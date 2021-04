Mannheim: Saisonaus für David Wolf

Mannheim – Im Kampf um die Meisterschaft müssen die Adler Mannheim ohne David Wolf auskommen. Der Angreifer zog sich in Spiel eins der Viertelfinalserie gegen die Straubing Tigers eine schwere Armverletzung zu und wurde noch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch operiert.

Wolf wechselte im Sommer 2016 von den Hamburg Freezers zu den Adlern, wusste mit seiner kämpferischen Spielweise auf Anhieb zu gefallen und entwickelte sich prompt zum Publikumsliebling. In der vergangenen fünf Jahren stand der 31-jährige Linksschütze, der drei Spiele für die Calgary Flames in der NHL bestritten hat, in 233 Hauptrunden- und Playoff-Partien der PENNY DEL im Trikot der Adler auf dem Eis. Dabei gelangen dem bulligen Stürmer 77 Tore und 98 Vorlagen, 2019 gewann er mit Mannheim den Titel. Mit insgesamt 34 Scorerpunkten (13 Tore / 21 Assists) war Wolf in der am vergangenen Sonntag zu Ende gegangenen Hauptrunde Topscorer der Adler.

„Einen Spieler wie David im Meisterschaftskampf verletzungsbedingt zu verlieren, ist extrem bitter“, so Sportmanager Jan-Axel Alavaara. „David hat bislang eine starke Saison für uns gespielt und mit seinen Leistungen zum sportlichen Erfolg der Mannschaft beigetragen. Durch seinen unermüdlichen Einsatz bringt er unheimlich viel Energie in unser Spiel, zieht die anderen Jungs mit. Zudem ist er torgefährlich und hat immer auch das Auge für seine Mitspieler.“

Die gesamte Organisation der Adler wünscht ihrem Angreifer eine gute sowie schnelle Genesung und freut sich bereits heute schon auf seine Rückkehr in den Trainings- und Spielbetrieb.