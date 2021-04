Ludwigshafen: Stadtnotizen 22.04.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Auch Grund- und Förderschulen ab 26. April komplett im Fernunterricht

Die geplanten Änderungen im Bundes-Infektionsschutzgesetz sehen vor, dass in Städten, die an drei Tagen hintereinander bei den Corona-Infektionen die Sieben-Tage-Inzidenz von 165 überschreiten, der Präsenzunterricht an allen Schulen untersagt ist. Deswegen wechseln in Ludwigshafen ab Montag, 26. April 2021, auch die Grundschulen in den Fernunterricht. Darüber hinaus hat die Stadt Ludwigshafen mit den zuständigen Behörden des Landes Rheinland-Pfalz vereinbart, dass auch die Schüler der Förderschulen insgesamt ab 26. April in den Fernunterricht übergehen. Für die Schüler der weiterführenden Schulen und der Berufsbildenden Schulen gilt der Fernunterricht bereits seit 19. April. Eine Notbetreuung an den Schulen wird angeboten.

„Der Bundesrat hat in seiner heutigen Sitzung der Änderung des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt, nachdem der Bundestag bereits gestern die so genannte Bundesnotbremse beschlossen hat. Um Schulen und Familien zumindest eine gewisse Vorlaufzeit zu geben, haben wir entschieden, die Grund- und Förderschulen ab dem kommenden Montag in den Fernunterricht zu schicken und dies heute bereits anzukündigen“, so Bürgermeisterin Prof. Dr. Cornelia Reifenberg. Das Vorgehen ist mit der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises als Trägerin des Gesundheitsamtes und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier abgestimmt.

Alkoholisiert und aggressiv – Mit Handschellen in Klinik gebracht

Nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin hat der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) am frühen Mittwochmorgen, 21. April 2021, einen 34-Jährigen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bat den KVD kurz vor 1 Uhr um Anfahrt der Wohnung der Lebensgefährtin in Oggersheim, nachdem die Einsatzkräfte dem Mann wegen aggressivem Verhaltens bereits Handschellen angelegt hatten. Die Frau gab an, dass der 34-jährige Alkohol getrunken habe und dann mit ihr in Streit geraten sei. Beim Eintreffen des KVD schrie der Mann und verhielt sich verbal aggressiv gegenüber den Einsatzkräften. Da er sich unkooperativ zeigte und gegen den Transport in die Klinik wehrte, mussten die Einsatzkräfte ihn durchs Treppenhaus zum Krankenwagen tragen. Da gemäß des Landesgesetzes für psychisch kranke Personen (PsychKG) unter anderem die Gesundheit des Mannes in erheblichem Maß gefährdet war, erfolgt seine stationäre Aufnahme im Krankenhaus.

Onlinekurs „WordPress – In fünf Minuten zur eigenen Webseite“

Die Stadtbibliothek bietet am Donnerstag, 29. April 2021, 16 bis 18 Uhr, einen Online-Kurs „WordPress – In fünf Minuten zur eigenen Webseite“ an. Der Online-Kurs unter Leitung von Marco Teufel zeigt in einfachen Schritten den Grundaufbau eines WordPress-Systems und die Erstellung einer eigenen Webseite. Interessierte benötigen lediglich ein internetfähiges Endgerät. Die Stadtbibliothek empfiehlt dazu entweder Laptop oder PC, gegebenenfalls auch ein Tablet. Von der Teilnahme mit einem Smartphone wird abgeraten, da der gezeigte Bildschirminhalt auf einem kleinen Display womöglich schlecht sichtbar sein könnte. Der Kurs findet als Webex-Videokonferenz statt. Teilnehmer erhalten rechtzeitig vor dem Kurs die Zugangsdaten per E-Mail. Der Kurs ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich entweder auf www.ideenw3rk.de, per E-Mail info@ideenw3rk.de oder Telefon 0621 504-2605. Der Kurs ist ein Angebot im Rahmen der Bibliothekstage Rheinland-Pfalz 2021.

Vortrag über Hüfte- und Knie-Endoprothetik

Prof. Dr. Johannes Stöve (Chefarzt Orthopädie und Unfallchirurgie am St. Marienkrankenhaus) hält am Donnerstag, 29. April 2021, um 18.30 Uhr den Online-Vortrag „Hüfte- und Knie-Endoprothetik“ für die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen. Dabei geht es um Symptome, Diagnostik und Therapiemöglichkeiten bei Hüft- und Kniearthrose. Der Vortrag ist kostenlos und wird im Konferenztool der „vhs.cloud“ unter folgendem Link übertragen: https://www.edudip.com/de/webinar/online-vortrag-hufte-und-knie-endoprothetik/1122740