Baumhaus und Hühnerstall beschädigt

Unbekannte kletterten in der Nacht von Montag (19.04.2021) auf Dienstag (20.04.2021) über den Zaun des Abenteuerspielplatzes in der Speyerer Straße. Auf dem Gelände wurde ein Baumhaus und ein Hühnerstall beschädigt. Der Schaden wird derzeit auf 100 Euro geschätzt.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Gefährliche Körperverletzung – Zeugen gesucht

Am Montagabend, gegen 19:30 Uhr, soll es vor einem Supermarkt in der Industriestraße (nahe Einmündung Pettenkoferstraße) zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Drei Männer sollen zunächst in verbalen Streit geraten sein, der dann in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Die Männer konnten durch Unbeteiligte getrennt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, insbesondere die unbeteiligten Helfer werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Versuchte Räuberische Erpressung

Am Montagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, wurde ein 20-Jähriger am Fußballplatz in Maudach von zwei Jugendlichen angesprochen. Die Jugendlichen sollen sich bedrohlich vor dem 20-Jährigen aufgebaut und die Herausgabe von Geld und Wertgegenständen gefordert haben. Nachdem der 20-Jährige dies verneinte, gingen die Jugendlichen weg. Im Rahmen der Fahndung kontrollierten Beamte der Polizei Ludwigshafen zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren, welche aufgrund der Personenbeschreibung als Tatverdächtige in Frage kommen. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bedrohung mit Luftdruckpistole

Am Montag, gegen 14:45 Uhr, soll ein 49-Jähriger einen 27-Jährigen mit einer Luftdruckpistole in Mundenheim bedroht haben. Da zunächst unklar war, ob es sich um eine scharfe Schusswaffe handelte, wurde die Örtlichkeit mit starken Polizeikräften aufgesucht. Beamte der Polizei Ludwigshafen konnten den 49-Jährigen vor Ort antreffen und fanden bei ihm eine Luftdruckpistole. Diese wurde sichergestellt. Grund für die Bedrohung soll ein Streit wegen zu lauter Musik gewesen sein.

Versuchter räuberischer Diebstahl

Am 19.04.2021, gegen 11:30 Uhr, wurde ein 45-Jähriger in einem Lebensmitteldiscounter in der Knollstraße dabei erwischt, wie er diverse Alkoholika klauen wollte. Er wurde deswegen von einem 39-jährigen Mitarbeiter angesprochen. Unvermittelt schlug der 45-Jährige nach diesem und verletzte ihn leicht. Danach versuchte der Ältere mit seiner Beute zu flüchten, wurde jedoch bis zum Eintreffen der Polizei von dem 39-Jährigen aufgehalten. Da der Verdacht bestand, dass der 45-Jährige unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Zwei auf einen Streich

Gleich zwei Mal einer Verkehrskontrolle unterzogen, wurde am 19.04.2021, gegen 11 Uhr, ein 22-Jähriger. Er war zunächst wegen eines Parkverstoßes aufgefallen und in der Bahnhofsstraße kontrolliert worden. Nachdem er hinsichtlich seines Fehlverhaltens belehrt worden war, führte der junge Mann einen sogenannten Kavalierstart durch und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf eine nur wenige Meter entfernte rote Ampel zu. Nur durch eine Vollbremsung konnte der 25-Jährige sein Auto an der Haltelinie zum Stehen bringen. Aufgrund des gezeigten Fahrverhaltens wurde der Mann einer weiteren Verkehrskontrolle unterzogen. Gegen ihn wird nun wegen verboten Kraftfahrzeugrennen ermittelt.

Fahrradfahrerin übersehen

Eine 60-Jährige verletzte sich am Montag (19.04.2021) leicht, nachdem sie von einem 44-jährigen Autofahrer übersehen wurde. Die Frau war gegen 16 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einem Radweg in der Mannheimer Straße unterwegs, als ein 44-Jähriger mit seinem PKW aus einem Anwesen auf die Straße fahren wollte. Hierbei übersah der Mann die von links kommende Fahrradfahrerin und kollidierte mit ihr. Die 44-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 1100 Euro.

Scheibe an Schule beschädigt

Unbekannte versuchten am Wochenende (16.04. bis 18.04.2021) die Scheibe einer Schule in der Wormser Straße einzuwerfen. Hierbei ging nur die äußere Verglasung zu Bruch. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.