Marburg – Auseinandersetzung im Linienbus – Polizei sucht Zeugen

Wer ist am Montag, 12. April, gegen 22.40 Uhr, mit dem Bus der Linie 4 von der Innenstadt zum Richtsberg gefahren? Wer hat in dem Bus eine Auseinandersetzung beobachtet? Die Polizei sucht insbesondere den bislang noch nicht bekannten Zeugen, der eingegriffen hat und nach bisherigem Stand der Ermittlungen einen der Beteiligten weggezogen hat.

Die Polizei Marburg sucht Zeugen dieser Auseinandersetzung, da zum gesamten Geschehen unterschiedliche Aussagen vorliegen Hinweise bitte an die Polizei Marburg,

Tel. 06421 406 0.

Gladenbach – Randale in der Kreuzstraße

Ein betrunkener Mann sorgte am Montag, 19. April, gegen 22.25 Uhr, für den Einsatz mehrerer Polizeistreifen. Der 23-Jährige zerschlug in einem Haus in der Kreuzstraße eine Fensterscheibe und einen Fuß einer Gartenbank im Innenhof.

Die Polizei nahm den zunächst geflüchteten Mann wenig später in der Stadtmitte vorübergehend in Gewahrsam. Er hatte sich inzwischen beruhigt. Sein Alkotest zeigte 1,94 Promille. Er muss sich demnächst wegen der Sachbeschädigungen verantworten.

Der Schaden beträgt mindestens 500 Euro.

Dreihausen – Batterien illegal entsorgt

“Für die Entsorgung von alten Batterien gibt es spezielle Sammelbehälter und Sammelstellen. Sie gehören ganz sicher nicht in die Umwelt. Wer Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt, steht unter dem Verdacht des unerlaubten Umgangs mit Abfällen und riskiert damit gem. § 326 StGB eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe.”

Der Umweltermittler der Polizei Marburg sucht nach der illegalen Entsorgung von insgesamt 2,7 Kilogramm AA und AAA Batterien nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Nach ersten Erkenntnissen entsorgte der Täter die Batterien am Samstag, 17. April, zwischen 16 und 18.45 Uhr in der Straße Zum Gebrannten Berg zwischen der Mäuseburg und der Landstraße. Die Batterien lagen verteilt auf der gesamten Straße und den Gräben. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Goßfelden – Zigarettenautomat aufgebrochen

Am Dienstag, 20. April, gegen 11.40 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über einen offenbar aufgebrochenen Zigarettenautomaten im Wehrdaer Weg. Tatsächlich war der Automat gewaltsam, möglicherweise durch eine Flex, aufgebrochen und bis auf nur noch wenige Packungen Zigaretten leergeräumt. Die Höhe des entstandenen Schadens, der Sachschaden am Automaten, das erbeutete Geld und die Menge der Tabakware, steht derzeit noch nicht fest. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat in Goßfelden zu Beginn des Wehrdaer Weges Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Positive Drogentests

Kirchhain

Der Drogentest eines 39 Jahre alten Autofahrers reagierte positiv auf mehrere Stoffe. Seine Autofahrt endete damit am Dienstag, 20. April, um 10.30 Uhr in Kirchhain. Seinen Weg konnte der in Marburg lebende Mann erst nach der notwendigen Blutentnahme fortsetzen.

Stadtallendorf

Gegen 12.20 Uhr stoppte die Polizei Stadtallendorf in der Niederkleiner Straße ein Auto mit einem 50 Jahre alten Mann am Steuer. Der Drogentest dieses im Hinterland lebenden Fahrers reagierte positiv, sodass die Polizei auch hier die Fahrt beendete und die Blutprobe veranlasste.

Marburg – VW Sharan verkratzt

Aufgrund des Schadensbildes des etwa 50 Zentimeter langen Kratzers an der hinteren Tür auf der Fahrerseite geht die Polizei derzeit von einer Sachbeschädigung und nicht von einer Verkehrsunfallflucht aus. Der betroffene schwarze VW Sharan parkte zur Tatzeit am Montag, 19. April, zwischen 17 und 18 Uhr auf einem beschrankten Parkplatz eines Geldinstituts in der Universitätsstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg – Unfallflucht im Parkhaus

Am Montag, 19. April, kam es zwischen 10.20 und 11.40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkdeck des Erlenring-Centers. An einem blauen Skoda Fabia entstand hinten links am Kotflügel ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Ursache ist vermutlich eine Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver. Der Verursacher/die Verursacherin hinterließ weder einen Zettel noch erfolgte ein Anruf bei der Polizei.

Marburg – Schwarzer Mini beschädigt

Nach den Spuren beschädigte ein rangierendes Auto mit seiner Anhängerkupplung einen geparkten schwarzen Mini Cooper. Der Schaden an der hinteren Stoßstange des Mini beträgt mindestens 1000 Euro. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer*in liegen derzeit nicht vor. Der Unfall passierte am Montag, 19. April, zwischen 09.50 und 10.40 Uhr in der Gutengbergstraße Ecke Frankfurter Straße.

Sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Unfällen bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

