Bruchsal/Zeutern – Pkw gestohlen und in Unfall verwickelt – Polizeirevier Bruchsal bittet um Zeugenhinweise

Bruchsal/Zeutern – Nach der Diebstahlsanzeige eines älteren Mercedes der

E-Klasse, der offenbar am Montag zu unbestimmter Zeit nach 18.30 Uhr in der

Straße „Belvedere“ in Bruchsal entwendet wurde und später in einen Unfall

verwickelt war, bittet das Polizeirevier Bruchsal um Zeugenmeldungen.

Wie sich herausstellte, verursachte der noch unbekannte Fahrzeugführer und

mögliche Dieb gegen 23.15 Uhr zwischen Ubstadt und Zeutern einen Verkehrsunfall.

Der Pkw kam alleinbeteiligt an der Böschung der Gegenfahrspur zu stehen, wobei

ein Totalschaden im Schätzwert von etwa 2.000 Euro zu verzeichnen war. An dem

Auto fehlten die Kennzeichen.

Möglicherweise gibt es neben Diebstahls- auch Unfallzeugen, die sachdienliche

Angaben machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bruchsal unter 07251

7260 entgegen.

Karlsruhe-Durlach- – Vermutlich am Steuer eingeschlafen und Unfall verursacht

Karlsruhe – Ein 48-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend auf der

Kreisstraße 9659, Höhe Dornwaldsiedlung vermutlich eingeschlafen und hat dabei

mehrerer Verkehrszeichen überfahren. Der dabei angerichtete Sachschaden wird auf

rund 6.000 Euro geschätzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 48-Jährige von der Autobahn 5 kommend auf

die K 9659 in Richtung Durlach. In einer lang gezogenen Linkskurve schlief der

Fahrer vermutlich ein und fuhr mit seinem Alfa unbewusst geradeaus in Richtung

des hinter dem Bahnhof Durlach befindlichen P&R-Parkplatzes. Hierbei überfuhr er

die dortige Sperrfläche sowie zwei darauf befindliche Leitbaken. Zum Glück blieb

der Fahrer durch den Unfall unverletzt.

Durch die Kollision wurde die Ölwanne aufgerissen und es entstand ein

erheblicher Frontschaden, weshalb das Fahrzeug von der Unfallstelle abgeschleppt

werden musste.

Der 48-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung

rechnen.

Bruchsal – Mehrere Arbeitsgeräte aus einem Fahrzeug entwendet – Polizei sucht Zeugen

Bruchsal – Aus einem vermutlich unverschlossenen Fahrzeug entwendeten

bislang unbekannte Täter mehrere Arbeitsgeräte.

Das Fahrzeug stand zwischen Montag, 16.30 Uhr und Dienstag, 16.00 Uhr, auf einem

frei zugänglichen Grundstück bei der Kleingartenanlage „Hanförste“. In dieser

Zeit entwendeten die Unbekannten Diebe eine Stichsäge, eine Universalsäge, zwei

Winkelschleifer, ein Multifunktionsgerät, einen Akkuschrauber, ein Rührgerät und

verschiedene Bits. Der hierbei entstandene Diebstahlsschaden wird auf einige

hundert Euro geschätzt.

Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer 07251

7260 entgegen.

Linkenheim-Hochstetten – Motorradfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Karlsruhe – Leichte Verletzungen zog sich ein 18-jähriger Motorradfahrer

bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend bei Linkenheim zu. Ein 20-Jähriger

fuhr kurz vor 20.00 Uhr mit seinem Pkw auf der schmalen Straße von Linkenheim

kommend in Richtung Rhein. Der 18-Jährige war vom Rhein kommend in Richtung

Linkenheim unterwegs. In einer Rechtskurve, in Höhe der dortigen Jagdhütte, kam

es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer haben sich wohl

nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten. Der Motorradfahrer wurde mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Ubstadt-Weiher – Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Karlsruhe – Am späten Dienstagabend gegen 21:20 Uhr konnte ein Einbrecher

auf frischer Tat ertappt werden, als er gerade die Wohnungstür eines

Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Weiher aufbrach.

Der 27-Jährige öffnete zunächst gewaltsam die Eingangstür des Wohnhauses auf und

verschaffte sich so Zutritt in das Treppenhaus. In der Folge versuchte er

vermutlich mittels seines mitgeführten Schraubendrehers eine Wohnungstür im

ersten Obergeschoss zu öffnen.

