Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Dienstagabend 20.04.2021 ist die Polizei wegen eines gestürzten Radfahrers in die Holzstraße gerufen worden. Der 55-jährige ist offenbar vom Holzweg durch die für Radfahrer gesperrte Bahnunterführung gefahren und dabei wegen Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit gestürzt. Dabei stieß er mit dem Kopf gegen ein Geländer und blieb zunächst bewusstlos am Boden liegen.

Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten den Rettungsdienst. Bis zum Eintreffen der Polizei war der Radfahrer wieder bei Bewusstsein, konnte sich an das Unfallgeschehen jedoch nicht erinnern. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,50 Promille. Er ist in ein Krankenhaus gebracht worden, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen worden ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Fahrradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Altrip (ots) – Am Sonntag 18.04.2021, gegen 22:15 Uhr, sollte ein circa 30-40 jähriger Fahrer eines schwarzen Fahrrades ohne Licht, bekleidet mit einem schwarzen Oberteil und einer grauen Hose, einer Kontrolle unterzogen werden. Mit den Worten “dies hättet ihr wohl gerne” flüchtete er im Bereich der Maxburgstraße und der Straße Am Horren.

Während der Verfolgung konnte der Radfahrer zeitweise wieder gesichtet werden, konnte sich dann jedoch wieder unter anderem durch die Nutzung von schmalen Gassen und Waldwegen der Polizeikontrolle entziehen. Da er den Beamten bei der Flucht auch noch den Mittelfinger zeigte, wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

PKW fällt durch gefährliche Fahrweise auf

Dannstadt-Schauernheim/Fußgönheim/Maxdorf (ots) – Am Dienstag 20.04.2021 zwischen 13:00 und 14:00 Uhr wurde der Polizeiwache Maxdorf ein grüner VW Tiguan gemeldet, welcher der Zeugin durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen sei. Der Fahrzeugführer habe das Fahrzeug auf der Fahrtstrecke zwischen Dannstadt-Schauernheim und Maxdorf mehrfach über die Mittellinie gelenkt.

Ob Personen im Gegenverkehr hierdurch gefährdet wurden, konnte die Zeugin nicht abschätzen. Der Fahrzeugführer konnte ermittelt und angetroffen werden. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Fahrzeugführer aufgrund einer Erkrankung, zu diesem Zeitpunkt möglicherweise nicht fahrtüchtig war. Die Polizeiwache Maxdorf sucht nun nach Geschädigten, die durch die Fahrweise gefährdet wurden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Zwei Fahrzeuge nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Schifferstadt (ots) – Am Dienstagmittag 20.04.2021 gegen 13:30 Uhr kam es in der Speyerer Straße zu einer frontalen Kollision zweier Kleinwagen. Eine 20-jährige Autofahrerin fuhr trotz Gegenverkehr in eine Engstelle ein und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die 18-jährige Fahrerin dieses Pkw verletzte sich leicht. Die Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Mutterstadt/Schifferstadt (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Dienstagvormittag 20.04.2021 mehrere Laserkontrollen durchgeführt. In der Theodor-Heuss-Straße in Mutterstadt sind zwischen 08:20 und 09:50 Uhr 9 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h festgestellt und geahndet worden, zudem zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht. Der festgestellte Höchstwert lag bei 50 km/h, was ein Verwarnungsgeld in Höhe von 35 Euro nach sich zog.

In Schifferstadt nahmen die Beamten die Burgstraße ins Visier. Zwischen 11:05 und 12:05 Uhr haben sie dort 15 Überschreitungen der zulässigen 30 km/h registriert. Der Schnellste war dort mit 48 “Sachen” unterwegs, was ebenfalls mit einem Verwarnungsgeld in Höhe 35 Euro geahndet wurde.

Brand eines Einfamilienhauses

Römerberg (ots) – Am Dienstagmittag 20.04.2021 kam es in Römerberg in der Berghäuser Straße zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr Speyer konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von etwa 130.000 EUR Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.