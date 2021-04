Darmstadt

Platzverweis nach Kontrolle am Steubenplatz

Darmstadt (ots) – Zwei 21-jährige Darmstädter sind am Dienstagabend (20.4.) auf dem Steubenplatz von der Polizei gestoppt und kontrolliert worden. Zeugen hatten gegen 22 Uhr die Ordnungshüter alarmiert, weil sich beide Männer auf verdächtige Art und Weise vor einem Gebäude mit Büroräumen zu schaffen machten und damit die Aufmerksamkeit von Passanten erregten.

Bei der Überprüfung der geschilderten Beobachtung und der Kontrolle der noch vor Ort angetroffenen Männer stellten die Beamten fest, dass diese Sprühkreide im Bereich des Hauses angebracht hatten. Weil die Farbe noch an Ort und Stelle von der Feuerwehr entfernt werden konnte und kein Schaden verursacht wurde, wurden die beiden jungen Männer nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahme inklusive der Erteilung eines Platzverweises nach Hause entlassen.

Ladendieb lässt Mobiltelefone mitgehen und flüchtet

Darmstadt (ots) – Zwei Mobiltelefone im Wert von rund 2000 Euro hat ein bislang noch unbekannter Dieb am Dienstag (20.4.) aus einem Laden am Ludwigsplatz mitgehen lassen. Gegen 15.30 Uhr hatte der etwa 25 bis 30 Jahre alte Unbekannte das Geschäft betreten, die Telefone aus den Halterungen gerissen und mit seiner Beute die Flucht ergriffen.

Täterbeschreibung:

Er wurde als schlank beschrieben, hatte schwarze Haare und trug zum Zeitpunkt der Tat ein schwarzes T-Shirt mit Kragen, eine helle Jeansjacke mit gelber Schrift und Löchern auf dem Rücken, eine dunkelblaue Jeans sowie weiße Sneaker.

Eine Fahndung nach dem Flüchtenden verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Honig verkostet und Geld gestohlen – Zeugen nach Einbruch in Imkerei gesucht

Bickenbach (ots) – Der Verkaufsstand einer Imkerei in der Berta-Benz-Straße rückte im Tatzeitraum zwischen Montagabend (19.4.) und Dienstagmittag (20.4.) in das Visier Krimineller. Nachdem die Unbekannten in den Verkaufsraum gelangten, hatten sie es offenbar nicht nur auf Bargeld abgesehen.

Auch mehrere Honiggläser rückten in den Fokus der Kriminellen. Diese wurden nach jetzigem Kenntnisstand jedoch nicht entwendet, sondern unter anderem vor Ort verkostet. Mit ihrer Beute, circa 40 Euro Münzgeld, flüchteten sie im Anschluss unerkannt.

Wer in diesem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder dubiose Geräusche wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Griesheim

Griesheim (ots) – Im Zeitraum von Sonntag 18.04.2021 um 20:00 Uhr bis Dienstag 20.04.2021 um 08:30 Uhr ereignete sich in der Schillerstraße, Ecke zur Bessunger Straße in Griesheim ein Verkehrsunfall, bei welchem ein roter Peugeot 207 auf der Fahrerseite stark beschädigt wurde. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein Lkw ähnliches Fahrzeug/Transporter gehandelt haben. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen oder Hinweise auf den Verursacher geben? Bei Hinweisen bitte Nachricht an die Polizeistation in Griesheim.

Groß-Gerau

Bei Verkauf von gestohlenem Fahrrad Schlagring dabei

Rüsselsheim (ots) – Weil über eine Verkaufsplattform im Internet ein in der Nacht zum Samstag (17.04.) “Im Apfelgarten” entwendetes Trekkinrad angeboten wurde, fingierten Polizeibeamte am Dienstagmittag (20.04.) mit dem “Anbieter” einen Kauftermin in der Hans-Sachs-Straße.

Als der 17-jährige “Verkäufer” tatsächlich am vereinbarten Ort erschien, wurde er von den Ordnungshütern festgenommen und das gestohlene Fahrrad von der Polizei sichergestellt. Bei ihm fanden die Beamten zudem einen verbotenen Schlagring. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß und seine Erziehungsberechtigten über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Den 17-Jährigen erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Zu schnell und unter Kokaineinfluss

Raunheim (ots) – Eine 43-jährige Autofahrerin stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagmittag (20.04.) auf der A 67. Einen Streckenabschnitt der Autobahn, auf dem maximal 100 km/h zulässig sind, durchfuhr die Wagenlenkerin zuvor mit 144 Stundenkilometern. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle bemerkten die Fahnder rasch, dass die Frau unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain.

Die 43-Jährige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sie erwartet nun ein unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Kreis Bergstraße

Betrüger treiben ihr Unwesen – Aktuell zahlreiche “Schockanrufe”

Bensheim/Lautertal (ots) – Aktuell gehen bei der Polizei in Bensheim zahlreiche Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Bereich Bensheim und Lautertal ein, die davon berichten, betrügerische “Schockanrufe” bekommen zu haben. Mit Stand jetzt erreichten die Ordnungshüter 10 dieser Meldungen.

In Kenntnis dieser Meldungen möchten die Beamten keine Zeit verstreichen lassen und diese zum Anlass nehmen vor den betrügerischen Anrufen zu warnen. Derzeit bedienen sich die Kriminellen mit der sogenannten “Schockanruf-Masche”, bei der die Stimme am anderen Ende des Hörers suggeriert, dass ein Familienangehöriger, der Sohn oder die Tochter nach einem Unfall schwer verletzt im Krankenhaus liege.

Mit dieser Geschichte versuchen die Täter an die Daten und schlussendlich an das Vermögen der Angerufenen zu kommen. Glücklicherweise reagierten bislang alle Angerufenen vorbildlich und legten auf.

Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass es im Verlauf des Tages sowie in anderen Ortschaften weiterhin zu solchen Anrufen kommt, mahnt die Polizei weiter zur Wachsamkeit! Vor diesem Hintergrund wird auch HessenWarn ausgelöst.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Neckarsteinach (ots) – Am Dienstag 20.04. gegen 08.00 Uhr beschädigte der Fahrer eines LKWs den Außenspiegel eines geparkten LKWs, der in der Neckargemünder Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des geparkten LKWs beschädigt.

Es entstand ein Schaden von mindestens 250 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Hirschhorn unter 06272-9305-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Kontrollen – 20 Autos gestoppt und mehr als 30 Personen kontrolliert

Bad König/ Erbach/ Michelstadt (ots) – Zur Bekämpfung der Straßenkriminalität haben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte von der Direktion Odenwald am Dienstag (20.4.) zahlreiche Kontrollen im Bereich Bad König, Erbach und Michelstadt durchgeführt. Dabei wurden die Ordnungshüter von den Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei und Diensthunden unterstützt.

Insgesamt stoppten die Beamten 20 Autos und kontrollierten 37 Personen. Bei 4 der Kontrollierten stellten die Einsatzkräfte geringe Mengen Marihuana sicher, was zu der Erstattung von vier Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz führte. Darüber hinaus konnten zwei Autofahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Beide Angehaltenen erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Führerschein.

