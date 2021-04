Auffahrunfall: Autofahrerin verletzt

Kaiserslautern (ots) – Eine Autofahrerin ist am Dienstag bei einem Unfall in der

Merkurstraße leicht verletzt worden. Ein 18-Jähriger war mit seinem Pkw auf den

Wagen der 42-Jährigen aufgefahren. Die Polizei wirft dem Mann vor, nicht

ausreichend Abstand gehalten zu haben. Als die Frau verkehrsbedingt abbremste,

konnte der 18-Jährige nicht mehr rechtzeitig anhalten. Die leicht Verletzte

wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Unfallschaden schätzt die

Polizei auf mindestens 6.500 Euro. Das Auto des 18-Jährigen war nicht mehr

fahrbereit. Der Wagen wurde abgeschleppt. |erf

Auffällige Fahrt in Schlangenlinien

Kaiserslautern (ots) – In Schlangenlinien ist am Dienstagabend ein

Motorrollerfahrer durch die Bleichstraße gekurvt. Einem Zeuge fiel die

auffällige Fahrweise auf. Er informierte die Polizei. Noch mit warmen

Auspuffrohr konnte das Gefährt auf dem Pfaffplatz geparkt festgestellt werden.

Kurz darauf kam auch der verantwortliche Fahrer hinzu. Wie sich herausstellte,

hatte der Mann 1,75 Promille intus. Ein Atemalkoholtest zeigte diesen Wert an.

Dem 63-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Den Schlüssel für das

Kleinkraftrad stellte die Polizei vorsorglich sicher. Dem Fahrer wurde eine

Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird jetzt wegen des Verdachts der

Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. |erf

Beim Fahrraddiebstahl gestört

Schneckenhausen (Krais Kaiserslautern) (ots) – Ein bislang unbekannter

Einbrecher verschaffte sich am Dienstagabend Zugang in den Schuppen eines Hauses

in der Bergstraße in Schneckenhausen.

Dort hatte er es auf die Fahrräder abgesehen. Als er ein E-Bike vom Schuppen vor

die Haustür transportierte, fiel ihm wahrscheinlich der fehlende Akku auf. Durch

den Keller verschaffte er sich dann Zugang zum Wohnhaus und fand den Akku. Auf

dem Weg zu den weiteren Fahrrädern, bemerkte der Unbekannte die Rückkehr der

Bewohner und flüchtete. Eine Nachbarin gab an eine fremde Person im Garten

gesehen zu haben. Sie beschreibt den mutmaßlichen Täter al circa 20 bis 30 Jahre

alt, mit kurzen blonden Haaren. Er war schwarz gekleidet.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder

Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion

Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |elz

Taxifahrer um Fahrtkosten geprellt

Kaiserslautern (ots) – Eine 65-Jährige wird verdächtigt, am Dienstag einen

Taxifahrer um seinen Verdienst gebracht zu haben. Die Frau ließ sich am Abend

von der Pirmasenser Straße zu einer Tankstelle fahren. Sie hatte einen leeren

Benzinkanister dabei. Ihr Auto sei auf dem Sonnenberg wegen Spritmangels

liegengeblieben. Von der Tankstelle aus ging es dann in die Hussongstraße. Dort

angekommen, verkündete die Seniorin dem Fahrer, dass sie überhaupt kein Geld

habe, um die Taxifahrt zu bezahlen. Ohne den Mann zu entlohnen, machte sich die

Verdächtige ihrem vollen Kanister auf und davon. Die Frau konnte identifiziert

werden. Sie muss jetzt mit einem Strafverfahren rechnen. |erf

Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Einer Polizeistreife ist am Dienstagnachmittag in der

Wilhelmstraße ein E-Scooter-Fahrer aufgefallen. Er tippte während der Fahrt auf

seinem Handy rum. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 22-Jährigen

drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Seine Fahrt durften er nicht fortsetzen. Er

blickt einem Strafverfahren entgegen. |elz

Unbekannter schenkt Kindern Laptops

Kaiserslautern (ots) – Ein ungewöhnliches Erlebnis hatten zwei Kinder am Montag

im Stadtgebiet: Ein Unbekannter schenkte ihnen Laptops und Geld. Der Vater eines

der beiden Jungen meldete den Fall am Dienstag vorsorglich der Polizei.

