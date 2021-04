Friedberg: Die Polizei-News

Bad Nauheim: LKW fährt auf

Ein Auffahrunfall mit Folgen ereignete sich am Donnerstag (22.4.) auf der B455. Gegen 7.15 Uhr fuhr eine 42-Jährige mit ihrem weißen Ford von Dorheim in Richtung Friedberg. In der Warthfeldsiedlung beabsichtigte die Frau nach links einzubiegen. Der Fahrer eines nachfolgenden LKW bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Ford auf.

Da die Fahrertür des Ford klemmte, musste die Feuerwehr die 42-Jährige aus ihrem PKW befreien. Sie kam verletzt in ein Krankenhaus.

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn bis ca. 8.50 Uhr teilweise voll gesperrt werden. Sowohl PKW als auch LKW musste ein Abschleppunternehmen bergen.

Nidda: Reifen durchdrehen lassen

Im Kurpark in Bad Salzhausen haben Vandalen am Dienstagabend (20.4.21) einigen Schaden an der Rasenfläche verursacht; offenbar durch das Durchdrehen lassen ihrer Motorroller. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wüteten die Unbekannten zwischen 18 und 19 Uhr dort. Hinweise bitte an die Polizei in Nidda, Tel. 06042/9648180.

Bad Nauheim: Tageswohnungseinbruch

Einbrecher waren am Mittwochvormittag (21.4.21) in der Gustav-Kayser-Straße aktiv. Zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr hatten Unbekannte die Balkontür eines Einfamilienhauses aufgehebelt und die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht. Was entwendet wurde, ist noch nicht bekannt.

Mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Gustav-Kayser-Straße aufgefallen waren, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen