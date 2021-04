Einbruch in Heilbehandlungsbetrieb im Stadtgebiet Bad Kreuznach

Bad Kreuznach

In der Nacht vom 20.04.2021 auf den 21.04.2021, zwischen 18:20 – 07:30 Uhr, kam es im Nachtigallenweg zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Heilbehandlungsbetrieb. Unbekannte Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Tatobjekt ein und entwendeten aus einem Büroraum Bargeld und Briefmarken. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500EUR. Die Kriminalpolizeiinspektion Bad Kreuznach sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Hinweise bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach, Ringstraße 3, 55543 Bad Kreuznach, Tel.: 0671 8811-100

Nur sicheres Tuning bringt den erhofften Fahrspaß

Kirchheimbolanden

Mit dem beginnenden Frühling und dem gutem Wetter, wird durch die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in der regionalen Tuningszene verstärkte Aktivität festgestellt. Nach mehreren durchgeführten Schwerpunktkontrollen, konnten bei einer Vielzahl der Kraftfahrzeuge illegale und unerlaubte Veränderungen erkannt werden. Neben mehreren Ordnungswidrigkeitenverfahren waren im Sommer 2020 bei 30 der kontrollierten Fahrzeuge die Betriebserlaubnis durch unerlaubte Veränderungen erloschen.

Daher rät die Polizei dringend:

Achten Sie auf die ordnungsgemäße Eintragung der Veränderungen in ihrem Fahrzeugschein. Sollte eine unerlaubte Veränderung erkannt werden, erwartet den Fahrzeugführer/-Halter, nicht nur ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, sondern auch ein Rückbau der angebrachten und unerlaubten Veränderungen.

Die Polizei macht in diesem Zusammenhang auf die bundesweite Kampagne „TUNE IT! SAFE“ (https://www.tune-it-safe.de) aufmerksam, die gegen unzulässiges und unsicheres Tuning vorgeht und durch die Polizei in Bezug auf die Aufklärung der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer unterstützt wird.

Außerdem möchte die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden darauf hinweisen, dass neben dem regulären Streifendienst, weiterhin mit zielgerichtete Kontrollen gegen Raser, Poser und illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen vorgegangen wird. Die Tuningszene soll damit nicht verdrängt, sondern die Veränderungen innerhalb des rechtlichen Rahmens beachtet werden.

Mit unerlaubten Veränderungen gefährden Sie nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Verkehrsunfall mit schwerverletzten Kind

Ramsen

Am Dienstag, den 20.04.2021, kam es gegen 17:00 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem neunjährigen Kind. Dieses trat plötzlich zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn und wollte diese rennend überqueren. Dabei übersah das Kind das von links heranfahrende Fahrzeug eines 18-Jährigen. Dieser konnte den Zusammenstoß mit dem Kind trotz einer sofortigen Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. Das Kind wurde von dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Anschließend wurde das Kind mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht.

Motorroller erheblich beschädigt

Kirn

Im Zeitraum zwischen 03:50 Uhr und 15:45 Uhr wurde am Dienstag mit brachialer Gewalt versucht, einen Motorradhelm zu entwenden, der mit einem Drahtseilschloss an einem im Zweiradunterstand des Kirner Bahnhofs abgestellten roten Motorroller befestigt war. Hierbei entstand hoher Schaden an dem Roller. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn oder die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern (Tel.: 0631 / 340730).

Vermehrte Anrufe in betrügerischer Absicht von falschen Polizeibeamten

Bad Kreuznach

Seit dem heutigen Morgen, 20.04.2021, melden sich wieder vermehrt Personen, welche von sogenannten falschen Polizeibeamten kontaktiert wurden. Unbekannte Täter meldeten sich hierbei mit unterdrückter Rufnummer und gaben an, dass ein Angehöriger in einen schlimmen Verkehrsunfall verwickelt sei und nun eine Geldzahlung von mehreren tausend Euro erforderlich sei. Der Inhalt der Anrufe ist in allen Fällen ähnlich, kann aber leicht variieren. In vielen Fällen sind die Opfer eines solchen Anrufes bereits aufmerksam und haben die betrügerische Absicht erkannt. Seien Sie weiterhin wachsam und geben Sie keinerlei Informationen bzgl. ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse gegenüber Anrufern preis, die Ihnen persönlich nicht bekannt sind. Es handelt sich bei den Anrufern um keine Polizeibeamte! Kein Polizeibeamter wird Sie am Telefon zu einer Geldzahlung auffordern! Lassen Sie sich nicht in ein langes Gespräch verwickeln, beenden Sie das Gespräch schnellstmöglich und übergeben sie keine EC-Karte, Kreditkarte oder andere Zahlungsmittel und/oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Kontaktieren Sie direkt die Polizei oder ihre Angehörigen über die Ihnen bekannten Telefonnummern. Achten Sie darauf, dass sie das Gespräch mit den Anrufern vorher definitiv beendet haben. Bei weiteren Fragen sind Ihnen die Polizei- und Kriminalinspektion Bad Kreuznach gerne behilflich.