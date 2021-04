Schriesheim: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt; Pressemitteilung Nr. 2

Schriesheim – Lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitt ein 51-jähriger

Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag im Bereich

Schriesheim-West.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Unfallermittler der Mannheimer

Verkehrspolizei fuhr der 51-Jährige gegen 13.30 Uhr vom Gelände des

Schulzentrums auf die Conradstraße und wurde dort von einem 56-Jährigen

VW-Fahrer erfasst, der in Richtung „In den Fensenbäumen“ unterwegs war.

Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde der 51-Jährige mit einem

Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer erlitt durch den Unfall

einen Schock.

Sowohl das Fahrrad, als auch das Auto wurden sichergestellt.

Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die

Ermittlungen dauern an.

Wiesloch-Baiertal: 36-jährige Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt – Sachschaden ca. 13.000 Euro

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Unfall am Montag um 7.15 Uhr an

der Einmündung L 547/Maisbacher Straße wurde eine 36-jährige Opel-Fahrerin

leicht verletzt. Die Fahrerin war von Baiertal in Richtung Schatthausen

unterwegs und wollte nach links abbiegen. Ein nachfolgender 26-jähriger Fahrer

eines Klein-Lkw erkannte dies zu spät und fuhr ins Heck des Opel. Die Verletzte

wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Sinsheim gebracht. An den

Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 13.000 Euro, beide Autos

mussten abgeschleppt werden.

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Tankstellenüberfall fahndet die Polizei mit Lichtbildern; Pressemitteilung Nr. 2

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis – Am Montag, den 05.04.2021 betrat ein

bislang unbekannter Täter die ARAL-Filiale in der Römerstraße. Dabei bedrohte er

eine Angestellte mit einem Messer und erbeutete so Bargeld. Trotz sofort

eingeleiteter Fahndung gelang dem Täter die Flucht. Wir berichteten bereits am

06.04.2021 über den Fall: http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4881589

Die Beamten des Kriminalkommissariats Mannheim nahmen noch am Abend die

Ermittlungen auf. In diesem Zusammenhang konnten Videoaufnahmen des

Tatverdächtigen erlangt werden, die diesen bei der Tatausführung zeigen. Die

Ermittler bitten die Bevölkerung um Hinweise zu dem Gesuchten. Dieser soll ca.

170 cm groß und helle Haut haben. Er sprach deutsch, trug schwarze Schuhe mit

goldfarbenem Abschluss an den Versen sowie einen schwarzen Parka mit einer

auffälligen Lasche auf der Rückseite. Lichtbilder unter:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schriesheim-raubueberfall/

Wer Hinweise zu dem Täter oder den auffälligen Bekleidungsstücken geben kann,

wird gebeten sich unter dem Hinweistelefon der Kriminalpolizei, Tel.: 0621 174

4444 zu melden.

Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis: unerlaubte Müllablagerung – Zeugen gesucht

Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis – Unbekannte haben im Feldgebiet,

Verlängerung zur Mühlstraße, in Neckarbischofsheim-Untergimpern mehrere

Kubikmeter Mauerbruch, alte PKW-Reifen und sonstiger Bauschutt illegal entlang

des Bachlaufes entsorgt. Der Schutt wurde am Dienstag gegen 14:00 Uhr durch das

Ordnungsamt Neckarbischofsheim festgestellt und dem Polizeiposten Waibstadt

gemeldet. Hinweise auf den Müllentsorger liegen derzeit nicht vor. Auch gibt es

aktuell keine Anhaltspunkte wann es zu der illegalen Ablagerung gekommen sein

könnte. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten sich beim Polizeiposten

Waibstadt unter der Tel.: 07263 5807 zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Geldbußen für illegale Müllablagerungen

bei 250 EUR beginnen und abhängig von der festgestellten Menge und der Art der

Abfälle auch deutlich höher ausfallen können.

