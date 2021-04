Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Landau – angebranntes Essen löst Einsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus

Das auf dem Herd vergessene Essen war die Ursache für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag. Gegen 1 Uhr waren die Rettungskräfte über einen aktiven Rauchmelder und erhebliche Rauchbildung in einer Wohnung eines Mehrparteienhaus im Nordring in Landau verständigt worden. Kurz bevor die Feuerwehr die Tür aufbrechen musste, öffnete die 79-jährige Bewohnerin, die geschlafen hatte die Tür. Sie wurde aufgrund des Verdachts einer leichten Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden war durch die Rauchentwicklung nicht entstanden.

Landau – Reifen an Auto beschädigt – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigte ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand alle vier Reifen eines, in Landau abgestellten Fahrzeugs. Das Auto war in der Tatzeit zwischen dem 18.04.2021, 22.30 Uhr und dem 19.04.2021, 8.15 Uhr in der Limburgstraße abgestellt gewesen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.