Kaiserslautern – Die Kinderklinik des Westpfalz-Klinikums Kaiserslautern hat bei einer Verlosung zum 5-jährigen Jubiläum der Frühgeborenen-Aktion „Starker Start für kleine Helden“ als eine von 5 Kliniken bundesweit einen Känguru- und Still-Stuhl gewonnen. Der Stuhl kommt künftig auf der Station für Früh- und Neugeborene zum Einsatz.

„Das gesamte Team der Station 20/2 hat sich riesig über den Gewinn gefreut. Es war eine große Überraschung, dass wir bei so vielen Teilnehmern ausgelost wurden“,

sagt Kinderkrankenschwester Eva-Maria Jung.

Patrizia De Matteis, die Mutter von Liam, der in der 27. Schwangerschaftswoche und mit einem Geburtsgewicht von 730 Gramm im Westpfalz-Klinikum zur Welt kam, hat den Stuhl direkt zu ihrem Lieblingsstuhl erklärt:

„Er ist sehr bequem, stabil und leicht bedienbar. Besonders die dazu gehörige Nackenrolle bringt Vorteile.“

Beim sogenannten „Känguruhen“ legen die Mitarbeiter der Kinderklinik das Frühgeborene einem Elternteil nackt auf die Brust. Der frühe Körperkontakt zwischen dem Baby und den Eltern soll eine frühe Bindungsentwicklung unterstützen. Der Hautkontakt, die Wärme und die Geborgenheit haben einen positiven Einfluss auf das Baby, was meist schon direkt an den Kreislauffunktionen und der Atmung zu sehen ist.

Auch die Ernährung mit der Muttermilch wird so früh wie möglich gefördert – anfänglich oft durch das Sondieren und später dann durch das Stillen. Auch dies wirkt sich meist positiv auf das Stressniveau des Frühgeborenen aus. Auf der Station wird von ärztlicher und pflegerischer Seite alles unternommen, um dem Kind den frühen Start ins Leben zu erleichtern.

In Deutschland kommen jährlich mehr als 60.000 Kinder vor Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt. Sie gelten gemäß der Weltgesundheitsorganisation WHO als Frühgeborene. Auf ihren erschwerten Start ins Leben macht der von EFCNI initiierte Welt-Frühgeborenen-Tag am 17. November aufmerksam.

Bereits fünf Jahre sind vergangen, seit EFCNI die Aktion „Starker Start für kleine Helden“ ins Leben gerufen hat. Mittlerweile feiern jedes Jahr am 17. November neonatologische Intensivstationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen mit ihren Frühgeborenen, deren Familien und der Öffentlichkeit den Welt-Frühgeborenen-Tag.