Sein elf Jahre alter Sohn hatte berichtet, dass er am Montag gegen 13 Uhr

zusammen mit einem Schulkameraden nach Unterrichtsende durch die Dessauer Straße

lief, als sie von einem Mann angesprochen wurden. Der Unbekannte fragte die

beiden Jungen, ob sie ein Spiel spielen möchten. Ihre Aufgabe: Sie sollten in

einer vorgegebenen Zeit von wenigen Minuten von der Schule zu einem gegenüber

liegenden Einkaufsmarkt rennen. Dafür versprach der Mann ihnen zwei Laptops und

fünf Euro.

Die Jungs erfüllten die gestellte Aufgabe – und der Unbekannte löste sein

Versprechen ein und schenkte ihnen die Laptops und das Geld. Danach stieg er in

sein Auto und fuhr davon.

Bei den geschenkten Geräten handelte es sich um zwei alte Modelle, die keinen

besonders hohen Wert mehr haben. Eine Überprüfung in den polizeilichen Systemen

ergab keine „Treffer“, das heißt sie waren nicht als gestohlen gemeldet. – Und

so ungewöhnlich die Geschichte auch war: Eine strafrechtliche Relevanz lag nicht

vor… |cri

Drei Autos zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Am Eselsbach im Ortsteil Engelshof sind drei Autos

mutwillig beschädigt worden. Vermutlich in der Zeit zwischen Freitagabend und

Dienstagmorgen zerkratzten Unbekannte die am Straßenrand parkenden Fahrzeuge.

Die Spuren deuten darauf hin, dass der Autolack mit einem Schlüssel oder anderem

spitzen Gegenstand beschädigt wurde. Der Schaden wird auf mindestens 3.000 Euro

geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Geldstrafe nicht bezahlt – stattdessen jetzt Gefängnis

Kaiserslautern (ots) – Weil er seine Geldstrafe trotz mehrfacher Aufforderung

nicht bezahlte, ist ein Mann aus dem Stadtgebiet zur Festnahme ausgeschrieben

worden. Der Haftbefehl wurde am Dienstag vollstreckt: Der 41-Jährige konnte in

der Wohnung seiner Freundin ausfindig gemacht werden. Er wurde widerstandslos

festgenommen und – da er die ausstehende Geldstrafe in vierstelliger Höhe nicht

begleichen konnte – am Nachmittag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort

verbüßt er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 96 Tagen. |cri

Die Sache mit den Paket-Ankündigungen…

Kaiserslautern (ots) – Beinah täglich werden der Polizei zur Zeit versuchte

Betrügereien durch fingierte Handynachrichten zu angeblichen Paketsendungen

gemeldet. Leider hat noch nicht jeder mitbekommen, dass man den Link in diesen

Nachrichten besser nicht anklicken sollte – denn dann lädt man sich

Schadsoftware auf sein Mobiltelefon, mit der alle Daten ausgespäht werden

können.

So ging es auch einer 61-jährigen Frau: Sie berichtete nun der Polizei, dass sie

vergangene Woche eine solche sms auf ihr Handy erhalten und den Link aktiviert

habe. Daraufhin habe sich eine App heruntergeladen, die nun offenbar von ihrer

Nummer aus weitere sms-Nachrichten verschickt. Mittlerweile hat die Frau von

anderen Personen Rückmeldungen bekommen, dass sie unter ihrer Nummer eine solche

betrügerische Paketankündigung mit entsprechendem Link erhalten haben.

Stoppen kann die 61-Jährige das Dilemma nicht: Die neue App lasse sich nicht

mehr vom Smartphone löschen. – Die Kripo ermittelt.

