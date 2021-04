Nach Ausraster im Imbiss über Nacht in der Zelle

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Nachdem ein 31-jähriger Mann aus Darmstadt am Montagabend 19.4.21 in einem Imbiss in der Darmstädter Straße außer Rand und Band geraten war, hat die Polizei gleich mehrere Verfahren eingeleitet. Wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wird sich der Darmstädter nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Zeugen hatten die Rettungsleitstelle informiert und damit die Polizei gegen 22 Uhr auf den Plan gerufen. Zuvor hatte der Mann den Verkaufsraum des Imbisses ohne Mund-Nasenbedeckung und sichtlich stark alkoholisiert betreten. Als die Mitarbeiter ihn hierauf aufforderten zu gehen, rastete der Darmstädter aus, beschädigte ein Fenster, warf mit Getränkedosen nach dem Angestellten und verletzte ihn dabei leicht am Kopf.

Die alarmierten und hinzueilenden Beamten nahmen den Randalierer noch vor Ort fest und brachten ihn zur Wache. Weil ein Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 2 Promille anzeigte, verbrachte der 31-Jährige dort die Nacht zur Ausnüchterung und weiteren Gefahrenabwehr in einer Zelle.

Hausfassade und Auto mit Anhänger beschmiert – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben noch unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag 17.04.-18.04.21 ihr Unwesen in der Gruberstraße getrieben und dort die Hausfassade einer Arztpraxis sowie ein davor geparktes Auto samt Anhänger mit schwarzer Farbe beschmiert.

Dabei wurden Symbole verwendet, die mutmaßlich den Anschein von Hakenkreuzen erwecken sollten. Die Polizei hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und prüft zudem, inwieweit hier ein Verwenden von verfassungswidrigen Symbolen vorliegen könnte. Der Gesamtschaden ist bislang noch nicht beziffert, dürfte sich aber ersten Schätzungen zufolge in einem vierstelligen Bereich bewegen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Darmstadt erreichbar unter der Rufnummer 06151/9693610, in Verbindung zu setzen.

Drogen weggeworfen und geflüchtet – 39-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Darmstadt (ots) – Nachdem der Fluchtversuch eines 39-jährigen Tatverdächtigen am Sonntagmittag 18.4. in der Elisabethenstraße scheiterte, konnte er kurze Zeit später von einer Polizeistreife festgenommen werden und musste sich am Folgetag vor einem Haftrichter verantworten. Gegen 13 Uhr beabsichtigte die Streife den 39 Jahre alten Radfahrer zu kontrollieren. Er kam der Aufforderung stehen zu bleiben nicht nach und flüchtete in Richtung Neckarstraße.

Den Beamtinnen und Beamten gelang es den Flüchtigen einzuholen und festzunehmen. Der Grund dafür waren offenbar die insgesamt 28 verpackten Drogen-Plomben, die er bei seinem Fluchtversuch weggeworfen haben soll. Neben den circa 11 Gramm Kokain, stellten die Beamten unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld und diverse Mobiltelefone, die der Tatverdächtige bei sich hatte, sicher. Mit den andauernden Ermittlungen zu den genauen Tatumständen und Hintergründen ist das Kriminalkommissariat 34 in Darmstadt betraut.

Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Kokain in nicht geringer Menge wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montagmorgen (19.4.) einem Haftrichter des Amtsgerichts Darmstadt vorgeführt. Dieser ordnete gegen den 39-jährigen Tatverdächtigen die Untersuchungshaft an. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Kontrolle im Herrngarten – Polizei stellt 16 Plomben Heroin sicher

Darmstadt (ots) – 16 Plomben Heroin, rund 3,5 Gramm Crack und Methadon, für das kein Rezept vorlag, haben Beamte des 1. Polizeireviers bei einem 59-jährigen Darmstädter am Montagmittag 19.4.21 im Herrngarten sichergestellt. Kurz vor 12 Uhr hatten die Ordnungshüter den Mann am Rondell gestoppt und kontrolliert.

