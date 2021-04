42-Jähriger mit Messer schwer verletzt

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(em) – Mittwochnachmittag 21.04.2021 wurde ein 42-jähriger Mann im Bahnhofsviertel von einem Unbekannten angegriffen und mit einem Messer im Bereich des Oberkörpers schwer verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen kam es gegen 17.00 Uhr in dem Bereich Am Hauptbahnhof/Ecke Kaiserstraße zwischen dem 42-Jährigen und einem unbekannten Mann zu einem verbalen Streit, welcher schließlich tätlich endete. Der Täter verletzte das Opfer mit einem Messer im Bereich des Oberkörpers und ergriff anschließend mit einem Fahrrad die Flucht.

Die unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung der alarmierten Polizei führte leider nicht zum Erfolg. Der 42-jährige Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen. Der Hintergrund sowie konkrete Ablauf der Tat sind Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen.

17-Jähriger durch Messer verletzt

Frankfurt/Bergen-Enkheim (ots)-(dr) – Am Mittwochabend 21.04.2021 kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 19-Jähriger ein Messer gegen einen 17-Jährigen sowie Pfefferspray gegen eine Gruppe Minderjähriger eingesetzt haben soll. Der 19-Jährige konnte von der Polizei festgenommen werden.

Nach derzeitigen Kenntnissen kam es gegen 19:40 Uhr im Bereich einer U-Bahnendhaltestelle in der Borsigallee zu Streitigkeiten zwischen einem 19-Jährigen, welcher in Begleitung seiner Freundin unterwegs war, und einer Gruppe Jugendlicher und Kinder. Es entwickelte sich eine Auseinandersetzung, in welcher der 19-Jährige ein Messer gezückt haben soll. Ein 17-Jähriger aus der Gruppe soll versucht haben, diesen zu entwaffnen, erlitt jedoch Verletzungen an der Hand. Im weiteren Verlauf setzte der 19-Jährige Pfefferspray ein und flüchtete zunächst. Mehrere aus der Gruppe klagten anschließend über Atembeschwerden und Augenreizungen, welche durch die eingetroffenen Rettungskräfte versorgt wurden. Der 17-Jährige kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Der flüchtige 19-Jährige konnte in der Nähe von einer Polizeistreife festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Messer sowie eine geringe Menge Marihuana auf. Die weiteren polizeilichen Maßnahmen erfolgten auf der Polizeidienststelle. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung dauern an.

Zwei Brände auf Baustellen beschäftigen Berufs- und Freiwillige Feuerwehr

Feuerwehr Frankfurt am Main (ots) Zunächst brannten gegen 19:30 Uhr im Kellergeschoss eines leerstehenden Sanierungsgebäudes am Adam-Riese-Platz im Gallus diverse Isoliermaterialien. Der Einsatz, an dem neben der Berufsfeuerwehr auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Berkersheim beteiligt waren, erforderte einen aufwendigen Geräteeinsatz.

Neben zwei Strahlrohren und einem Schaumrohr, kamen 13 Atemschutzgeräte sowie eine Wärmebildkamera, mit der etwa noch vorhandene Glutnester lokalisiert werden können, zum Einsatz. Einsatzende im Gallus war gegen 22:00 Uhr.

Zu dieser Zeit brannten dann Baustoffe auf einer Baustelle im Bernhard-Mannfeld-Weg in Sachsenhausen. Das Feuer konnte von der nur wenige Minuten nach der Alarmierung bereits am Einsatzort eingetroffenen Berufsfeuerwehr durch Vornahme von einem Strahlrohr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Um festzustellen, ob sich das Feuer in die Isolierschicht eines angrenzenden Gebäudes ausbreiten konnte, mussten die Einsatzkräfte noch Teile einer Außenfassade entfernen und die betroffenen Bereiche mittels Wärmebildkamera kontrollieren. An diesem Einsatz waren auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenhausen beteiligt.

Die Brandursache und die Schadenhöhe sind in beiden Fällen unbekannt und werden von der Polizei ermittelt. Verletzt wurde niemand.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots)-(hol) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

April 2021: Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3 April 2021: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße April 2021: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße April 2021: Ludwig-Landmann-Straße, Hugo-Eckener-Ring, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel April 2021: Hugo-Eckener-Ring, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

