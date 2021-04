Mannheim-Schwetzingerstadt: Einbruch in fleischverarbeitenden Betrieb – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Am Samstagabend brach ein unbekannter Täter

in die Räume eines fleischverarbeitenden Betriebs im Stadtteil Schwetzingerstadt

ein. Der Einbrecher schlug an dem Betrieb in der Schlachthofstraße die Scheibe

eines Aufenthaltsraums ein und stieg, unter Verwendung seines Fahrrads als

Aufstiegshilfe, durch das Fenster in den Raum ein. Nachdem er vergeblich

versucht hatte, den dort aufgestellten Zigarettenautomaten aufzubrechen, verließ

er auf gleichem Wegen den Raum und flüchtete in unbekannte Richtung. Auf den

Aufzeichnungen der Videoüberwachungsanlage konnte die Tat nachvollzogen werden.

Der darauf erkennbare Täter wird wie folgt beschrieben:

Männliche Person

Schlank

War bekleidet mit Jogginghose und dunklem Kapuzenpulli

Trug dunkle Handschuhe und eine Basecap

Hatte eine Mund-Nase-Maske auf

Führte einen Rucksack und ein Fahrrad mit sich

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Käfertal: 22-jähriger Mann geht auf Polizeibeamte los

Mannheim-Käfertal (ots) – Ein 22-jähriger Mann ging am Montagabend im Stadtteil

Käfertal auf mehrere Polizeibeamte los. Weil der Mann gegen 19.30 Uhr vor einem

Anwesen in der Pfeilstraße randalierte und die Örtlichkeit partout nicht

verlassen wollte, verständigten Anwohner die Polizei. Als die Örtlichkeit mit

mehreren Polizeistreifen aufgesucht wurde, konnte der 22-Jährige, nach wie vor

randalierend, angetroffen werden. Auch der mehrmaligen Aufforderung der Beamten,

den Ort zu verlassen, kam er nicht nach. Nachdem ihm die Gewahrsamnahme,

notfalls unter Gewaltanwendung, angedroht worden war, baute er sich zunächst vor

den Beamten auf, zog seine Jacke aus und ging schließlich mit geballten Fäusten

auf die Polizisten zu. Durch Einsatz von Pfefferspray und Arm- und Beinhebeln

konnte der Mann schließlich mit vereinten Kräften überwältigt und auf den Boden

gebracht werden. Hier versuchte er sich loszureißen und trat nach den

Polizeibeamten. Nachdem ihm Handschließen angelegt worden waren, wurde er zum

Polizeirevier Mannheim-Käfertal gebracht. Eine Alkoholbeeinflussung konnte bei

ihm nicht festgestellt werden. Jedoch war offensichtlich, dass er sich in einer

emotionellen Ausnahmesituation befand, weshalb er zur Behandlung in einer

Fachklinik vorgestellt wurde, wo er zunächst stationär aufgenommen wurde.

Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen

Polizeibeamte sowie versuchter Körperverletzung ermittelt.

Mannheim-Sandhofen: E-Bike gestohlen – Zeugen gesucht

Mannheim-Sandhofen (ots) – Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf

Montag im Stadtteil Sandhofen ein E-Bike gestohlen. Der Geschädigte hatte sein

E-Bike am Sonntagabend verschlossen im Hof eines Anwesens in der Schönauer

Straße abgestellt. In der Nacht war offenbar ein unbekannter Täter auf noch

unklarem Weg in den mit einem Hoftor verschlossenen Hofraum des Anwesens gelangt

und hat das E-Bike mitgehen lassen. Der Eigentümer stellte am folgenden Morgen

gegen 6.15 Uhr das Fehlen des Fahrzeugs fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Mannheim-Rheinau: Einbrüche in Kellerräume – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Rheinau (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf

Montag in zahlreiche Keller von Mehrfamilienhäusern im Stadtteil Rheinau ein.

Vermutlich über die Brandschutztür der Tiefgarage drangen die Einbrecher in ein

Merhfamilienhaus im Rheinauer Ring ein. Dort hebelten sie mehrere mit

Vorhängeschlössern gesicherte Kellerverschläge auf und entwendeten unter anderem

alkoholische Getränke und Elekronikgeräte.

In der gleichen Nacht drangen Einbrecher auch in zwei Wohnblocks in der

Schmitzstraße und der Perreystraße ein. Auch hier gelangten die Täter vermutlich

über die Tiefgarage bzw. einen der Hauseingänge in die Kellerräume und brachen

die Schlösser mehrerer Kellerabteile auf. Aus einem Kellerraum ließen die

Einbrecher verschiedenes Werkzeug mitgehen. Ob sie weitere Beute gemacht haben,

muss noch ermittelt werden.