Weil durch das Auffinden der Drogen der Verdacht des Drogenhandels begründet wurde, erfolgte neben der Festnahme eine anschließende Durchsuchung seiner Wohnräume. Hierbei stießen die Polizisten auf vier Mobiltelefone unbekannter Herkunft sowie weiteren Drogenutensilien. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen.

Darmstadt-Dieburg

Supermarkt im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots) – Ein Supermarkt in der Reinheimer Straße rückte am späten Samstagabend 17.4.21 in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten gegen 23 Uhr in den Lagerraum des Marktes. Dort hielten sie offenbar Ausschau nach potentieller Beute.

Ob sie etwas entwendeten und wie sie ins Lager gelangen konnten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Ersten Hinweisen zufolge, könnte es sich um Jugendliche gehandelt haben.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in den späten Abendstunden verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Müllcontainerbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Griesheim (ots) – Der Brand eines Restmüllcontainers in der Straße “Schöneweibergasse” rief am späten Montagabend 19.4.21 Polizei und Feuerwehr auf den Plan. Gegen 23.10 Uhr alarmierten Zeugen die Einsatzkräfte und meldeten den Brand der Mülltonne in Höhe eines Altenwohnheims.

Die schnell herbeieilende Griesheimer Feuerwehr konnte den brennenden Inhalt des Containers schnell löschen. Am Behältnis selbst entstand ersten Erkenntnissen zufolge ein Schaden, der auf einen niedrigen zweistelligen Betrag geschätzt wird.

Wie es zum Brand kam, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden. Da nach jetzigem Kenntnisstand eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt um Kontaktaufnahme von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 01615/969-0 zu erreichen.

Groß-Gerau

Haschisch aus Autofenster geworfen/Berauscht am Steuer

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Einen 31-jährigen Autofahrer, der kurz vor der Kontrolle durch die Polizei wenige Gramm Haschisch aus dem Fenster warf, stoppten Beamte der Polizeistation Bischofsheim am Montagabend 19.04.21 in der Heinrich-Hertz-Straße.

Im Rahmen der anschließenden Überprüfung bemerkten die Ordnungshüter zudem, dass der 31-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Kreis Bergstraße

Rauschgiftfahnder beschlagnahmen Drogen (siehe Foto)

Viernheim/Birkenau/Mannheim (ots) – Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln, wurden 9 Wohnungen in Viernheim, Birkenau und Mann durchsucht. Bei einem 21-jährigen Mann aus Birkenau fanden die Polizisten insgesamt über 1 Kilogramm Marihuana, wenige Gramm Amphetamin sowie unter anderem eine Luftdruckpistole und 3.000 Euro Bargeld.

Bei den übrigen Durchsuchungen wurden vorwiegend geringe Mengen Rauschgift sowie Utensilien, die auf einen Handel mit Betäubungsmittel hindeuten, aufgefunden. 5 Männer wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwarten nun Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Fast zwei Tonnen zuviel auf der Ladefläche

Heppenheim (ots) – Den 27-jährigen Fahrer eines mit Baustoffen beladenen Kleinlasters stoppten Beamte der Polizeistation Heppenheim am Montagnachmittag 19.04.21 in der Bürgermeister-Kunz-Straße. Rasch fiel den Ordnungshütern auf, dass der Lastwagen, der maximal 3,5 Tonnen wiegen durfte, offenbar deutlich überladen war.

Eine anschließende Wiegung des Fahrzeugs ergab allerdings ein Gewicht von fast 5,5 Tonnen. Die Polizei ordnete daraufhin die Entladung an.

Den 27-Jährigen Fahrer erwartet zudem ein Bußgeld sowie Punkte in Flensburg.

Unter Marihuanaeinfluss am Lenkrad

Lampertheim (ots) – Einen 19 Jahre alten Autofahrer kontrollierten Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Montagabend 19.04.21 gegen 21.20 Uhr in der Wilhelmstraße. Die Ordnungshüter erkannten bei dem Wagenlenker anschließend deutliche Anzeichen dahingehend, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Marihuana am Straßenverkehr teilnahm.

Der 19-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Den jungen Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

