Trunkenheit im Verkehr

Bingen

Bingen, 21.04., Globusallee, 01:40 Uhr. Eine Streife der Autobahnpolizei stellte ein auf einer Verkehrsinsel stehendes Fahrzeug fest. Bei Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs hielt ein Transporter an, aus dem 3 Insassen ausstiegen. Alle 3 rochen nach Alkohol. Beamte der PI Bingen wurden hinzugezogen. Der 44-jährige Fahrer des Transporters gab zu, dass er auch das auf der Verkehrsinsel stehende Fahrzeug gefahren hatte. Er hatte die Abbiegung zu spät gesehen und war auf der Insel „gelandet“. Alleine konnte er das Fahrzeug nicht mehr „loseisen“, so hatte er Hilfe aus seiner Unterkunft geholt. An der Verkehrsinsel war kein Schaden entstanden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Die Fahrzeugschlüssel beider Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen

Waldalgesheim, 20.04., Provinzialstraße, 11:00 Uhr. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Ford am rechten Außenspiegel. Das Spiegelglas fiel dabei komplett heraus. Zeugenhinweise werden entgegengenommen.

Sachbeschädigung

Bingen

Bingen-Dietersheim, Kleingartengelände,19.04., 17:00 – 20.04., 10:00 Uhr. Der Besitzer eines Gewächshauses teilte mit, dass dieses angezündet worden sei. Vor Ort konnten die Beamten zerbrochene Scheiben, zerstörte Pflanzen und Geräte feststellen. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter.

Geschwindigkeitskontrolle

Bingen

Bingen, L400, 20.04., 08:00-09:00 Uhr. Gemessen wurde die Geschwindigkeit im genannten Zeitraum auf der L400, Höhe Abfahrt A 61 in Fahrtrichtung Gensingen. Der überwiegende Teil der Fahrzeugführer hielt sich an die erlaubten 50 km/h. Es wurden insgesamt 6 Geschwindigkeitsverstöße begangen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 75 km/h.

„Eine Resonanz, die wir gerne annehmen!“

Mainz-Worms – Ein Einsatzwochenende liegt hinter uns. Eins wie viele

andere zuvor, aber doch wieder anders. Anders, weil die Resonanz im Netz eine

völlig andere ist, als zu erwarten war. Am Samstag fanden in Mainz sechs

Versammlungen statt, eine siebte war verboten worden. Deren Teilnehmer wurden in

einem fein abgestimmten Konzept und mit viel Kommunikation daran erinnert, dass

es keine Versammlung geben wird, auch keine Alternative dazu. Die Reaktion war,

dass die sechs anderen Versammlungen beendet wurden und im Netz kommuniziert

wurde, dass die Polizei in Mainz „einen guten Job“ macht und man gehen könne.

Das kam nicht von irgendwoher, sondern auch aus manchmal polizeikritischer Ecke.

Am gleichen Wochenende fanden in Worms die Feierlichkeiten zum Lutherjubiläum

statt, die von verschiedenen Gruppen zum Anlass genommen wurden, ihren Unmut

hinsichtlich der derzeit geltenden Corona Regelungen auszudrücken.

In einem Gespräch mit Personen, welche die derzeitige Regelungen zur Bekämpfung

der Coronapandemie nicht einhalten und einer verbotenen Veranstaltung bewohnen

wollten, erläuterte der Leiter der Polizeiinspektion Worms, Polizeioberrat

Thomas Lebkücher sachlich und bibelfest, die Inanspruchnahme von Grundrechten

und das Gebot der Nächstenliebe. Ein Video davon teilte sich viral im Netz und

löste eine völlig unerwartete, positive Resonanz aus. Kollege Lebkücher wurde

von der Netzgemeinde zum Ehrenpolizisten ernannt und für seine Geradlinigkeit

und Deutlichkeit gelobt. Zahlreiche Influenzer und Medienprofis teilten dieses

Video. Das mediale Echo zeigte sich in zahllosen Beiträgen in Hörfunk, Print und

Onlinemedien.

Polizeipräsident Reiner Hamm: „Ich bin sehr froh darüber, solche Mitarbeiter in

Führungspositionen zu haben. Nicht nur eloquent und sachlich, sondern auch in

einer Form bibelfest, wie ich es nicht erwartet hätte. Gleichwohl weiß ich, dass

alle Polizistinnen und Polizisten tagtäglich ähnliche Gespräche führen,

Grundrechte erläutern, Grenzen aufzeigen und an die Regeln einer

Solidargemeinschaft erinnern. Ich bin stolz auf jede:n einzelne:n und möchte

ihnen allen meinen Dank und meine Anerkennung ausdrücken. Dies ist umso

gewichtiger, weil es immer alltäglicher wird, dass Polizist:innen bei ihren

Amtshandlungen gefilmt und oftmals zu Unrecht kritisiert werden! Die sehr

positive Resonanz im Netz nehmen wir gerne an. Sie ist auch Lohn unserer

anspruchsvollen Arbeit!“

Polizeioberrat Lebkücher ist noch immer überwältigt: „Was ich in den letzten

drei Tagen erlebt habe, ist – gelinde gesagt – einmalig! Unzählige Mails, davon

die weiteste aus Südafrika, haben mich erreicht. Die evangelische Kirche hat

sich ebenso positiv geäußert, wie der Mainzer Bischof. Auch wenn es mich freut,

dass diese, in erster Linie von Glück und Zufall geprägte Aussage meinerseits,

für ein so positives Feedback gesorgt hat, ist es in erster Linie das Verdienst

meiner vielen Kolleg:innen, die täglich in den unterschiedlichsten Situationen

Geduld aufbringen, Verständnis zeigen, versuchen auf Ihr Gegenüber einzugehen

und erklären, warum wir so handeln wie wir es tun!“

Polizeipräsident Hamm: „Wir stehen als Polizeipräsidium Mainz für einen Dienst

für und mit dem Bürger und für eine starke Kommunikation. Wir danken allen für

die Anerkennung und das Vertrauen in unsere Arbeit und werden weiterhin alles

dafür tun, dieses Vertrauen zu rechtfertigen!“

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Mainz – Dienstag, 20.02.2021, 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Am Dienstag haben unbekannte Täter versucht in eine Wohnung eines

Mehrparteienhauses im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld einzubrechen. Sie

beschädigten die Eingangstür, gelangten jedoch nicht ins Innere. Es wurde nichts

entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Auto beschädigt

Mainz-Altstadt – Montag, 21.04.2021, 15:30 Uhr

Am Montag haben unbekannte Täter zwischen 8:30 Uhr und 15:30 Uhr in der

Johannisstraße ein Auto beschädigt. Der Besitzer des Wagens entdeckte zwei

Kratzer mittig auf der Motorhaube sowie an der Beifahrertür. Es liegen keine

Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.