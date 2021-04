Ein Brennender Kinderwagen verursacht eine massive Verrauchung des Treppenraumes

Heute Abend um 20:13 Uhr wurde die Feuerwehr Wiesbaden über Notruf 112 zu einem Brand in die Marktstraße gerufen. Der Treppenraum sei verraucht und mehrere Personen noch im Gebäude.

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte im Erdgeschoß hinter der Eingangstür ein kleiner Kinderwagen. Der Brand konnte mittels Kleinlöschgerät schnell durch einen Trupp unter Atemschutz gelöscht werden. Dieser kleine Brand sorgte allerdings dafür, dass der komplette Treppenraum bis ins dritte Obergeschoß massiv mit schwarzem, beißendem Brandrauch verraucht war. Die Bewohner der oberen beiden Geschosse konnten das Gebäude nicht mehr verlassen aber sich glücklicherweise auf ihren Balkon retten, wo sie auf sich aufmerksam machten. Dort wurden sie von der Feuerwehr betreut. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz schaffte eine Abluftöffnung im Treppenraum über den baulich vorhandenen Rauch- und Wärmeabzug. Zur Entrauchung wurden der Treppenraum wie auch die Wohnungen mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Neben den beiden Wohnungen mussten weitere Räumlichkeiten in dem Gebäude wie auch im Nachbargebäude kontrolliert und belüftet werden, da auch sie von Brandrauch betroffen waren.

Die Brandursache wie auch der Sachschaden muss durch die Polizei ermittelt werden.

Dieser Einsatz zeigt wieder ganz deutlich, wie wichtig es ist, Treppenräume als Flucht- und Rettungswege frei von brennbaren Gegenständen zu halten.

Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2, die Freiwillige Feuerwehr Wiesbaden-Stadtmitte, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und die Polizei. Der Einsatz konnte nach Beendigung der Lüftungsmaßnahmen um 21:45 Uhr beendet werden.

Schwerer Sturz mit Mountainbike im Bereich der Hohen Wurzel Mountainbiker erfolgreich reanimiert – aufwändige Rettung erforderlich

Am heutigen Nachmittag waren ein knapp 60-jähriger Mann und seine erwachsene Tochter mit ihren Mountainbikes im Wald von der Hohen Wurzel Richtung Wiesbaden unterwegs. Auf einem stark abschüssigen Waldweg stürzte der Mann um kurz nach 14:00 Uhr und blieb bewusstlos auf dem Boden liegen. Seine Tochter alarmierte sofort über Notruf 112 die Rettungsleitstelle. Aufgrund der Lage mitten im Wald und des schlechten Telefonempfangs gestaltete sich die Feststellung der Örtlichkeit schwierig. Eine Ortung des Mobiltelefons durch die Leitstelle war in diesem Fall trotz verschiedener Versuche der Mitarbeiter auf mehreren Wegen nicht möglich. Parallel zu dem Notrufgespräch leitete ein Mitarbeiter der Rettungsleitstelle die Tochter zur Durchführung einer Reanimation an. Zeitgleich versuchten andere Mitarbeiter der Leitstelle die Örtlichkeit herauszufinden, was sich aber als sehr schwierig herausstellte, da der Notruf zwischendurch abbrach. Bei einem weiteren Notruf, den die Tochter daraufhin absetzte, landete sie in der Rettungsleitstelle des Rheingau-Taunus-Kreises. In Zusammenarbeit mit der Leitstelle des Rheingau-Taunus-Kreises konnte die Örtlichkeit nach und nach präzisiert werden. Zeitgleich waren die Einsatzkräfte bereits mit geländegängigen Fahrzeugen vor Ort unterwegs, um die Einsatzstelle zu finden. Der Rettungshubschrauber Christoph 77 unterstütze aus der Luft. Weitere Unterstützung kam von der Feuerwehr Taunusstein. Nachdem die ersten Kräfte die Einsatzstelle gefunden hatten, konnten weitere Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr dorthin gelotst werden. Der Patient konnte – u.a. durch die sehr guten Erste-Hilfe-Maßnahmen der Tochter – vor Ort erfolgreich reanimiert und umfangreich erstversorgt werden. Ein Fahrradhelm verhinderte noch schwerere Verletzungen. Anschließend wurde der Mann mittels des geländegängigen All-Terrain-Vehicles (ATV) der Feuerwehr zum Rettungshubschrauber Christoph 77, der auf dem großen Parkplatz auf der Hohen Wurzel gelandet war, transportiert, mit dem er dann in eine Mainzer Klinik geflogen wurde.

Der Einsatz konnte für die Einsatzkräfte vor Ort gegen 16:45 Uhr beendet werden.

Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 3, die Freiwillige Feuerwehr Dotzheim mit 6 Einsatzkräften, die Feuerwehr Taunusstein-Seitzenhahn sowie zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug ein Streifenwagen der Polizei und der Rettungshubschrauber Christoph 77.

