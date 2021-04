B 10: Kurzzeitige Sperrung im Baustellenbereich in Höhe der Ein- und Ausfahrt der L 516 Edesheim

Edenkoben – Der Landesbetrieb Mobilität Speyer teilt mit, dass aufgrund einer Setzung im Fahrbahnbereich an der Verschwenkung in Höhe der Ein- und Ausfahrt der L 516 Edesheim am morgigen Freitag, 23. April 2021, ab 9 Uhr, eine kurzfristige Sperrung im Baustellenbereich der B 10 eingerichtet wird. Hier muss die Verkehrssicherheit wiederhergestellt werden.

Der Verkehr aus Richtung A 65 kommend wird daher ab 9 Uhr direkt über die derzeit eingerichtete provisorische Abfahrt auf die K 13 zum Kreisel Landau Nord ausgeleitet. Nach Passieren des Kreisels kann wieder direkt auf die B 10 aufgefahren werden. Die Sperrung wird am frühen Nachmittag entsprechend den jetzigen Fahrbeziehungen wieder aufgehoben.

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer bittet alle Verkehrsteilnehmer um Beachtung und entsprechendes Verständnis.