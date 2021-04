Friedberg: Die Polizei-News

Das Auto ist kein Safe ! – Wieder Scheiben eingeschlagen und Fahrzeuge durchsucht

Friedberg (ots) – Am vergangenen Wochenende sind in Ockstadt mehrere Fahrzeuge zum Teil beschädigt- und nach Wertsachen durchsucht worden. In Ergänzung der bereits bekannten Taten wurden zwischenzeitlich noch weiterere Fälle bekannt: So schlug eine bislang unbekannte Person in der Borngasse ein Fenster eines gelben Fiat ein und durchsuchte anschließend den Fahrzeuginnenraum. Offenbar wurde hier jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt jedoch mehr als 1.000 Euro.

Aus einem in der Albert-Schweitzer-Straße in Bruchenbrücken parkenden, grauen Seat entwendete ein Langfinger in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Geldbörse mitsamt Inhalt. Zuvor hatte man eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen und war so in den Innenraum gelangt.

In der Fritz-Erler-Straße traf es im gleichen Zeitraum einen brauen Peugeot. Hier wurde die Glasscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und der Innenraum durchwühlt. Zwar war das im Fahrzeug zurückgelassene

Hinweise zu den genannten Fällen erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010. Die Polizei erinnert: Lassen Sie keinerlei Wertgegenstände, ob offen oder versteckt, im Fahrzeug zurück. Diese ziehen mögliche Straftäter magisch an. Schnell ist eine Autoscheibe eingeschlagen und die vermeintlich sicher verstaute Geldbörse wechselt den Besitzer.

B3 bei Bad Vilbel: LKW kippt auf Kleinwagen

Friedberg (ots) – Folgemeldung – Mittlerweile sind sowohl der umgekippte LKW samt Anhänger, wie auch der beschädigte Kleinwagen abgeschleppt worden. Auch der Verkehr in Richtung Friedberg rollt wieder langsam über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Der sich zeitweise gebildete Rückstau ist nunmehr vollständig abgeflossen.

Die Fahrzeugführerin des roten Kleinwagens (VW) brachten Rettungskräfte zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Dies war im Falle des LKW-Fahrers nicht notwendig.

Die letzten Aufräumarbeiten werden noch bis in den Abend hinein andauern. Der entstandene Sachschaden befindet sich nach ersten Schätzungen im unteren, sechsstelligen Bereich.

Friedberg (ots) – Erstmeldung – Auf der B3 zwischen Frankfurt und Bad Vilbel ist in Richtung Friedberg gegen 13.35 Uhr ein LKW ins Schleudern geraten und auf einen PKW gekippt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden zwei Personen dabei leicht verletzt.

Die Ladung des Lastwagens verteilte sich auch auf die Gegenfahrbahn.

Daher war eine zeitweise Vollsperrung in beide Richtungen notwendig.

Aktuell rollt der Verkehr zumindest in Richtung Frankfurt wieder. Die nötigen Aufräumarbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren und den ausgeschilderten Umleitungsempfehlungen zu folgen.