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: 62-jährige Frau erhält überteuerte Rechnung von Rohrreiniger – Polizei sucht Zeugen

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis – In Hemsbach ging am Montagabend eine

62-jährige Frau einem überteuerten Rohrreinigungsnotdienst auf den Leim. Die

Frau stellte gegen 18 Uhr eine verstopfte Toilette in der Wohnung ihrer

87-jährigen Mutter in der Haydnstraße fest. Im Internet recherchierte sie nach

einem Notdienst für Rohrreinigung und stieß dabei auf einen angeblichen

„Fachbetrieb“

Nach dessen Eintreffen behoben die beiden Mitarbeiter des Notdienstes mittels

einer mitgebrachten Reinigungsspirale und weiterem Werkzeug, das sie sich von

der Geschädigten leihen mussten, die Verstopfung. Nach weniger als einer Stunde

hatten die beiden Männer ihre Arbeit abgeschlossen und präsentierten der

62-Jährigen eine Rechnung in Höhe von rund 2.500 Euro. Die beiden Männer

forderten eine sofortige Bezahlung vor Ort in Bar oder mittels

EC-Kartenlesegerät. Eine Bezahlung gegen Rechnung akzeptierten sie nicht.

Überrascht und völlig überfordert mit der Situation bezahlte die 62-Jährige

schließlich die Rechnung mit der EC-Karte ihrer Mutter. Anschließend verließen

die Mitarbeiter des „Fachbetriebs“ rasch die Wohnung und fuhren mit einem

schwarzen Pkw mit OB-Kennzeichen davon.

Da ihr der Betrag zur teuer erschien, erstattete die 62-Jährige Anzeige bei der

Polizei. Gegen die Firma wird nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Wuchers

und des Betrugs ermittelt.

Die beiden Männer wurden von der Geschädigten wie folgt beschrieben:

Mann 1:

Ca. 175 cm groß

Ca. 30 Jähre

orientalisches Aussehen

normale Figur

dunkles kurzes Haar, dünn

engstehende Augen

war mit Jeans und schwarz-weißem T-Shirt bekleidet

trug eine Mund-Nasen-Maske Handschuhe

sprach gutes Deutsch mit nicht definierbarem Dialekt

Mann 2:

ca. 180 cm groß

ca. 25 Jahre alt

deutlicher Bauchansatz

kurze schwarze Haare, gekräuselt

war mit Jeans und grauem Sweatshirt bekleidet

sprach gutes Deutsch mit gleichem Dialekt wie der andere Mann

Zeugen, denen das beschriebene Fahrzeug und die Männer aufgefallen sind und

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei ausdrücklich auf folgendes hin:

Zunächst gilt: bitte vorausschauend handeln!

Am besten auch für den Fall der Fälle einen seriösen,

ortsansässigen Notdienst aussuchen und sich dessen

Erreichbarkeit notieren.

Sollte man einen Notdienst benötigen:

Kühlen Kopf bewahren und nicht sofort den erstbesten Anbieter

aus dem Branchenbuch oder der Telefonvermittlung anrufen. Zum

Teil wird auch nur suggeriert, dass der Notdienst aus der

Umgebung sei. Vorsicht ist geboten bei Firmen, die sich mit

„AAA“ in die ersten Zeilen der Branchenbücher eintragen lassen.

Ortsansässige Firmen bevorzugen, um die Fahrtkosten gering zu halten.

halten.

halten. Den Anbieter fragen, woher der Monteur anfahren wird und

möglichst noch vor der Auftragsvergabe einen Festpreis

vereinbaren.

Genau definieren, was vor Ort gemacht werden soll. Gespräche am besten unter Zeugen führen.

besten unter Zeugen führen.

besten unter Zeugen führen. Nicht unter Druck setzen lassen. Bei Drohungen (z.B. die Tür

Reparatur wieder rückgängig zu machen) die Polizei unter Notruf

110 rufen und Nachbarn zu Hilfe bitten.

Nur den Rechnungsbetrag zahlen, der vereinbart wurde. Seriöse Anbieter stellen grundsätzlich eine Rechnung aus, die später überwiesen werden kann.

Anbieter stellen grundsätzlich eine Rechnung aus, die später

überwiesen werden kann.

Entsteht der Eindruck, betrogen worden zu sein, wenden Sie sich an Ihre nächste Polizeidienststelle.

an Ihre nächste Polizeidienststelle.

Schriesheim: Unfall zwischen Rad- und Autofahrer; Fahrradfahrer schwer verletzt; Unfallhergang noch unbekannt; Näheres noch nicht bekannt; Pressemitteilung Nr. 1

Schriesheim – Schwere Verletzungen zog sich ein Fahrradfahrer am

Mittwochnachmittag, gegen 13.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall mit einem

Autofahrer in der Conradstraße zu. Er wurde bereits mit einem Rettungswagen in

eine Klinik transportiert. Es liegen derzeit noch keine Hinweise über dessen

Gesundheitszustand vor. Der Unfallhergang ist noch nicht bekannt.

