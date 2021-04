Annweiler – B 10, Anschlussstelle Queichhambach

Am 20.04.2021 ordnete sich ein PKW-Fahrer gegen 09:30 Uhr ordnungsgemäß auf der B 10 in Richtung Pirmasens fahrend auf der Abbiegespur der Anschlussstelle Annweiler/Queichhambach ein, als ein Sattelzugfahrer offensichtlich aufgrund eines Sekundenschlafes ihm von hinten in das Fahrzeug fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW 26 Meter weit weggerammt und erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der Autofahrer wurde hierbei verletzt und in ärztliche Behandlung überführt. Der Fahrer des Sattelzuges wird nunmehr wegen Gefährdung des Straßenverkehrs beanzeigt.