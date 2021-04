Mannheim: Baustart zur Neugestaltung der Seitenstraßen

Mannheim – Nachdem die vorbereitenden Bauarbeiten am Fernwärmenetz der MVV in den ersten beiden Seitenstraßen P2/P3 und P3/P4 planmäßig zum Abschluss kommen, starten die Stadt Mannheim und die MVV Netze GmbH nun die gemeinsamen Arbeiten in den beiden Seitenstraßen P1/P2 und P2/P3.

Als symbolischer Auftakt zum Start der beiden Bauabschnitte entfernten Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell und Florian Pavel, Geschäftsführer der MVV Netze GmbH, bereits die ersten beiden Pflastersteine des bestehenden Straßenbelags.

Noch im April beginnt zunächst die MVV Netze mit den erforderlichen Arbeiten zur Erneuerung der bestehenden Stromleitungen in den Quadraten P1/P2 und P2/P3. Anschließend startet die Stadt Mannheim mit der Herstellung des Untergrundes, der Erweiterung des Blindenleitsystems und der Erneuerung der Pflasterflächen. Die Bauarbeiten in diesen beiden Seitenstraßen werden voraussichtlich bis Ende Juli 2021 abgeschlossen sein. Sie werden jeweils halbseitig durchgeführt, sodass die Seitenstraßen für die Lieferverkehre befahrbar bleiben und die Kundinnen und Kunden sowie die Anwohnerinnen und Anwohner jederzeit die Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Gebäude erreichen können.

Nach Abschluss der Neugestaltungsarbeiten in P1/P2 und P2/P3 wird in diesem Jahr noch in zwei weiteren Seitenstraßen gearbeitet: So starten Mitte des Jahres die Umbauarbeiten in O5/O6, die bis voraussichtlich Mitte November 2021 andauern werden. Von Oktober bis November 2021 werden in P4/P5 die vorbereitenden Arbeiten der MVV Netze am Fernwärmenetz ausgeführt.

Auch dabei setzt das Baustellenmanagement der Stadt weiterhin auf eine transparente Kommunikation. So fand bereits Ende März eine digitale Anrainer-Information für Gewerbetreibende der beiden Seitenstraßen P1/P2 und P2/P3 statt. Handel und Gastronomie konnten Fragen zur individuellen Bauablaufsituation stellen. Im Nachgang konnten zu Detailfragen Einzelgespräche geführt werden. Ebenso wurden die Anwohnerinnen und Anwohner per Informationsschreiben über die anstehenden Bautätigkeiten informiert.

Die Neugestaltung der Planken-Seitenstraßen schafft in der Mannheimer Innenstadt attraktive Aufenthalts- und Flanierflächen für Bürgerinnen und Bürger sowie Kundinnen und Kunden des Handels und der Gastronomie. Alle wichtigen Informationen zur Maßnahme, einen Bauzeitenplan sowie ein Kontaktformular gibt es jederzeit auf der Internetseite www.mannheim-planken.de.