhr, bis 21.04.2021, 9 Uhr) wurde in ein Gartenhaus in der Sinsheimer Straße eingebrochen und hieraus ein Rasenmäher entwendet. Das Ehepaar, dem das Gartenhaus gehört, hatten am Nachmittag des 20.04.2021 in seinem Garten gearbeitet.

Dabei seien ihnen vier Männer im Alter zwischen etwa 30 bis 40 Jahren aufgefallen. Alle seien etwa 1,75m groß gewesen. Eine Person sei hell, die drei weiteren dunkel gekleidet gewesen. Bei einem der Männer sei ihnen außerdem die Frisur, ein “Undercut”, aufgefallen.

Ob die vier Männern im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, wird Gegenstand der Ermittlungen sein. Wir bitten Personen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Unbekannte entwenden Katalysatoren

Edenkoben (ots) – Auf dem Gelände eines Autohauses in den Seewiesen wurde in zurückliegender Zeit an zwei abgestellten Fahrzeugen die Katalysatoren entwendet. Der Sachverhalt wurde gestern der Polizei gemeldet. Bereits Anfang April wurden in Edesheim in der Hochstadter Straße drei Katalysatoren ausgebaut und mitgenommen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Nach Einbruch Tresor entwendet

Edenkoben (ots) – Unbekannte hebelten in der Nacht zum Donnerstag (TZ: 21.04.2021, 17 Uhr bis 22.04.2021, 06.30 Uhr) ein Fenster des Verwaltungsgebäudes der Verbandsgemeinde in der Poststraße auf und verschafften sich Zugang ins Innere. Dort wurden mehrere Räumlichkeiten aufgebrochen und durchwühlt. Ein Tresor mit diversem Inhalt wurde entwendet. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein Gesamtschaden von über 3.000 Euro entstanden sein. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter 06341 2870 entgegen.