Schwetzingen: Randalierer in Einkaufsmarkt; unzählige Alkoholika zu Boden geworfen; Marktmitarbeiter bedroht; Ladendiebstahl; Fahndung; vorläufige Festnahme

Schwetzingen – Ein zunächst unbekanHeidelberg-Neuenheimer Feld: Brand eines Containers – Einsatz

von Polizei und Feuerwehr – Straßensperrung

Heidelberg-Neuenheimer Feld – Auf einem Baustellengelände in der

Kirschnerstraße kommt es derzeit zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 16 Uhr ein Bauschuttcontainer in

Brand, wobei sich eine weithin sichtbar Rauchwolke entwickelte. Das Feuer wird

derzeit von der Feuerwehr gelöscht. Während der Einsatzmaßnahmen ist die

Kirschnerstraße gesperrt.nter Kunde randalierte aus bislang

unbekannten Gründen am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr in einem Einkaufsmarkt in

der Scheffelstraße und warf zunächst unzählige Flaschen zu Boden, die dort

zerbarsten. Über den dabei entstandenen Schaden liegen noch keine Informationen

vor, dürfte jedoch mehrere hundert Euro betragen.

Anschließend flüchtete er mit leichten Schnittwunden und einer gestohlenen

Flasche Kräuterlikör in zunächst unbekannte Richtung, nachdem er einen

Marktmitarbeiter mit einer abgeschlagenen Bierflasche bedroht haben soll.

Im Rahmen der Fahndung wurde der 32-jährige Verdächtige in der Plankstadter

Straße festgestellt und schließlich vorläufig festgenommen. Die Beschreibung

traf auf den Verdächtigen zu, er wies Schnittwunden auf und hatte eine Flasche

des gestohlenen Likörs bei sich.

Nach Beendigung der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien

Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls

dauern an.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Sattelzugfahrer wechselt unvorsichtig den Fahrstreifen und touchiert Mercedes – 8.000 Euro Sachschaden

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis – Weil ein 32-jähriger Fahrer eines

Sattelzuges am Dienstag um 12.15 Uhr in der Bahnhofstraße, kurz nach der

Kreuzung Ziegelhütte unvorsichtig der Fahrstreifen wechselte, streifte er einen

daneben fahrenden 56-jährigen Mercedesfahrer. Der Mercedesfahrer wich noch nach

links aus und geriet dabei auf den Randstein der Fußgängerfurt. Dabei wurden

beide linke Reifen beschädigt. Das Auto musste abgeschleppt werden, der

Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 83-jährige Autofahrerin verliert Kontrolle, durchbricht Wartehäuschen und kommt an einem Zaun zu Stehen – Fahrerin leicht verletzt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem ungewöhnlichen Unfall am Dienstag

um 12.30 Uhr in der Alte Waibstadter Straße/Hauptstraße wurde die 83-jährige

Fahrerin eines BMW zum Glück nur leicht verletzt. Die Frau wollte vom Parkplatz

des Krankenhauses ausfahren. Dabei fuhr sie an den Parkautomaten heran um das

Parkticket hineinzuschieben. Da der Abstand aber zu groß war, öffnete sie die

Fahrertüre, setzte einen Fuß hinaus und lehnte sich in Richtung Automat. Dabei

rutschte sie vom Bremspedal, worauf sich das Automatikauto in Bewegung setzte.

Der BMW durchbrach die dortige Parkplatzschranke und fuhr unkontrolliert die

Alte Waibstadter Straße hinunter, wobei der Fuß der Fahrerin immer noch aus der

geöffneten Türe hing. An der Einmündung Hauptstraße schoss das Auto über die

Straße, durchbrach ein gegenüberliegendes Wartehäuschen und kam am Zaun eines

dahinterliegenden Grundstücks zum Stehen. Nach der medizinischen Erstversorgung

durch einen Notarzt an der Unfallstelle wurde die Frau mit einem Rettungswagen

zur weiteren Untersuchung ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. Insgesamt

entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro. Die weiteren Unfallermittlungen

hat der Verkehrsdienst Heidelberg übernommen.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer fährt auf BMW auf und stürzt – 20-Jähriger leicht verletzt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Leicht verletzt wurde ein 20-jähriger

