Bad Dürkheim: Auf Betrugsmasche nicht reingefallen

Bad Dürkheim (ots) – Am 19.04.2021 gegen 21:15 Uhr kam ein Betrüger nicht zum gewünschten Erfolg, da die ältere Dame über die Betrugsmasche informiert war. Ein bislang unbekannter Mann teilte der Dame am Telefon mit, dass in Bad Dürkheim gerade eine „Einbruchsbande“ von der Polizei festgenommen wurde. Bei der Bande wäre ihre Anschrift aufgefunden worden. Doch bevor der Anrufer weitersprechen konnte gab die Dame an, dass sie sich nicht auf diese Betrugsmasche einlässt und die Polizei verständigen werde. Anschließend beendete sie sofort das Gespräch. Die Telefonnummer des Anrufers wurde nicht angezeigt. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betruges dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Außenspiegel abgefahren

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 19.04.2021 06:00 Uhr bis 16:00 Uhr wurde ein in der Straße Wasserhohl in Bad Dürkheim abgestellter BMW beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den abgefahrenen Außenspiegel entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Unfallflucht auf Parkplatz

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 19.04.2021 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bruchstraße in Bad Dürkheim abgestellter VW Caddy beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Es liegen keine Hinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Taser-Einsatz

Haßloch (ots) – Weil er in der Nacht auf Montag (19. April 2021) in seiner Wohnung randalierte und sich dabei selbst verletzte, sollte ein 27-Jähriger am Morgen medizinisch versorgt werden. Die mit dem Rettungswagen eintreffenden Beamten bedrohte und beleidigte der junge Mann. Trotz zweimaliger Androhung des Tasereinsatzes (Elektroimpulsgerät), beruhigte sich der junge Mann nicht und ging auf die Einsatzkräfte zu. Als ein Übergriff bevor zu stehen schien, schoss ein Polizist den Taser ab. Der 27-Jährige konnte danach gefesselt werden. Es stellte sich heraus, dass er psychisch erkrankt ist und Drogen konsumiert hatte.