Inwiefern ein Tatzusammenhang zwischen den einzelnen Einbrüchen dieser Nacht

sowie einem Einbruch in der Nacht vom 23.03.2021 auf den 24.03.2021 besteht, ist

Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Mannheim-Rheinau.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienlichen Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.:

0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Herzogenried: „Romance-Scamming“ – Vorsicht bei virtuellen Bekanntschaften; Geschädigte um 15.000EUR erleichtert

Mannheim (ots) – Love- oder Romance-Scamming hat mit Liebe und Romantik nur

wenig zu tun, stattdessen handelt es sich dabei um eine äußerst perfide

Betrugsmasche.

Das Ganze fängt als vermeintlich harmloser Internet-Flirt an. Die Scammer lernen

ihre Opfer auf Dating-Apps oder in sozialen Medien kennen und beeindrucken dabei

durch scheinbar seriöse aber dennoch ungewöhnliche Lebensgeschichten. Dabei sind

sie sind vor allem eins: äußerst überzeugend!

Sowohl Scam-Männer als auch Scam-Frauen schaffen es, sich im täglichen Leben

ihrer Opfer unverzichtbar zu machen – und zwar ohne ein einziges, persönliches

Treffen. Stattdessen werden die Opfer mit Aufmerksamkeit und Liebesbekundungen

überhäuft, oftmals wird stundenlang gechattet oder telefoniert. Zu Beginn geht

es dabei keinesfalls um Geld, stattdessen wird über den mutmaßlich seriösen

Beruf, die Liebe sowie die gemeinsame Zukunft gesprochen.

Anschließend geben die virtuellen Partner vor, z.B. bei einer Geschäftsreise in

Westafrika, in Geldnot geraten zu sein. Oder sie benötigen Geld für eine

wichtige Operation ihrer Angehörigen. Auch gestohlene Koffer oder Pässe,

unbezahlter Lohn oder unbezahlte Hotelrechnungen sollen das Opfer dazu bringen,

Geld zu überweisen.

Dieser Betrugsmasche fiel in der vergangenen Woche auch eine 40-Jährige Frau aus

Mannheim zum Opfer. Die Geschädigte lernte ihren Scammer im November 2020 via

Facebook kennen. Dieser gab unter Angabe eines falschen Namens vor, als

Krankenhausausstatter in Kambodscha tätig zu sein. Im fortlaufenden Kontakt

behauptete der Beschuldigte in große finanzielle Nöte gekommen zu sein. Der

Scammer war mit dieser Geschichte derart überzeugend, dass die Geschädigte

letztendlich insgesamt 15.000EUR auf zwei Bankkonten des Mannes überwies. Nach

polizeilicher Meldung durch das Betrugsopfer, gelang es den zuständigen Kollegen

3.000EUR auf einem der Konten einzufrieren und zu beschlagnahmen.

So erkennen Sie Love-Scammer:

Die erste Kontaktaufnahme findet über Soziale Medien oder

Dating-Plattformen statt.

Dating-Plattformen statt. Die meisten Betrüger kommunizieren in gutem Englisch.

Während männliche Scammer auf Bildern oft Uniformen tragen,

locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven

Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung.

locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung. Scammer überhäufen ihre Opfer bereits früh mit Komplimenten und

überschwänglichen Liebesbekundungen.

überschwänglichen Liebesbekundungen. Die Geldnotsituation steht oft im Zusammenhang mit einem

Aufenthalt in Westafrika, Russland oder Südostasien.

Sie haben den Verdacht, gescammt worden zu sein? Das können Sie tun:

IGNORIEREN: Gehen Sie nicht auf die Forderung ein und überweisen

Sie auf keinen Fall Geld.

Sie auf keinen Fall Geld. SICHERN: Speichern Sie alle Mails und Chat-Texte als Beweis.

HILFE HOLEN: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

BLOCKIEREN: Brechen Sie jeglichen Kontakt ab.

Für Opfer von Love-Scamming ist dies oftmals mit hohem emotionalen Stress

verbunden. Sollten Sie dahingehend Hilfe oder psychologische Beratung benötigen,

wenden Sie sich jederzeit an unsere Beratungsstelle BEKO Rhein-Neckar:

https://www.beko-rn.de/

Für weitere Auskünfte stehen auch die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des

Polizeipräsidiums Mannheim sowohl in Mannheim, Tel.: 0621/174-1212, als auch in

Heidelberg, Tel.: 06221/99-1234, sowie jede andere Polizeidienststelle zur

Verfügung.

Weitere Informationen zum Thema „Romance-Scamming“ finden Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/