Heidelberg-Neuenheimer Feld: Brand eines Containers – Einsatz von Polizei und Feuerwehr; Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg-Neuenheimer Feld – Nach dem Brand eines Baucontainers auf einer

Baustelle in der Kirschnerstraße sind die umliegenden Straßen wieder

freigegeben. Vor und während der mittlerweile abgeschlossenen Löscharbeiten

bildete sich eine schwarze Rauchsäule die weithin sichtbar war und drohte den

Verkehr zu beeinträchtigen. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Der

Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Weshalb der Inhalt des Containers gegen 16 Uhr in Brand ermitteln nun die

Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord.

Heidelberg – Altstadt: Exhibitionist belästigt Frau in der Straßenbahn – Polizei nimmt 60-jährigen Mann fest – weitere Zeugen und mögliche Betroffene gesucht

Heidelberg-Altstadt – Die Polizei nahm am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr

einen 60-jährigen Mann fest, der zuvor in der Straßenbahn eine junge Frau

sexuell belästigt hatte. Die 27-Jährige fuhr gegen 18:45 Uhr in der Straßenbahn

der Linie 5 von Weinheim in Richtung Heidelberg. Auf der gegenüberliegenden

4er-Sitzgruppe bemerkte sie einen Mann, der sich erst mit der Hand über der

Bekleidung im Geschlechtsbereich stöhnend massierte und anschließend an seinem

entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Nachdem die junge Frau ihr Mobiltelefon

gezückt hatte, um die Situation zu dokumentieren, stellte der Beschuldigte sein

unsittliches Handeln ein. Als der Mann dann unmittelbar nach der 27-Jährigen an

der Haltestelle Bismarckplatz ausstieg und ihr folgte, verständigte sie

unverzüglich Polizeibeamte der in der Nähe befindlichen Sonderwache. Diese

nahmen den 60-Jährigen fest und brachten ihn zum Polizeirevier. Dort wurde er

über sein Fehlverhalten belehrt, erkennungsdienstlich behandelt und anschließend

wieder entlassen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeugen bzw. weitere Personen, die sich durch das

Verhalten des 60-jährigen Mannes ähnlich belästigt fühlten, sich beim

groß, schlank, hat weiß-graue Haare, einen gebräunten Teint und hatte auffallend

gerötete Augen. Der südosteuropäische Phänotyp spricht gebrochen Deutsch.

Heidelberg-Altstadt: Treppenhaus in der Unibibliothek mit Graffitis beschmiert – Zeugen gesucht

Heidelberg – Im Zeitraum von Montag, 21.30 und Dienstag, 21.30 Uhr

beschmierten Unbekannte das Treppenhaus im 1. und 2. Untergeschoss der

Unibibliothek in der Sandgasse. Bei einem Kontrollgang wurden die frischen

Graffitis, die mit roter Farbe auf Wände und Türen aufgesprüht waren,

festgestellt. Der entstandene Sachschaden steht bislang noch nicht fest. Die

weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter

Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Heidelberg-Altstadt: Kollision zwischen Fahrrad und E-Bike

Heidelberg-Altstadt – Zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem

E-Bike-Fahrer kam es am Dienstag um kurz nach 13 Uhr auf der

Theodor-Heuss-Brücke in Fahrtrichtung Neuenheim. Eine 55-Jährige Radfahrerin war

von der Sofienstraße kommend auf die Theodor-Heuss-Brücke gefahren und dort auf

dem Fahrradstreifen unterwegs, als ein 53-Jähriger E-Bike-Fahrer beim Überholen

den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht einhielt und die Frau beim

Überholvorgang berührte. Die 55-Jährige kam daraufhin ins Straucheln und prallte

gegen einen Laternenpfosten. Die hinzugerufene Besatzung eines Rettungswagens

versorgte die leicht verletzte Frau.