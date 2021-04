Die Straße ruft – Tipps & Kontrollen der Polizei Osthessen zum Saisonauftakt

Am kommenden Sonntag (25.04.) wird die Polizei im Vogelsberg und in der Rhön wieder Verkehrskontrollen von Zweirädern durchführen.

Der Frühling ist da und in den kommenden Tagen ist endlich mit steigenden Temperaturen zu rechnen. Hierdurch werden auch Zweiradfahrer wieder auf die Straße gelockt. Aufgrund des noch unbeständigen Frühlingswetters sollten die wechselhaften Straßenverhältnisse dabei jedoch nicht außer Acht gelassen werden.

Erfahrungsgemäß ist der Anteil von Verkehrsunfällen unter Beteiligung motorisierter Zweiräder im Frühjahr besonders hoch. Hauptursächlich hierfür sind wiederkehrend unangepasste Geschwindigkeiten, zu geringe Sicherheitsabstände und Überholmanöver trotz unklarer Verkehrslage.

Sowohl die Zweiräder als auch deren Fahrer haben jetzt eine längere Winterpause hinter sich und müssen sich neu „kennenlernen“. Zu einer technischen Überprüfung der Maschine und der eigenen Schutzausrüstung vor Fahrtantritt wird daher dringend geraten, denn das Bike hat weder Gurt noch Knautschzone!

Die Kontrollen am Sonntag sollen in diesem Zusammenhang vor Allem auch dazu dienen, die Biker auf die für sie größten Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen und sich untereinander auszutauschen. Sollte es jedoch zu Verkehrsverstößen kommen, werden diese durch die Polizei konsequent geahndet.

Aber nicht nur für Motorradfahrer, sondern auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer, stellt der Auftakt der Motorradsaison eine Umstellung dar, denn auch sie sind nicht mehr an die hohen Geschwindigkeiten der Zweiräder gewöhnt. Motorradfahrer sollten daher möglichst vorausschauend fahren und ihre Geschwindigkeiten dem Saisonauftakt anpassen, damit sich alle Verkehrsteilnehmer schnellstmöglich wieder an die Herausforderungen der neuen Jahreszeit gewöhnen und zu einem sicheren Fahrgefühl zurückkehren können. Auch die Teilnahme an einem Fahrsicherheitstraining trägt dazu bei, möglichst schnell wieder sicher im Sattel zu sitzen.

In diesem Sinne wünscht das Polizeipräsidium Osthessen allen Verkehrsteilnehmern und insbesondere den Bikerinnen und Bikern zum Saisonauftakt allzeit gute Fahrt.

Speedmarathon 2021 – Hessische Polizei zieht Halbzeitbilanz

Seit 06.00 Uhr haben hessische Polizistinnen und Polizisten sowie Mitarbeiter der teilnehmenden Kommunen Raser im Visier. Polizei und Kommunen gaben ihre Blitzstellen im Vorfeld zum Speedmarathon bekannt.

Etwa zur Halbzeit des heutigen Speedmarathon ziehen die hessischen Geschwindigkeitsmesser eine Zwischenbilanz. An vielen Stellen zeigte sich das Gros der Verkehrsteilnehmer offensichtlich gut informiert und hielt sich weitestgehend an die Geschwindigkeiten. Nichtsdestotrotz erwischten die Ordnungshüter auch einige wenige Raser.

Im Lahn-Dillkreis, an der Messstelle der Bundesstraße 255 zwischen dem Westerwald und Herborn, setzte pünktlich zum Start Regen ein. Bei 100 km/h Maximalgeschwindigkeit erreichte dort auf regennasser Fahrbahn ein Pkw-Fahrer 153 km/h. Ebenso zeigte sich ein Lkw-Fahrer unbeeindruckt von den besonders gefährlichen Straßenverhältnissen und beschleunigte dort bei erlaubten 60 km/h auf 83 km/h. Hierbei überholte er sogar noch einen Laster.

Aus Osthessen melden die Kolleginnen und Kollegen eine entspannte Verkehrslage. Auf der Landstraße zwischen Hofbieber und Schwarzbach im Landkreis Fulda zum Beispiel durchfuhren 200 Fahrzeuge die Messstelle, lediglich sieben Fahrzeugführer waren moderat zu flott unterwegs. Auch an einer Blitzstelle in Hersfeld-Rotenburg missachtete in einer 80er Zone lediglich ein Fahrzeugführer von insgesamt 133 Gemessenen das Tempolimit.

