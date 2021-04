Worms – Personenkontrollen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität

Worms (ots) – Gestern haben Fahnder der Kripo Worms, mit Unterstützung ziviler

Kräfte der Bereitschaftspolizei, im Stadtgebiet Personenkontrollen zur

Bekämpfung der Straßenkriminalität durchgeführt. Unter den insgesamt 35

überprüften Personen, befanden sich 22, die bereits in der Vergangenheit wegen

diverser Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten waren. Gegen drei

Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetzt eingeleitet. Ein 22-jährigen Wormser führte bei einer

Kontrolle in der Kastanienallee, am Rheinufer, Cannabisprodukte mit sich. Auch

bei einem 34-Jährigen, der im Albert-Schulte-Park und ein 21-jähriger Wormser,

der am Bahnhof angetroffen wurde, stellten die Ermittler Drogen sicher. Um 16:30

Uhr stießen die Beamte im Albert-Schulte-Park auf eine siebenköpfige

Personengruppe aus verschiedenen Haushalten. Ihnen wurde ein Platzverweis

erteilt und Ordnungswidrigkeiten wegen des Verstoßes gegen die

Corona-Bekämpfungsverordnung erfasst.

Mit dem Ziel die öffentlichen Plätze sicherer und für Kriminelle unattraktiv zu

machen, werden die polizeilichen Kontrollen zur Bekämpfung der

Straßenkriminalität fortgesetzt.

Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt.

Flonheim (ots)

Ein 17-jähriger Fahrradfahrer aus der VG Wöllstein wurde heute gegen 16:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Flonheim leicht verletzt. Der Jugendliche durchfuhr mit seinem Rennrad den Kreisverkehr am Ortsausgang von Flonheim in Richtung Armsheim. Gleichzeitig näherte sich ein Pkw-Fahrer aus Richtung Bornheim dem Kreisverkehr um in diesen einzufahren. Dabei übersah er den bevorrechtigten Radfahrer und es kam zur Kollision, wodurch der 17-jährige zu Boden stürzte. Er zog sich diverse Schürfwunden und möglicherweise eine Fraktur am Fußzeh zu. Durch einen Rettungswagen wurde er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.