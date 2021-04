Kleine Mücke – Große Folgen

Rülzheim (ots) – Eine kleine Mücke verursachte gestern Mittag einen folgenschweren Fahrradunfall im Hubenweg in Rülzheim. Eine 31-jährige Radfahrerin befuhr den Hubenweg in Richtung Bachgasse. Als ihr eine Mücke ins Auge flog, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto.

Bei dem Sturz wurde die junge Frau leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem geparkten PKW ist ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro entstanden.

Heldin des Alltags am Hirschgraben

Lingenfeld (ots) – Am Dienstagabend ging eine 64-jährige Frau aus Lingenfeld am Hirschgraben spazieren. Kurz vor der Brücke über die Bundesstraße 9 lagen mehrere Geldscheine neben der Straße. Die ehrliche Finderin brachte die insgesamt über 200 Euro direkt zur Polizeiinspektion Germersheim und gab sie dort ab. Bislang konnten keine Hinweise auf einen möglichen Verlierer erlangt werden.

Die Ermittlungen wurden jedoch aufgenommen. Wenn sich der Eigentümer in den nächsten sechs Monaten nicht beim Fundbüro meldet, darf sich die ehrliche Finderin gem. BGB über das Geld freuen. Bei so viel Ehrlichkeit hätte sie sich das auch verdient.

Getunte Fahrzeuge im Visier – Ein Mercedes mit “bösem Blick”

Germersheim (ots) – Am vergangenen Wochenende gingen den Germersheimer Polizisten gleich mehrere getunte Fahrzeuge ins Netz. Am Freitagabend wurde zunächst ein getunter Mercedes in der Postgrabenstraße kontrolliert. Das Tuning war aber alles andere als professionell und führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Der Fahrer hatte zur Verschönerung seines Fahrzeugs nämlich nicht erlaubte Folien auf die hinteren Scheiben geklebt. Zudem hatte er die Frontscheinwerfer teilweise lackiert, um einen “bösen Blick” zu erzeugen.

Als dann auch noch ein verbotener Heckspoiler an dessen Fahrzeug festgestellt wurde, erntete er den bösen Blick von den Beamten. Durch die technischen Veränderungen war nämlich die Betriebserlaubnis seines Fahrzeugs erloschen. Kurze Zeit später kontrollierte die Polizei Am alten Hafen dann ein Audi, an dem das Fahrwerk und die sogenannte Rad-/Reifen Kombination nicht den Vorschriften entsprachen. Beide müssen ihr Fahrzeug nun in einen erlaubten Zustand bringen, um wieder am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen.

Am Samstag fiel den Beamten in der Bismackstraße ein Mercedes auf, an dem die vorderen Seitenscheiben mit dunkler Folie beklebt waren. Er entfernte noch vor Ort die Folie und konnte die Fahrt fortsetzen.

Bei Nebel in Traktor gekracht

Bellheim (ots) – Am Dienstagmorgen 20.04.2021 fuhr ein 32-jähriger Traktorfahrer von einem Feldweg auf die Landstraße 540 in Fahrtrichtung Bellheim. Zu diesem Zeitpunkt war die Sicht auf dieser Strecke durch starken Nebel eingeschränkt. Ein Transporter befuhr ebenfalls die Landstraße in Richtung Bellheim und war in Anbetracht der schlechten Sichtverhältnisse zu schnell unterwegs. Dadurch übersah er den vorausfahrenden Traktor und fuhr auf diesen auf.

Bei diesem Aufprall wurden beide Fahrer leicht verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der Beifahrer des Transporters wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 60.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Landstraße zeitweise gesperrt werden.