Mannheim-Neckarstadt: Nicht angeleinter Hund rennt auf Straße und wird von Auto erfasst

Mannheim-Neckarstadt – Ein nicht angeleinter Hund rannte am Montagabend,

gegen 18:30 Uhr bellend auf zwei Beamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt

zu, die gerade dabei waren eine Verkehrskontrolle in der Diffenestraße, Höhe

Hausnummer 27, durchzuführen. Der 60kg schwere Kangal störte sich offenbar an

den Polizisten, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite Fahrzeuge

kontrollierten. Als ein Verwandter des Hundehalters das Tier anleinen wollte,

riss dieser sich los und rannte zielstrebig über die Straße auf die Beamten zu.

Ein BMW-Fahrer, der in diesem Moment angefahren kam, konnte trotz angepasster

Geschwindigkeit und einer sofort eingeleiteten Notbremsung einen Zusammenstoß

nicht mehr verhindern. Das Tier wurde von dem PKW erfasst und auf die Straße

geschleudert. Augenscheinlich blieb der Hund jedoch unverletzt, richtete sich

sofort wieder auf, bellte noch einmal in Richtung des Autofahrers, bevor er sich

im Anschluss anleinen ließ. Dem unter Schock stehenden, aber unverletzten

PKW-Fahrer entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Im

anschließenden Gespräch mit dem 34-jährigen Hundebesitzer, der zudem angehalten

wurde einen Tierarzt aufzusuchen, wurde bekannt, dass für seinen Hund kein

Versicherungsschutz besteht. Des Weiteren wurde das Veterinäramt der Stadt

Mannheim verständigt, die sich nun mit der Hundehaltung des Besitzers befassen.

Der 34-Jährige darf jetzt nicht nur mit möglichen, rechtlichen Konsequenzen

rechnen, sondern muss zudem für die entstandenen Unfallkosten aufkommen.

Mannheim-Neckarau: angebranntes Essen löst Polizei-und Feuerwehreinsatz aus

Mannheim-Neckarau – Am Dienstagabend musste die Polizei und die Feuerwehr

zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Casterfeldstraße

ausrücken, nachdem ein 36-Jähriger eingeschlafen und sein Essen auf dem

eingeschalteten Herd vergessen hatte. Eine Hausmitbewohnerin setzte gegen 18:15

Uhr den Notruf ab, nachdem die Küchenzeile einer Kellerwohnung in Vollbrand

stand und vorherige Löschversuche durch den Wohnungsinhaber misslangen. Beim

Eintreffen der Polizisten war die Feuerwehr bereits mit Löschmaßnahmen

beschäftigt und der Wohnungsinhaber wartete im Hof des Gebäudes. Er war zuvor

offenbar beim Verlassen seiner Kellerwohnung gestürzt und zog sich hierbei

leichte Verletzungen zu. Da zudem der Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation

bestand, wurde der 36-Jährige schließlich in ein naheliegendes Krankenhaus

gebracht. Die übrigen Bewohner blieben glücklicherweise unverletzt und mussten

bis zur vollständigen Löschung des Brandherds in ihren Wohnungen verbleiben. Die

Casterfeldstraße musste für die Dauer von ca. 50 Minuten stadteinwärts gesperrt

werden. In der Wohnung sowie am Gebäude entstand ein Gesamtschaden in Höhe von

rund 4000 Euro. Die Brandermittler des Polizeireviers Mannheim-Neckarau haben

die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mannheim-Almenhof: Unfall an Kreuzung – Hergang unklar – wichtige Zeugen gesucht

Mannheim – Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 15.40

Uhr an der Einmündung Speyerer Straße/Mönchwörthstraße ereignete, sucht die

Polizei. Ein 26-jähriger Fahrer eines Renault war auf der bevorrechtigten

Speyerer Straße in Richtung Neckarauer Straße unterwegs. Dabei hielt eine davor

fahrende, bislang unbekannte Autofahrerin an, um einem von rechts aus der

Mönchwörthstraße kommenden 55-jährigen BMW-Fahrer das Abbiegen in die Speyerer

Straße zu ermöglichen. In diesem Moment soll der 26-Jährige überholt haben.

Anschließend kam es zur Kollision mit dem BMW, dabei entstand Sachschaden von

ca. 3.500 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere die unbekannte

Autofahrerin sowie einen Radfahrer der sich gegenüber den Beteiligten als Zeuge

zu erkennen gab, sich unter Telefon 0621/833970 beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarau zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: wachsamer Anwohner schlägt Einbrecher in die Flucht – Diebesgut sichergestellt

Mannheim-Neckarstadt – Ein wachsamer Anwohner der Waldhofstraße

verhinderte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Einbruch bei seinen

Nachbarn, als dieser gegen 01:40 Uhr eine dunkelgekleidete Gestalt auf dem

Grundstück feststellte und sofort die Polizei verständigte. Der Einbrecher

erkannte, dass er beobachtet wird und flüchtete in Richtung Herzogenriedstraße.

Die hinzugerufenen Beamten stellten auf Höhe der Hausnummer 158 ein herrenloses

Trekkingrad sowie eine grüne Umhängetasche fest. In dieser befanden sich

Aufbruchswerkzeug, ein abgetrenntes Fahrradschloss sowie diverse

Fahrradutensilien, die offenbar von dem Einbrecher zurückgelassen wurden. Auf

dem Gepäckträger des Zweirads war außerdem ein Gartenschlauch-Aufsteller

eingeklemmt, der kurz zuvor aus einem in der Nähe befindlichen Garten gestohlen

wurde. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass der Gesuchte das Trekkingrad

im Wert von rund 500 Euro ebenfalls geklaut hat. Die Ermittlungen hierzu sowie

die Spurenauswertung an den aufgefundenen Gegenständen dauern derzeit an.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Tel.: 0621 33010 oder bei jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.