Betrunkene Fußgängerin verursacht Auffahrunfall – Zeugen gesucht

Kassel-Süd (ots) – Eine offenbar betrunkene Fußgängerin hat am Dienstagabend 20.04.2021 in der Frankfurter Straße einen Auffahrunfall verursacht. Anschließend flüchtete nicht nur die Frau von der Unfallstelle, auch der Fahrer des auffahrenden Wagens suchte nach einem kurzen Gespräch mit seinem Unfallgegner das Weite. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und weitere Hinweise geben können.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, waren sie gegen 19:40 Uhr von einem 32-Jährigen aus Hamburg zur Unfallstelle gerufen worden. Wie der Mann dort angab, war er mit seinem Renault, auf der Frankfurter Straße vom Weinberg kommend in Richtung Auestadion unterwegs. In Höhe der Hausnummer 106 war dann plötzlich die Frau zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn getreten, weshalb er stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der nachfolgende Fahrer eines grau-grünen Kastenwagens hatte dies offenbar zu spät gemerkt und war auf den Renault aufgefahren. Dabei war am Auto des 32-Jährigen ein Schaden von ca. 500 Euro an der hinteren Stoßstange entstanden. Der Fahrer des Kastenwagens war nach einem kurzen Gespräch jedoch von der Unfallstelle in Richtung Niederzwehren geflüchtet. Zu der Fußgängerin, die stark geschwankt haben soll, liegt derzeit keine weitere Beschreibung vor.

Die Ermittlungen zu dem Kastenwagen und dessen flüchtigen Fahrer dauern derzeit an. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten Zeugen des Unfalls, die Hinweise auf die beiden flüchtigen Beteiligten geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 zu melden.

Gruppe Kinder flüchtet nach erneuten Farbschmierereien an Waldauer Grundschule

Kassel-Waldau (ots) – Nachdem es in den letzten Tagen bereits zweimal zu Sachbeschädigungen durch Graffiti am Gebäude einer Grundschule in Waldau kam, ist am Dienstagmittag 20.04.2021 eine Gruppe Kinder bei erneuten Farbschmierereien ertappt worden. Etwa 7 Kinder im geschätzten Alter von 12-13 Jahren ergriffen laut einer Zeugin gegen 16:40 Uhr auf der Gebäuderückseite im Bereich des dortigen Bolzplatzes die Flucht vom Tatort, als sie dort ertappt wurden.

Wie die dorthin gerufene Streife des Polizeireviers Ost feststellte, waren neben den Graffitis und zwei Hakenkreuzen, die erst am selben Morgen entdeckt worden waren, nun weitere Schmierereien und auch zwei neue Hakenkreuze an den Wänden zu finden. Aus diesem Grund leiteten die Beamten ein weiteres Verfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung ein. Der Schaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Bei den weiteren Ermittlungen geht die Polizei nun ersten Hinweisen zu möglicherweise beteiligten Kindern nach. Mit den Fällen sind die Ermittler der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen betraut.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die weitere Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Graffitis und Hakenkreuz an Waldauer Grundschule gesprüht

Kassel-Waldau (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag 20.04.2021 eine Grundschule im Kasseler Stadtteil Waldau mit einem Hakenkreuz und verschiedenen Schriftzügen besprüht. Die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen führen die weiteren Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung. Sie suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, lässt sich die Tatzeit nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen Montagnachmittag 19.04.21 um 17:30 Uhr und Dienstagmorgen 20.04.21 um 7:30 Uhr, eingrenzen.

Die Täter hatten auf dem Schulgelände in der Görlitzer Straße die Wand der Sporthalle und zwei Schulgebäude mit dem roten Hakenkreuz sowie goldfarbenen Schriftzügen beschmiert. Darüber hinaus stellten die Polizisten ein unvollständiges Hakenkreuz in roter Farbe fest. Bislang fehlt von den Tätern die im Schutz der Dunkelheit agierten jede Spur.

Bereits am gestrigen Montag nahmen Polizeibeamte des Reviers Ost eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an der Waldauer Grundschule auf, die allerdings keinen politischen Hintergrund erkennen lässt. Im Verlauf des Wochenendes hatten unbekannte Täter Graffitis mit neongrünen Schriftzügen an die Fassaden mehrerer Gebäudeteile gesprüht. Zudem beschädigten sie einige Lüftungsrohre und einen Blitzableiter auf dem Flachdach der Schule. Ob beide Fälle auf das Konto derselben Täter gehen, ist bislang unbekannt.

Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht haben oder den Ermittlern des Kriminalinspektion Staatsschutz Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Speedmarathon 2021 – Halbzeitbilanz der nordhessischen Polizei

(ot) – Die Bilanz der nordhessischen Polizei zur Halbzeit des heute stattfindenden Speedmarathons fällt bislang gemischt aus. Während sich an einigen Stellen der erfreuliche Trend abzeichnete, dass sich die große Mehrheit der Verkehrsteilnehmer an die vorgegebenen Geschwindigkeiten hielten, wurde diese positive Bilanz an anderen Örtlichkeiten mitunter getrübt.

Sowohl in der Stadt Kassel, als auch im Landkreis Kassel, dem Schwalm-Eder-Kreis, dem Werra-Meißner-Kreis und dem Kreis Waldeck-Frankenberg mussten die Beamten, trotz der zuvor angekündigten Messstellen, einige Fahrer aus dem Verkehr ziehen, die sich nicht an die erlaubten Höchstgeschwindigkeiten hielten. Hierbei handelte es sich aber nach jetzigem Kenntnisstand eher um geringe Geschwindigkeitsverstöße.

Die an den Kontrollstellen eingesetzten Beamten berichten überwiegend Positives.

Die Aktion traf bislang bei den angehaltenen Verkehrsteilnehmern auf breite Zustimmung. In unzähligen Gesprächen konnten die Polizisten den Fahrern die schlimmen Folgen von Unfällen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Bewusstsein rufen.

Ob die Anzahl der Verstöße bei den gemessenen Fahrzeugen im Bereich des Werts des letzten Speedmarathons im Jahr 2019 von 5,3 Prozent liegt, wird sich bei der Bilanz am Donnerstag 22.04.2021 zeigen.

