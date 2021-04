Verkehrsunfallflucht in Hünfeld-Rückers

Am Montag, den 19.04.2021, gegen 22:44 Uhr, ereignete sich in der Leimbachshöfer Straße ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der 41 Jahre alte Fahrzeugführer befuhr mit einem BMW, 3er Reihe, die Leimbachshöfer Straße aus Richtung der Marbacher Straße kommend in Richtung der Golfanlage „Hofgut Praforst“. Nach etwa 100 Metern, ausgangs einer dortigen Linkskurve geriet das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit der linken Fahrzeugfront gegen eine Grundstücksmauer sowie einem Metalltor. Hierbei verlor das Fahrzeug das linke Vorderrad sowie das amtliche Kennzeichen. Der Fahrzeugführer entfernte sich mit dem beschädigten PKW unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. An der Gartenmauer sowie an dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 4500 Euro.

(Berichterstattung: Polizeistation Hünfeld – Sauer, POK)

Verkehrsunfall mit Leichtverletzter Person

Rotenburg- Am 19.04.21, 10.07 Uhr, wollte ein Fahrer (53 J.) aus Nidda mit seiner Zugmaschine und Sattelauflieger vom rechten Fahrbahnrand der Kasseler Straße in den fließenden Verkehr einfahren. Eine Rotenburgerin (79 J.) wollte mit ihrem Fahrrad unmittelbar vor der Zugmaschine zu Fuß die Fahrbahn überqueren. Der Lkw-Fahrer übersah beim Anfahren die Rotenburgerin und erfasste ihr mitgeführtes Fahrrad mit der seitlich rechten Front der Zugmaschine. Die 79-Jährige stürzte zu Boden und wurde durch das am Lkw verkeilte Fahrrad einige Meter durch den anrollenden Lkw mitgeschleift und dabei leichtverletzt. Gesamtschaden ca. 1.150 Euro.

(Berichterstattung: PSt. Rotenburg a. d. Fulda)

Zusammenstoß beim Abbiegen

Lauterbach (P) Am 19. April wollte eine Audi-A8-Fahrerin gegen 09:00 Uhr die Ausfahrt eines Schnellrestaurants verlassen. Auf dem Zubringer in Richtung Umgehungsstraße stieß sie mit dem VW-Up einer anderen Fahrerin zusammen. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführerinnen unverletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt 1.000 EUR.

Einbruch in Imbiss

Bad Hersfeld – In einen Imbiss in der Klausstraße brachen Unbekannte am Montagmorgen (19.04.), gegen 3 Uhr, ein. Durch Aufdrücken eines Türflügels gelangten die Täter an einen im inneren Türschloss befindlichen Schlüssel und hierdurch in den gastronomischen Bereich. Die Täter entwendeten eine Wechselgeldkasse mit Bargeld und flüchteten im Anschluss unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Fulda

Petersberg – Am Sonntag (18.04.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in den vier Wochen zuvor in der Eichendorffstraße aus einer offen stehenden Garage ein Pedelec gestohlen hatten. Das anthrazitfarbene Fahrrad der Marke Winora hatte einen Wert von circa 2.600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Überfall auf Tankstelle

Homberg (Ohm) – Zwei Unbekannte überfielen am Sonntag (18.04.), gegen 23 Uhr, eine Tankstelle in der Marburger Straße. Einer der Täter bedrohte nach derzeitigem Ermittlungsstand den Tankstellenpächter sowie einen Mitarbeiter, die sich nach eigenen Angaben zum Zeitpunkt des Überfalls außerhalb des Verkaufsraumes aufhielten, mit einer Schusswaffe. Als der Täter den Zeugen den Rücken zu drehte, um die Tankstelle zu betreten, konnten diese flüchten. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die direkt eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen negativ.

Täterbeschreibung nach Zeugenaussagen:

Täter 1: – männlich, ca. 165 – 170 cm groß, sportliche Statur – helle Hautfarbe – maskiert mit schwarzem Mundnasenschutz – hellblauer Kapuzen-Pullover mit gelben Aufdrucken – bewaffnet vermutlich mit einer schwarzen Schusswaffe

Täter 2: – männlich, ca. 190 cm groß

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Autohaus

Alsfeld – Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagmittag (17.04.) und Sonntagabend (18.04.) in ein Autohaus in Alsfeld ein. Indem sie das Vorhängeschloss einer Hintertür mit einem unbekanntem Werkzeug öffneten, verschafften sie sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rucksack während Zugfahrt gestohlen

Fulda – Opfer von Gepäckdieben wurde am vergangenen Freitag (16.4.) ein 35

Jahre alter Mann aus Fulda. Während der Fahrt im Regionalexpress 4528, von

Frankfurt in Richtung Domstadt, haben bislang Unbekannte den Rucksack des Mannes

offensichtlich gestohlen.

Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen 20.20 und 21 Uhr eingegrenzt werden.

Erst am nächsten Tag erstattete der 35-Jährige Strafanzeige beim

Bundespolizeirevier in Fulda.

Im Rucksack befanden sich u.a. die Geldbörse, die Sparkassenkarte, die

Kreditkarte, die Krankenversichertenkarte sowie diverse

Renten-versicherungsbelege, ein Ladekabel und Kopfhörer (AirPods). Der

Gesamtschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten sich bei der

Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561/ 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu

melden.

Süßwarenautomat aufgebrochen

Flieden (Landkreis Fulda) – Bislang Unbekannte haben im Bahnhof Flieden

einen Süßwarenautomaten am Bahnsteig 2/3 aufgebrochen. Zur Beute der Täter

gehörten die Geldkassette und diverse Lebensmittel. Wieviel Bargeld gestohlen

wurde bzw. die Höhe des Gesamtschadens, stehen noch nicht fest.

Ein Bundespolizist aus Frankfurt am Main entdeckte heute Morgen (19.4.), gegen 4.30 Uhr, den Aufbruch und verständigte die Kollegen des Bundespolizeireviers

Fulda.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht:

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei in

Kassel unter der Telefon-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu

melden.

LKW reißt Schranke ab

Hünfeld (Landkreis Fulda / Hessen) – Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer

hat am letzten Donnerstag (15.4.), gegen 18 Uhr, die Schranke eines

Bahnüberganges abgerissen.

Trotz sich senkender Schranken befuhr ein LKW-Fahrer den mit Halbschranken,

Rotlicht und Andreaskreuz gesicherten Bahnübergang in Hünfeld (Breitzbacher

Weg).

Ohne die Unfallstelle abzusichern oder den Schaden zu melden, entfernte sich der

Verursacher.

Züge erhielten Verspätung

Infolge der Beeinträchtigung im Bereich des Bahnüberganges erhielten 10 Züge

eine Verspätung von ca. 10 Minuten.

Durch Techniker der Deutschen Bahn konnte die Schrankenanlage schnell wieder

instand gesetzt werden.

Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den unbekannten Fahrer ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr.

0561/81616-0 bzw. oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Hinweis Bundespolizei:

„Bahnübergänge dürfen nur befahren werden, wenn ein zügiges, sicheres Überqueren

gewährleistet ist“.

Keinesfalls darf der Bahnübergang bei rotem Blinklicht und Signalton befahren

werden, auch wenn die Schranken noch offen sind.

Das Andreaskreuz sagt immer: „Schienenverkehr hat Vorrang“ Deshalb muss bei

Annäherung an den Bahnübergang stets rechts und links geschaut werden, ob sich

ein Schienenfahrzeug nähert. Erst nach dieser Prüfung darf der Bahnübergang

befahren werden.