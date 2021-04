Frankenthal – Kontrollstellen

Im Laufe des 19.04.2021 wurden mehrere Kontrollen durchgeführt, zum einen mit Zielrichtung Überwachung der Geschwindigkeit, zum anderen Überwachung der Elektrokleinstfahrzeuge. Die erste Geschwindigkeitskontrolle zwischen 09.15 Uhr und 10.00 Uhr in der Straße Am Kanal ergab bei 77 gemessenen Fahrzeugen insgesamt 2 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, wobei der „Schnellste“ mit 70 km/h gemessen wurde. Eine weitere Geschwindigkeitskontrolle wurde zwischen 10.15 Uhr und 12.00 Uhr auf der L 523 zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim durchgeführt. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h und 163 gemessenen Fahrzeugen waren 11 Fahrzeuge zu schnell. Hier wurde der „Schnellste“ mit 98 km/h gemessen. In der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr wurde noch eine Kontrollstelle auf dem Jahnplatz in Frankenthal durchgeführt. Ergebnis hier waren 5 Handyverstöße, 4 Gurtverstöße, 3 mal Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkrafträdern und ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz mit einem E-Scooter.

Frankenthal – Brand eines Hochsitzes

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde am 19.04.2021, gegen 13.30 Uhr, Rauchentwicklung auf einem Feld neben der B9 in Fahrtrichtung Frankenthal gemeldet. Durch die eingesetzte Streife konnte dann auf einem Feld, parallel zur B9, etwa in Höhe der Ausfahrt Frankenthal-Süd, ein brennender Hochsitz festgestellt werden. Durch die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr Frankenthal konnte der Hochsitzgelöscht werden, wurde jedoch durch den Brand komplett zerstört. Nach derzeitigem Ermittlungstand wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

