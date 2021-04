Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 22.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Weisenheim am Sand: Ältere Dame beinahe Opfer von Telefonbetrügern

Weisenheim am Sand (ots) – Am 21.04.2021 gegen 11:30 Uhr wurde eine ältere Dame aus Weisenheim beinahe Opfer von sogenannten Enkeltrick-Betrügern. Eine bislang unbekannte Anruferin, die ihre Rufnummer unterdrückt hatte, gab sich als Enkelin der Angerufenen aus. Diese gab Auskunft über ihre Vermögensverhältnisse und legte sogar schon Wertgegenstände zur Abholung bereit. Glücklicherweise erschien zu dieser Zeit die tatsächliche Enkelin bei ihrer Großmutter und verständigte sofort die Polizei. Daher kam es glücklicherweise zu keinem wirtschaftlichen Schaden. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

