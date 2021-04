Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Unbekannte stahlen weißen Peugeot – Seligenstadt

(fg) Zwei Männer von schlanker Figur haben am Mittwochabend einen weißen Peugeot in der Abt-Peter-Straße gestohlen. Ein Auslieferfahrer für einen Gastronomiebetrieb hatte den Wagen kurz nach 20 Uhr abgestellt, um Kunden zu beliefern. Hierbei ließ er offenbar den Fahrzeugschlüssel im Zündschloss stecken. Die beiden Unbekannten, die laut einem Zeugen ein ungepflegtes Erscheinungsbild hatten, bemerkten dies offenbar, setzten sich in den Peugeot 108 und fuhren davon. Sie sollen 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat den Kleinwagen, an dem Offenbacher Kennzeichen angebracht waren, zur Fahndung ausgeschrieben und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Radler ging 71-Jährigen verbal und körperlich an – Zeugen gesucht – Seligenstadt

(fg) Einen 71 Jahre alten Mann aus Seligenstadt hat ein Radfahrer am Mittwochnachmittag in der Aschaffenburger Straße verbal und körperlich angegangen, sodass sich dieser verletzte. Gegen 13.30 Uhr war der Hainburger auf der Aschaffenburger Straße in Richtung Seligenstadt zu Fuß unterwegs, als ihm ein 25 bis 30 Jahre alter Radfahrer entgegenkam. Dieser soll ihn mit seinem Fahrradlenker am Arm berührt haben, weshalb der 71-Jährige den Unbekannten ansprach und sagte, dass dieser aufpassen solle. Der etwa 1,80 Meter große Mann mit stämmigen Körperbau hielt daraufhin an, warf sein Fahrrad auf den Boden und ging den Fußgänger zunächst verbal und dann auch körperlich an. Er soll den Hainburger in die Bauchgegend getreten und diesen gegen eine Grundstücksbegrenzung geschubst haben. Anschließend setzte er sich wieder auf sein Mountainbike und radelte weiter. Der Unbekannte trug dunkle Sportkleidung und eine schwarze Basecap. Beamte der Polizeistation in Seligenstadt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Videoüberwachung überführt Langfinger – Hanau

(tl) Mit Hilfe der öffentlichen Videoüberwachung am Marktplatz konnte die Hanauer Polizei am Mittwoch einen Dieb dingfest machen, der eine Woche zuvor auf dem dortigen Wochenmarkt eine Geldkassette aus einem Fahrzeug entwendet hatte. Der 30-Jährige hatte am 14. April, gegen 14.50 Uhr, aus einem unverschlossenen Auto eines Marktbeschickers eine Geldkassette mit über 1.000 Euro Bargeld gestohlen und war zunächst unerkannt entkommen. Die Ermittler der Polizeiwache am Freiheitsplatz sichteten daraufhin die Aufnahmen der öffentlichen Videoanlage und konnten hierauf den Langfinger bei der Tatausführung sehen. Die Annahme der Ordnungshüter, dass er sein Glück beim nächsten Mal wieder versuchen könnte, erweis sich als goldrichtig: Der Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, suchte am gestrigen Mittwoch erneut den Wochenmarkt auf. Dies wurde dem Verdächtigen zum Verhängnis, denn umgehend klickten bei ihm die Handschellen. Bei dem vorläufig Festgenommen fanden die Beamten dann auch noch eine geringe Menge Betäubungsmittel. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls und des Drogenbesitzes verantworten.

Hakenkreuz auf Wohnungstür gesprüht – Bad Soden-Salmünster

(fg) Eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus (10er-Hausnummern) in der Hegelstraße wurde jüngst das Ziel unbekannter Täter. Im Zeitraum von Dienstag, 23 Uhr und Mittwoch, 9.15 Uhr, wurde ein Hakenkreuz auf eine Wohnungstür im Erdgeschoss gesprüht. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen aufgenommen. Aufmerksame Zeugen sowie Anwohner, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0.