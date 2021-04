Mann beleidigt Polizeibeamtin und Polizeibeamten

Ludwigshafen (ots) – Ein 28-Jähriger war wohl nicht mit einer Verkehrskontrolle einverstanden und beleidigte ein Streifenteam. Der Mann war am Dienstag (20.01.2021) mit seinem PKW und ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs, als er von einer Polizeistreife in der Von-Weber-Straße kontrolliert wurde. Während Kontrolle verhielt sich der 28-Jährige bereits aggressiv.

Nach Abschluss der Kontrolle stellte er sich plötzlich vor den Streifenwagen, zückte sein Smartphone um die Polizeibeamtin und den Polizeibeamten zu fotografieren und beleidigte beide. Den 28-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Straßenbahn übersehen

Ludwigshafen (ots) – 5.500 Euro Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls zwischen einem PKW und einer Straßenbahn. Ein 32-Jähriger war mit seinem PKW am Dienstag 20.04.2021 gegen 16.30 Uhr, in der Kaiser-Wilhelm-Straße unterwegs. Auf Höhe der Heinigstraße wollte er links in diese abbiegen. Hierbei übersah er in eine gleiche Richtung fahrende Straßenbahn. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – 4.500 Euro Sachschaden verursachte eine unbekannte Person, nachdem sie gegen einen geparkten PKW fuhr und anschließend flüchtete. Der beschädigte BMW stand am Dienstag 20.04.2021 zwischen 16 und 16.30 Uhr in der Carolistraße.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 20.04.2021 gegen 11.25 Uhr, erhielt ein 63-Jähriger aus Ludwigshafen, einen Anruf von einem ihm unbekannten Mann. Dieser behauptete in englischer Sprache, Mitarbeiter bei Microsoft zu sein. Der 63-Jährige bemerkte, dass es sich um einen Betrugsversucht handelte und legte sofort auf.

Beachten Sie unsere Hinweise: Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Ihrer Polizei. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Sind Sie bereits Opfer Betrugs geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Ihre zuständige Polizeidienststelle finden Sie über unsere Dienststellensuche https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/. Oder erstatten Sie direkt online eine Anzeige bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/