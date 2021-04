Einbruchdiebstahl in Garagen

Frankenthal (ots) – In der Zeit von Montag 19.04.2021, 23.00 Uhr, bis Dienstag 20.04.2021, 07.00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter in der Seidelstraße, Höhe Hausnummer 2, drei Garagen aufgebrochen. Entwendet wurden ein E-Bike der Marke Fischer, aus einem Pkw BMW ein USB-Stick, sowie ein 2-Personen-Zelt. Der Schaden wird auf etwa 1.300 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte stellte seinen Pkw BMW 320 am 20.04.2021, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 11.30 Uhr, in der Wormser Straße, Höhe Hausnummer 97, ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kommt, muss er feststellen, dass dieser durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am rechten Fahrzeugheck beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