Wir wiederholen deshalb an dieser Stelle gerne noch einmal unsere Empfehlungen:

Wenn Sie eine solche sms erhalten, dann sollten Sie:

den Link NICHT anklicken, wenn Sie den Absender nicht kennen!

bei bekannten Absendern besser dort auf einem alternativen Weg

nachfragen, ob die sms „echt“ ist!

nachfragen, ob die sms „echt“ ist! keinerlei Installationen auf Ihrem Handy zulassen oder

bestätigen!

bestätigen! die dubiose sms am besten sofort löschen!

Und falls Sie den Link aus Versehen angeklickt haben, sollten Sie:

Ihr Mobiltelefon am besten sofort in den Flugmodus schalten!

Ihren Mobilfunkanbieter informieren!

über die Einstellungen Ihres Telefons eine sogenannte

„Drittanbietersperre“ einrichten!

„Drittanbietersperre“ einrichten! Ihr Smartphone auf Werkseinstellungen zurücksetzen! (Daten

vorher sichern!)

vorher sichern!) für jeden Dienst, den Sie auf Ihrem oder über Ihr Handy nutzen,

ein neues Passwort vergeben!

Und generell gilt bei merkwürdigen sms, E-Mails oder Chat-Nachrichten: „Bleiben

Sie vorsichtig und seien Sie misstrauisch!“

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie über die Seite

www.polizei-beratung.de oder mit einem Klick auf diesen Link, den Sie – in

diesem Fall – bedenkenlos nutzen können: https://s.rlp.de/VaFvm |cri

Mit Pistole bedroht – Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots) – In der Käthe-Kollwitz-Straße sind am Dienstagabend zwei

Personen von einem Unbekannten mit einer Pistole bedroht worden. Die Polizei

ermittelt und bittet um Hinweise zu dem Mann.

Die Betroffenen im Alter von 23 und 24 Jahren saßen gemeinsam in einem Pkw, als

sich ihnen der Unbekannte näherte. Ohne Grund beleidigte er zunächst den

älteren, dann bedrohte der Mann beide mit einer Pistole. Die Zeugen brachten

sich in Sicherheit. Sie blieben unverletzt.

Nach Angaben der Geschädigten ist der Unbekannte etwa 25 bis 30 Jahre alt. Er

ist circa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß und sehr dünn. Der Mann trug einen

Henriquatre (Rund-um-den-Mund-Bart) und hatte ein schwarzes oder dunkelblaues

Durag (Kopftuch, das hinten im Nacken gebunden wird) auf. Außerdem hatte er ein

sogenanntes Septum-Piercing in der Nase (Piercing durch das Bindegewebe

unterhalb des Nasenscheidewandknorpels). Der Verdächtige war mit einer grauen

Weste bekleidet und hatte einen olivgrünen Rucksack dabei. Der Mann sprach

deutsch mit pfälzischem Dialekt. Er könnte betrunken gewesen sein oder unter

Drogeneinfluss gestanden haben.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall am

Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in der Käthe-Kollwitz-Straße beobachtet? Wem ist

der Verdächtige aufgefallen beziehungsweise wer kann Hinweise zu der Person

geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Angerempelt und Geldbeutel gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Obwohl er seine Geldbörse in der Hosentasche trug, wurde

sie dem Mann am Montagnachmittag gestohlen. Wie der 71-Jährige am Dienstag bei

der Polizei anzeigte, hatte er einen Einkaufsmarkt in der Pariser Straße besucht

und diesen kurz nach 15 Uhr verlassen. Im Ausgangsbereich sei er von einem

Unbekannten angerempelt worden – habe sich aber zunächst nichts dabei gedacht.

Erst später stellte der 71-Jährige fest, dass sein Geldbeutel nicht mehr in der

Gesäßtasche steckte. Vermutlich wurde er ihm beim Anrempeln unbemerkt

herausgezogen.

Mit dem Portemonnaie erbeutete der Dieb auch die Debitkarte der Bank,

Kundenkarten sowie die Krankenversicherungskarte.

Wie sich herausstellte, versuchte der Täter noch am selben Tag mehrmals, an

einem Geldautomaten mit der gestohlenen Karte Geld vom Konto des Mannes

abzuheben. Glück im Unglück: Es gelang dem Unbekannten nicht. Die Ermittlungen

nach dem Täter laufen. |cri