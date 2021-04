Rheinland-Pfalz: Impfangebot für alle Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz ab dem 23. April 2021

Mainz – Was den Lehrern in den Nachbarländern Baden-Württemberg und Hessen schon länger ermöglicht wurde, ist nun endlich auf Druck der GEW auch in Rheinland-Pfalz möglich.

Alle Lehrkräfte an Schulen erhalten ab dem 23.04.2021 ein Impfangebot. „Dies war überfällig! Die fehlende Option bisher hat zu großer Unzufriedenheit und Enttäuschung an den Schulen in Rheinland-Pfalz geführt“, so der Landesvorsitzende der GEW Rheinland-Pfalz, Klaus-Peter Hammer.

Die GEW Rheinland-Pfalz begrüßt diese Entscheidung ausdrücklich und fordert, dass zeitnah auch die Beschäftigten in der Fort- und Weiterbildung und im Hochschulbereich in Rheinland-Pfalz ein entsprechendes Impfangebot erhalten.