Durch das dabei entstandene Geräusch wurde der Wohnungsinhaber auf den

Einbrecher aufmerksam, der daraufhin unverrichteter Dinge fluchtartig das

Wohnhaus verließ.

Aufgrund der guten Täterbeschreibung und der umgehend eingeleiteten Fahndung

konnte der 27-Jährige in unmittelbarer Tatortnähe festgestellt und vorläufig

festgenommen werden.

Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann wurde zur Wache

gebracht. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen konnte er die

Dienststelle wieder verlassen.

Bretten – Kind bei Unfall mit E-Bike-Fahrer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Offensichtlich eine schwerere Beinverletzung zog sich ein

8-jähriges Mädchen bei einem Unfall mit einem E-Bike-Fahrer am Dienstag, gegen

14.30 Uhr, in Bretten-Ruit zu.

Nach ersten Ermittlungen befuhren ein Mann und eine Frau, beide auf E-Bikes, die

Straße „An der Salzach“ in Richtung „Am Ölgraben“. Kurz vor dieser Einmündung

rannte wohl plötzlich das kleine Mädchen auf die Straße und wurde von dem

männlichen E-Bike-Fahrer erfasst. Beide stürzten offenbar zu Boden. Die

Begleiterin des Mannes brachte das Mädchen wohl zu ihrem nahegelegenen Zuhause

und übergab das Kind an den Bruder. Dann verließen sowohl die Frau als auch der

Mann den Unfallort. Die Eltern verständigten kurz darauf die Polizei und den

Rettungsdienst, weil sich das Mädchen offenbar schwerere Verletzungen zugezogen

hatte.

Die ermittelnde Verkehrspolizei Karlsruhe sucht nun nach Zeugen des

Unfallhergangs und auch nach dem radfahrenden Paar. Beide waren wohl zwischen 40

und 50 Jahre alt und dunkel gekleidet. Vermutlich waren sie mit E-Bikes

unterwegs. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer

0721/944844 entgegen.

Karlsruhe – Kellerbrand in Zweifamilienhaus

Karlsruhe – Aufgrund der starken Rauchentwicklung infolge eines

Kellerbrandes wurde ein Zweifamilienhaus in der Lange Straße in Rüppurr am

Dienstagmittag unbewohnbar.

Eine 67-jährige Bewohnerin hatte wohl gegen 13 Uhr den Ofen im Keller angeheizt,

als sie etwas später starken Qualm aus dem Keller wahrnehmen konnte. Sie

verständigte daraufhin die Feuerwehr. Bei deren Eintreffen hatten alle vier

Bewohner das Haus bereits verlassen. Der Brandherd konnte durch die Feuerwehr im

Bereich des Ofens im Keller ausfindig gemacht werden. Die Löscharbeiten

gestalteten sich aufgrund der beengten Verhältnisse im Keller schwierig, sodass

dieser teilweise ausgeräumt und Gegenstände im Freien vollständig abgelöscht

werden mussten.

Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Beide Hälften des alten Hauses

sind aufgrund des Rauchs momentan nicht bewohnbar. Die Hausbewohner kamen bei

Bekannten und Verwandten unter. Der Sachschaden beläuft sich nach bisherigen

Erkenntnissen auf ungefähr 10.000 Euro.

Karlsruhe – Senior betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Karlsruhe – Ein 73-jähriger Herr stürzte am Dienstag, gegen 19.30 Uhr,

beim Gottesauer Platz offenbar betrunken vom Fahrrad und zog sich Verletzungen

zu.

Eine aufmerksame Passantin beobachtete offenbar den Sturz des älteren Radfahrers

und verständigte die Rettungskräfte. Zunächst verweigerte der Mann wohl die

Versorgung durch die Sanitäter. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten aber

fest, dass er wohl Alkohol getrunken hatte. Nach der Entnahme einer Blutprobe

durch die Polizei klagte der Mann dann aber über Beschwerden, sodass er

schließlich doch in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ob der Unfall für die

Beschwerden verantwortlich war oder ob der Mann eine Vorerkrankung hatte, bedarf

der weiteren Ermittlungen.