Frankfurt (ots)-(em) – Vergangene Nacht 21.04.2021 gegen 22.30 Uhr war eine Zivilstreife der KART in der Hanauer Landstraße unterwegs, wo ihr ein Audi R8 aufgrund der Fahrweise ins Auge fiel. Auf der A661 in Fahrtrichtung Oberursel beschleunigte der Fahrer immer wieder, überschritt dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit und ließ in einem Tunnel den Motor laut aufheulen.

An der Anschlussstelle Frankfurt-Friedberger Landstraße fuhr der hoch motorisierte Audi schließlich in Richtung Bad Vilbel von der Autobahn ab. Kurz darauf stand der 30-jährige Fahrer gemeinsam mit seinem 20-jährigen Beifahrer mit den Beamten an einer Ampel.

Währenddessen warf der Beifahrer den Polizisten den ein oder anderen fordernden Blick zu. Offensichtlich hatte er noch nicht bemerkt, dass sie in das Visier das Polizei geraten waren. Als die Ampel schließlich grün wurde, beschleunigte der 30-jährige Fahrer auf der Bundesstraße bei erlaubten 80 km/h auf über 200 km/h.

Als die Streife aufschloss, jubelte der 20-jährige Beifahrer den Beamten aus dem Cabriolet heraus zu und winkte mit seinem Mittelfinger.

Dem Treiben setzten die Polizisten sodann ein Ende.

Sie hielten das Fahrzeug im Bereich der Frankfurter Straße in Bad Vilbel an. Den beiden Männern wurde sodann der Tatvorwurf des illegalen Autorennens eröffnet. Die beiden Herren waren alles andere als einverstanden, so dass eine weitere Polizeistreife kurzzeitig unterstützen musste.

Abschliessend war eindeutig klar, dass die Beiden zu Fuß nach Hause gehen durften. Der 30-Jährige Fahrer musste ausserdem seinen Führerschein den KART überlassen.

