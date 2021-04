Haftbefehl gegen 24-Jährigen aufgehoben

Klingenmünster (AM) – Folgemeldung – Der 24-jährige Mann, der am 13.04.2021 in Klingenmünster einen 30-jährigen Bekannten während eines Streits mit einem Messer angegriffen haben soll, ist am Dienstag 20.04.2021 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Der Haftbefehl war aufzuheben, da nach den weiteren durchgeführten Ermittlungen nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass der Beschuldigte mit einem Messer gegen den Oberkörper des 30-Jährigen gestochen hat. Ein Tatverdacht für ein versuchtes Tötungsdelikt besteht nach den nun vorliegenden Erkenntnissen nicht mehr.

Quelle: Staatsanwaltschaft Landau

Kennzeichen und Zigarettenautomaten gestohlen

Rohrbach/Landau (ots) – In der Nacht von Montag 19.04.2021 auf Dienstag 20.04.2012 entwendeten bislang unbekannte Täter in der Bachgasse in Rohrbach die beiden Kennzeichenschilder SÜW-WK 48 von einem Pkw. In der gleichen Nacht wurden in der Rohrbacher Hauptstraße zwei Zigarettenautomaten vollständig entwendet. Diese wurden am nächsten Tag von einem Zeugen in einem Feld zwischen Impflingen und Mörzheim aufgefunden.

Entwendet wurden das Bargeld und die Zigaretten. Von einem Tatzusammenhang zum Diebstahl der beiden Kennzeichen ist auszugehen. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter kilandau@polizei.rlp.de oder 06341-2870.

“Autoposer” am Gymnasium

Edenkoben (ots) – Vermutlich um die Aufmerksamkeit der SchülerInnen des Gymnasiums zu erregen, driftete gestern Mittag bei Schulende ein 19-jähriger Autofahrer mit quietschenden Reifen über den Parkplatz des Gymnasiums in der Weinstraße. Eine Lehrkraft hatte die Polizei verständigt, die den Fahrer ausfindig machen konnte.

Nach der Straßenverkehrsordnung ist bei Benutzung von Fahrzeugen unnötiger Lärm und vermeidbare Abgasbelästigung verboten. Da bei einem Kavalierstart aufgrund quietschender Reifen eine vermeidbare Lärmimmission entsteht, stellt dieser eine Ordnungswidrigkeit dar.

Betäubungsmittel konsumiert

Altdorf (ots) – Stutzig wurden Dienstagabend 20.04.2021, 19.45 Uhr die Beamten bei einem 22-jährigen Ford Transitfahrer, weil er bei einer Kontrolle auf der L 540 zwischen Freimersheim und Altdorf mit glänzenden und sehr wässrigen Augen aus seinem Transporter stieg.

Wegen erhöhtem Tremor am gesamten Körper wurde ihm ein Drogenschnelltest angeboten, den er ablehnte. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe angeordnet. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.