Bedrohung mit Teppichmesser,

Wiesbaden, Schierstein, Moselstraße / Söhnleinstraße, Mittwoch, 21.04.2021 gegen

23:40 Uhr

(mm) Am Mittwoch gegen 23:40 Uhr ist es in Schierstein zu einer

Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen, dessen Lebensgefährtin, deren

Freundin und einem Taxi-Fahrer gekommen. Vorausgegangen war zunächst ein

verbaler Streit, in dessen Verlauf der Mann seiner Freundin mehrfach ins Gesicht

geschlagen haben soll. Hierüber informierte die Geschädigte eine Freundin, die

sich daraufhin mit einem Taxi auf den Weg zu ihr machte. Als die Bekannte an der

Wohnung eintraf, habe der Mann die vor dem Haus stehende Lebensgefährtin erneut

geschlagen und mit einem Teppichmesser bedroht. Die Bekannte habe der

Geschädigten zu Hilfe eilen wollen, woraufhin der Mann auch ihr ins Gesicht

geschlagen und sie mit dem Teppichmesser bedroht haben soll. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand habe der Taxi-Fahrer den Mann zur Rede gestellt, woraufhin auch

er mit dem Teppichmesser bedroht worden sei. Die hinzugezogene Polizei Griff in

die Situation ein und konnte diese beruhigen. Der 28-Jährige konnte schließlich

vor Ort durch die Beamten festgenommen werden.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 zu

melden.

Kontrolleurin angegriffen,

Wiesbaden, Erbenheim, Barbarossastraße Mittwoch, 21.04.2021 gegen 12:35 Uhr

(mm) Am Mittwoch gegen 12:35 Uhr kam es in der Buslinie 15 zu einer

Auseinandersetzung zwischen einer Fahrkartenkontrolleurin und einer 33-Jährigen.

Im Bereich der Haltestelle zur Barbarossastraße wollte die Kontrolleurin gerade

die Fahrgäste kontrollieren, als eine Frau ohne gültigen Fahrschein versuchte,

sich der Fahrscheinkontrolle zu entziehen. Hierbei soll sie die Kontrolleurin zu

Boden geschubst und beleidigt haben. Durch den Sturz wurde die Kontrolleurin

leicht verletzt. Die Frau konnte durch die hinzugezogene Polizei festgenommen

werden. Gegen die 33-Jährige wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung

sowie wegen des Erschleichens von Leistungen gefertigt.

Matratze angezündet,

Wiesbaden, Dotzheim, Lassalleplatz, Mittwoch, 21.04.2021 gegen 22:00 Uhr

(mm) Am Mittwoch gegen 22:00 Uhr konnte eine Zeugin beobachten, wie mehrere

Jugendliche im Bereich des Lassalleplatzes eine im Sperrmüll befindliche

Matratze anzündeten. Die Personengruppe habe zudem mit Flaschen geworfen. Ein

Einsatz der Feuerwehr war nicht von Nöten, da die Matratze bei Eintreffen der

Polizeibeamten bereits abgebrannt war. Die Jugendlichen sollen nach Auskunft der

Mitteilerin zwischen 14 und 18 Jahre alt gewesen sein. Einer der Täter habe ein

weißes Sweatshirt und eine Basecap getragen.

Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und

Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Einbruch in Altenwohnheim,

Wiesbaden, Nordost, Mittwoch, 21.04.2021 zwischen 21:00 und 22:00 Uhr

(mm) Am Mittwochabend brach ein Unbekannter in ein Altenheim in Wiesbaden ein

und entwendete einen Metalltresor. Der Täter gelangte über das Flachdach in das

Objekt und verschaffte sich sodann Zugang zu den Büroräumlichkeiten des

Gebäudes. Dort riss er einen im Schrank befindlichen Tresor aus der Verankerung

und floh mit dem Diebesgut unerkannt in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Hinweisgeberinnen und

Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Bad Schwalbach Forstwirtschaftliche Arbeitsmaschine fängt Feuer, Waldems, Reichenbach, Kittelhütte, Mittwoch, 21.04.2021 gegen 18:10 Uhr,

(mm) Am Mittwoch gegen 16:30 Uhr fing eine forstwirtschaftliche Arbeitsmaschine

plötzlich Feuer. Im Rahmen von Forstarbeiten kam gestern in einem Waldgebiet um

die Kittelhütte ein sogenannter Holzrücker zum Einsatz. Während der Arbeiten

bemerkte einer der Forstmitarbeiter Brandgeruch, der aus dem Motorraum der

Maschine zu kommen schien. Kurz darauf fing die Arbeitsmaschine plötzlich Feuer.

Da ein eigener Löschversuch scheiterte, mussten die Forstarbeiter die Feuerwehr

hinzuziehen. Doch auch die Feuerwehr konnte ein völliges Abbrennen der Maschine

nicht mehr verhindern. Durch den Brand entstand ein Sachschaden im mittleren

sechsstelligen Bereich. Die Brandermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei haben

die Ermittlungen aufgenommen.

Mit Baum kollidiert – Autofahrer verletzt, Idstein, Bundesstraße 275, 21.04.2021, 06.25 Uhr,

(pl)Am Mittwochmorgen wurde ein 42-jähriger Autofahrer bei einem Unfall auf der

B 275 bei Idstein verletzt. Der 42-Jährige war gegen 06.25 Uhr mit seinem Opel

von Idstein kommend auf der Bundesstraße in Richtung Eschenhahn unterwegs, als

er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der

Autofahrer wurde aufgrund seiner Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht. Das Auto wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der

entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.