Motorradfahrer bei einem Unfall am Dienstag kurz vor 17 Uhr in der

Neulandstraße. Der Fahrer einer Kawasaki war in Richtung Steinsfurt unterwegs,

als er kurz nach der Einmündung Strombergstraße aus bislang ungeklärter Ursache

auf ein vor ihm fahrenden BMW auffuhr. Durch den Aufprall stürzte der

Motorradfahrer zu Boden. Er wurde vor Ort durch Rettungssanitäter ärztlich

versorgt, eine Weiterbehandlung war nicht erforderlich. Das Motorrad musste

abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Schwetzingen: Personenkontrollen führte auf die Spur eines Drogendealers; 57-Jähriger vorläufig festgenommen

Schwetzingen – Am Dienstagnachmittag wurden in der Fußgängerzone zwei

Männer im Alter von 35 und 49 Jahren von Beamten des Polizeireviers Schwetzingen

und Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei Bruchsal auf Fußstreife

kontrolliert, die, wie sich während der Kontrolle herausstellte, Marihuana

einstecken hatten.

Während bei dem Jüngeren lediglich etwas über ein Gramm festgestellt wurde,

hatte der Ältere über 70 Gramm bei sich. Die Drogen wurden sichergestellt und

Verfahren gegen beide eingeleitet.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen richtete sich der Fokus der Fahnder auf

einen 57-jährigen Mann, der die Drogen den beiden Männern verkauft haben soll.

Die Wohnung des Mannes, der in der Innenstadt wohnt, wurde noch am Dienstagabend

durchsucht. Dort wurden über 100 Gramm verschiedener Drogen (Marihuana,

Haschisch, LSD und Cannabissamen) aufgefunden. Mehrere hundert Euro Dealgeld in

szenetypsicher Stückelung wurden bei der Durchsuchung seiner Person ebenfalls

sichergestellt. Für den Außenbereich der Wohnung wurde zusätzlich ein

Drogensuchhund eingesetzt.

Der 57-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zum Revier gebracht. Nach

Beendigung erster polizeilicher Maßnahmen und seiner erkennungsdienstlichen

Maßnahme, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Wegen des Verdachts, mit

Drogen gehandelt zu haben, wurden weitere Ermittlungen aufgenommen.

Schriesheim: Küchenbrand; Bewohner schwer verletzt; Pressemitteilung Nr. 2

Schriesheim – Wie die Ermittler des Polizeireviers Weinheim noch am

Dienstagabend herausfanden, handelte es sich bei dem zunächst als Küchenbrand

gemeldeten nicht um einen solchen.

Vielmehr war es am frühen Dienstagabend, kurz vor 20 Uhr, in einer Kellerwohnung

in der Max-Planck-Straße zu einer Verpuffung gekommen, als der dadurch schwer

verletzte 26-jährige Bewohner eine Campinggaskartusche zur Essenszubereitung

entzünden wollte. Beim Wechsel von einer leeren zu einer vollen Kartusche hatte

er offenbar selbst den Verschluss fehlerhaft installiert.

Bei einer Untersuchung in einer Klinik, in die er mit einem Rettungshubschrauber

geflogen worden war, stellten die behandelten Ärzte Verbrennungen im Gesicht und

am Oberkörper fest, die jedoch nicht lebensbedrohlich sind.

Die Feuerwehr Schriesheim war mit 12 Kräften vorsorglich im Einsatz.

Ein Sachschaden entstand offenbar nicht.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Parken Fahrzeug beschädigt – Polizei sucht Zeugen!

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, den

14.04.2021, zwischen 8 Uhr und 11 Uhr in der Mozartstraße, kurz vor der

Einmündung zur Albert-Bassermann-Straße. Ein bislang unbekannter Fahrer

beschädigte mit einem orangefarbigem Kastenwagen mit am Heck befindlichen

Hebebühnenkorb beim Ein- oder Ausparken mit dem Hebebühnenkorb einen am

Fahrbahnrand geparkten weißen Ford Transit Kastenwagen und fuhr anschließend

einfach davon, ohne seiner Festellungspflicht nachzukommen. Der Sachschaden

beträgt rund 3.500EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug, dem Fahrer oder dem

Kennzeichen des Fahrzeugs geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst

Mannheim, unter der Telefonnummer 0621-174-4222, zu melden.