Mit etwa zwei Prozent meldet auch das Polizeipräsidium Westhessen eine insgesamt niedrige Beanstandungsquote. An den üblichen Messtagen liegt dieser Wert deutlich höher. Einen Schnellfahrer erwischten die Kolleginnen und Kollegen auf der A3. Im Bereich des Wiesbadener Kreuzes brachte es der Pkw-Fahrer bei erlaubten 100 km/h auf gemessene 177 „Sachen“.

Eine auffallend sinnige Fahrweise beobachteten die Kolleginnen und Kollegen, die im Polizeipräsidium Südhessen die Geschwindigkeitsmessungen durchführten. An sieben Blitzstellen registrierten sie lediglich 270 Verstöße – allesamt niedrige Überschreitungen, die weder Punkte noch Fahrverbote für die Gemessenen zur Folge haben.

Der Speedmarathon dauert noch bis heute 22.00 Uhr an. Listen der hessischen Blitzstellen und weitere Infos zum Speedmarathon findet man auf der Homepage der Hessischen Polizei unter www.polizei.hessen.de.

Das endgültige Fazit zum Speedmarathon 2021 zieht die Polizei morgen. Mit den Ergebnissen ist nicht vor nachmittags zu rechnen.

Verkehrsunfallflucht

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Bad Herfeld – Am Dienstag (20.04.) wurde in der Zeit zwischen circa 11:55 Uhr und 12:05 Uhr auf einem Parkplatz in der Homberger Straße ein weißer, vorwärts eingeparkter Opel Movano durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrerflucht auf Parkplatz

Eichenzell – Eine 51-jährige Frau parkte am Dienstag (20.04.), gegen 11:20 Uhr, ihren grauen VW Passat auf dem Parkplatz des Kindergartens in der Pappelallee in Rothemann. Als sie gegen 13:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Fahrertür unterhalb der Scheibe fest. Der Unbekannte floh, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autodiebstahl missglückt

Fulda – Mehrere hundert Euro Sachschaden hinterließen Unbekannte zwischen Montagabend (19.04.) und Dienstagmorgen (20.04.) vor einem Autohaus in der Dr.-Raabe-Straße. Das Fahrzeug, ein schwarzer Audi A3 Sportsback Hybrid, war zum Ladevorgang über Nacht an einer Elektroladesäule abgestellt worden. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in das Fahrzeuginnere. Nachdem das Starten des Pkw scheiterte, beschmierten sie das Fahrzeugdach und die Ladesäule mit unbekannter, kreideähnlicher Farbe und entwendeten eine Ladekabeltasche aus dem Kofferraum. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse gestohlen

Großenlüder – Ein unbekannter Täter stahl am Donnerstag (25.03.), gegen 16 Uhr, die Geldbörse einer 69-jährigen Frau. Der Langfinger hob daraufhin 1.000 Euro Bargeld in der Bankfiliale in der Straße „Bäckerecke“ vom Konto der Geschädigten ab. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Kraftstoffdiebstahl

Bad Salzschlirf – Ein in der Straße „Hohlweg“ geparkter Lkw war das Ziel von Kraftstoffdieben. Die Unbekannten bohrten zwischen Donnerstagnachmittag (15.04.) und Montagmorgen (19.04.) das Tankdeckelschloss auf. Die Entnahme des Kraftstoffes gelang allerdings nicht. Am Tankdeckel entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Fulda – Ein unbekannter Täter machte sich im Hinterhof der Von-Schildeck-Straße in Fulda an mehreren Fahrrädern zu schaffen. Mit einem unbekannten Werkzeug versuchte er zuerst das Kettenschloss eines dort abgestellten Mountainbikes zu knacken. Nachdem der Versuch missglückte, versuchte er ein nahegelegenes Herrenrad zu stehlen. Dabei wurde er von dem Geschädigten beobachtet und angesprochen. Der unbekannte Täter suchte umgehend das Weite und floh ohne Diebesgut in Richtung Künzeller Straße/Florengasse.

Er wird vom Zeugen wie folgt beschrieben:

männlich

circa 1,80 m groß

circa 30 Jahre alt

kurze schwarze Haare

blaue Daunenjacke mit weißen Streifen an der Seite

schwarze Schuhe mit weißer Sohle

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Stangen Zigaretten gestohlen

Fulda – Aus dem Büroraum eines Getränkemarktes in der Heidelsteinstraße in Fulda entwendeten Unbekannte am Dienstag (20.04.), zwischen 17.00 und 18.00 Uhr, mehrere Stangen Zigaretten im Wert von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de