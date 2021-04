Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 20.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Zwei Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Montag, 19.04.2021, kam es um 14:18 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landauer Straße, Ecke Dr.-Siebenpfeiffer-Str.. Hier stoppte eine 52-jährige Neustadterin verkehrsbedingt ihren Seat, was ein 70-jähriger, hinter ihr fahrender Fiat-Fahrer zu spät erkannte und ihr aus Unachtsamkeit auffuhr. Neben einem Sachschaden, welcher sich für beide Fahrzeuge auf geschätzte 850EUR beläuft, wurde die Neustadterin leicht in Form von Schmerzen im Hals- und Rückenbereich verletzt. Etwa drei Stunden später fuhr ein 67-jähriger Neustadter rückwärts mit seinem BMW aus der Parklücke eines Einkaufmarktes in der Martin-Luther-Straße heraus. Hinter diesem befand sich zu diesem Zeitpunkt jedoch eine 90-jährige Dame mit ihrem Rollator, welche dem langsam ausfahrenden Fahrzeug nicht mehr ausweichen konnte. Sie stürzte zu Boden und erlitt eine Platzwunde an ihrem Kopf, welche im weiteren Verlauf in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Gegen beide Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Neustadt: Mit 2,73 Promille und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Montag, 19.04.2021, wurde um 21:50 Uhr ein 42-jähriger Frankenthaler einer Verkehrskontrolle unterzogen, welcher zuvor aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Bereits bei der Ansprache war aus dem Fahrzeuginneren deutlicher Atemalkoholgeruch wahrzunehmen. Der Verdacht der Trunkenheit erhärtete sich wenig später, als der dem Fahrer angebotene Atemalkoholtest einen Wert von 2,73 Promille auswies. Des Weiteren gab dieser an, über keine Fahrerlaubnis zu verfügen. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und dem Frankenthaler zudem eine Blutprobe entnommen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):